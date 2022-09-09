Vào lúc 15h30 chiều Rằm tháng 8, 'cơ hội ngàn năm có một': 3 con giáp trúng số độc đắc, thay đổi cuộc đời

Tâm linh - Tử vi 09/09/2022 19:39

Đồng hồ điểm đúng 15h30 chiều mai (15/8 âm lịch), đúng giờ lành tháng tốt, 3 con giáp may mắn được Thần Tài chiếu cố gửi lộc. Nhờ đó mà có cơ hội thăng quan phát tài, giàu sang bất chấp.

Tuổi Tý

Theo tử vi Rằm tháng 8 âm lịch, Tý chính là con giáp may mắn được Tài Tinh trợ lực nên không quá ngạc nhiên khi mà vận trình tài lộc của con giáp này vô cùng hanh thông, vượng phát. Có thể nói, các nguồn thu chính và nguồn thu phụ của bản mệnh đều đang vô cùng khả quan. Mọi sự dần đi vào quỹ đạo vốn có của nó.

Vào lúc 15h30 chiều Rằm tháng 8, 'cơ hội ngàn năm có một': 3 con giáp trúng số độc đắc, thay đổi cuộc đời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm thuận lợi, bản mệnh sẽ dựa vào chính năng lực của bản thân để tìm kiếm tài lộc, lại khéo léo tích lũy nên có một khoản tiền khá lớn. Đừng quá lo lắng, bạn có tham vọng thì hãy tìm cách thực hiện nó, thời gian tới được quý nhân giúp đỡ này, khả năng thành công sẽ cao hơn rất nhiều lần. Chưa dừng lại đó, bản mệnh còn gặp được nhiều may mắn, công việc thuận lợi kéo theo tài vận thăng hoa. Nhờ đó, mà họ có thể phất lên như diều gặp gió, ngày càng trở nên giàu có.

Không riêng gì công danh sự nghiệp, mà tình duyên của người tuổi Tý trong giai đoạn này cũng đỏ rực như son. Người độc thân sẽ sớm tìm được nửa kia của mình. Trong khi đó, các cặp đôi sẽ có khoảng thời gian vui vẻ và ngày càng thấu hiểu nhau hơn.

Tuổi Mùi

Những người cầm tinh con Dê là người thông minh, bản lĩnh và cực kì nhanh nhạy trong việc nắm bắt cơ hội. Những tháng đầu năm vừa qua khó khăn, bế tắc bao nhiêu thì kể từ Rằm tháng 8 âm lịch này cho đến cuối năm, những người tuổi Mùi lại thuận lợi, suôn sẻ bấy nhiêu.

Với người làm kinh doanh sẽ phát tài phát lộc, may mắn dồn dập còn ai làm văn phòng thì kí kết được hợp đồng lớn, nhờ đó mà được sếp trọng dụng và dĩ nhiên lương thưởng cũng sẽ tăng tùy theo năng lực của mình.

Vào lúc 15h30 chiều Rằm tháng 8, 'cơ hội ngàn năm có một': 3 con giáp trúng số độc đắc, thay đổi cuộc đời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nếu ai đang mong chờ được thăng chức thì đây cũng là thời điểm lí tưởng đấy! Có được vị trí này thì từ nay công việc của bạn cũng trở nên dễ dàng, thuận lợi hơn nhiều. Được thần may mắn chiếu cố, thần phật độ mạng nên càng về cuối năm, người tuổi Mùi lại càng giàu có, tiền bạc rủng rỉnh, chẳng cần phải lo lắng về vật chất trước khi bước sang năm mới.

Tuổi Dậu

Những người tuổi Dậu vốn thông minh, khéo léo, tự chủ. Con giáp này hiểu biết rộng và sống có trách nhiệm. Trong công việc, tuổi Dậu là người chăm chỉ, luôn cố gắng hết mình để đạt những mục tiêu đã đề ra. Ngoài ra, tuổi Dậu còn có tính tình ngay thẳng, sống chân thành, hay giúp đỡ người khác.

Vào lúc 15h30 chiều Rằm tháng 8, 'cơ hội ngàn năm có một': 3 con giáp trúng số độc đắc, thay đổi cuộc đời - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi nói rằng, đúng 15h30 chiều mai (Rằm tháng 8 âm lịch), Dậu chính thức bước vào thời vận may mắn. Công việc khởi sắc trở lại, làm một mà thu ba, thu bốn, thăng tiến phi mã.

Áp lực tài chính của người tuổi Dậu được giải tỏa nhờ trúng được số tiền lớn, quý nhân giúp đỡ, mang lại cơ hội đầu tư kinh doanh và về lợi nhuận không nhỏ. Sức khỏe Dậu cũng ổn định trở lại do giải tỏa được những vấn đề phiền phức, thị phi trong cuộc sống.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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Đây là thời điểm quyết định đối với 3 con giáp sau, có thể về đích rực rỡ vào cuối năm hay không phụ thuộc khá nhiều vào giai đoạn này.

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