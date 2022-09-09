Kể từ ngày mai (Rằm tháng 8 âm lịch), Phật Tổ độ trì, Thiên Ấn soi tỏ: 3 con giáp nhận tài lộc về nhà cuồn cuộn như sóng vỗ, hỷ tín liên miên, thu về bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 09/09/2022 14:44

Đây là thời điểm quyết định đối với 3 con giáp sau, có thể về đích rực rỡ vào cuối năm hay không phụ thuộc khá nhiều vào giai đoạn này.

Tuổi Dần

Kể từ ngày mai (Rằm tháng 8 âm lịch), Phật Tổ độ trì, Thiên Ấn soi tỏ: 3 con giáp nhận tài lộc về nhà cuồn cuộn như sóng vỗ, hỷ tín liên miên, thu về bạc tỷ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong năm Nhâm Dần 2022, nếu như nửa đầu năm vẫn là giai đoạn khó khăn của một số con giáp, mà trong đó người tuổi Dần bị thử thách khá nhiều nên họ vẫn còn khá lao đao, thế nhưng, nửa sau của năm sẽ là lúc họ có những bứt phá bất ngờ, khiến người khác phải ngạc nhiên.

Tử vi học có nói, từ Rằm tháng 8 âm đến cuối năm là giai đoạn nước rút may mắn nhất còn lại trong năm của tuổi Dần, nếu biết nắm bắt thời cơ, tận dụng mọi nguồn lực sẵn có thì tuổi Dần sẽ tự tạo dựng cho mình một bước đột phá ngoạn mục trong công việc cũng như sự nghiệp kiếm tiền, chuyện giàu có chỉ là vấn đề thời gian.

Với sự chăm chỉ, thu vén cùng bản lĩnh mạnh mẽ, kiên cường, theo các chuyên gia phong thủy, trong năm nay nhiều người tuổi Dần sẽ làm nên chuyện lớn.

Tuổi Thìn

Kể từ ngày mai (Rằm tháng 8 âm lịch), Phật Tổ độ trì, Thiên Ấn soi tỏ: 3 con giáp nhận tài lộc về nhà cuồn cuộn như sóng vỗ, hỷ tín liên miên, thu về bạc tỷ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trước Rằm tháng 8, đã có những biến động không nhỏ xảy ra với người tuổi Thìn. Vận thế trong thời gian qua của con giáp này tuy không quá xấu, nhưng cũng không hề có bất cứ đột phá hay sự khởi sắc đáng kể nào, và bạn vẫn đang dậm chân tại chỗ uể oải chờ đợi.

Tuy nhiên, kể từ Rằm tháng 8 âm lịch này, tài vận và phúc khí của người tuổi Thìn càng tiến triển theo chiều hướng tốt. Chỉ cần cố gắng nhiệt tình, cả sự nghiệp và chuyện tình cảm của con giáp này sẽ xoay chuyển 180 độ. Mọi nỗ lực và cố gắng của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng, giúp cho người tuổi Thìn cảm thấy sảng khoái và tự tin hơn. Một loạt tin vui sẽ lần lượt gõ cửa nhà người tuổi Thìn. 

Đối tác chiến lược chủ động tìm đến, các dự án phát triển nhanh ngoài dự kiến, các cơ hội nghề nghiệp và tài chính đều bỏ ngỏ, chỉ chờ bạn xúc tiến là chắc chắn thành công. Tình hình tài chính cũng vì thế mà khả quan, thậm chí, bạn sẽ “bách chiến bách thắng”, không phải lo nghĩ tới tiền bạc.

Tuổi Mùi

Kể từ ngày mai (Rằm tháng 8 âm lịch), Phật Tổ độ trì, Thiên Ấn soi tỏ: 3 con giáp nhận tài lộc về nhà cuồn cuộn như sóng vỗ, hỷ tín liên miên, thu về bạc tỷ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Kể từ Rằm tháng 8 âm lịch này, người tuổi Mùi cực kì may mắn trong mọi việc nhờ được Thiên Ấn che chở. Vận trình của người tuổi Mùi sẽ vô cùng suôn sẻ, làm gì cũng thuận. Đặc biệt, sự nghiệp của con giáp này trong thời gian tới sẽ vô cùng thăng hoa nhờ ba đại cát tinh là Hoa Cái, Đường Phù và Tam Đài phù trợ.

Công việc diễn tiến thuận lợi, gặt hái thành công rực rỡ, tỷ lệ thăng tiến càng cao. Cũng nhờ cát tinh tương trợ, tài vận của bản mệnh cũng có sự thăng cấp nhất định, gặp khó khăn có quý nhân trợ giúp. Tử vi dự đoán rằng Thần Tài sẽ chiếu cố con giáp này trong những tháng cuối năm nên làm việc gì cũng thành công.

Từ sau Rằm tháng 8 - Rằm Trung thu trở đi, tuổi Mùi như được đền bù lại khoảng thời gian đen đủi trước đây, may mắn hơn người, bứt phá ngoạn mục, đến cuối năm không trở thành đại gia thì chuyện tiền nong cũng vô cùng thoải mái, dư dả, nợ nần nếu có cũng trả hết, thậm chí còn tích lũy được một khoản tiền lớn cho tương lai.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Liên tiếp 2 ngày cuối tuần này (10/9 - 11/9): 3 con giáp trúng mánh được quả đậm, cuộc sống rủng rỉnh lạ thường, cửa nhà đông vui, vận may lớn được ghi nhận

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Tử vi dự đoán được rằng, trong 2 ngày cuối tuần này (10/9 - 11/9), 3 con giáp dưới đây sẽ cực kỳ may mắn và thuận lợi trong mọi chuyện do được Thần Tài chiếu cố. Cuộc sống của họ trở nên thênh thang, rộng mở hơn bao giờ hết.

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