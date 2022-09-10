Trúng số độc đắc đúng 16h30 chiều mai (Chủ nhật, 11/9/2022): 3 con giáp 'buồn ngủ gặp được chiếu manh', đời phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 10/09/2022 12:26

Trong ngày Chủ nhật cuối tuần này (11/9/2022), những con giáp dưới đây được Thần Tài phù hộ, may mắn theo chân, sự nghiệp lên như diều gặp gió, tình tiền viên mãn.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão rất khôn ngoan và giỏi trong việc xử lý các mối quan hệ cá nhân. Đa số họ đều dũng cảm, thông minh, tốt bụng và hóm hỉnh. Vì vậy, họ dễ gây được thiện cảm với người khác.

Nếu cuộc sống của tuổi Mão đang gặp bế tắc thì đây chính là thời điểm để giải quyết. Sự chăm chỉ, kiên định của tuổi Mão nay gặp thiên thời địa lợi sẽ giúp tuổi Mão thăng hoa viên mãn.

Trúng số độc đắc đúng 16h30 chiều mai (Chủ nhật, 11/9/2022): 3 con giáp 'buồn ngủ gặp được chiếu manh', đời phất lên như diều gặp gió - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Và trong ngày Chủ nhật cuối tuần này (11/9/2022) chính là lúc mà Thần May Mắn chiếu rọi người tuổi Mão. Có thể có quý nhân từ phương xa giúp đỡ hết mình. Đây cũng là thời điểm đánh dấu sự thay đổi về đường tài vận của tuổi Mão. Đến cuối năm, con giáp này còn gặp nhiều may mắn hơn nữa, tiền bạc đầy ắp.

Trong tình cảm, tuổi Mão độc thân có thể gặp được tình yêu đích thực của đời mình. Nếu đã kết hôn thì chuyện tình cảm cũng gặt nhiều quả ngọt.

Tuổi Tỵ

Kể từ Chủ nhật tuần này (11/9/2022), nhờ Cát Tinh chiếu mệnh, Quý nhân trợ lực, người tuổi Tỵ sẽ đón nhận liên tiếp tin vui trong công việc, những khó khăn trước kia sẽ được con giáp này giải quyết êm xuôi.

Trúng số độc đắc đúng 16h30 chiều mai (Chủ nhật, 11/9/2022): 3 con giáp 'buồn ngủ gặp được chiếu manh', đời phất lên như diều gặp gió - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Những nỗ lực trong thời gian qua của bạn sẽ được cấp trên ghi nhận, nhờ vậy, người cầm tinh con Rắn có bước tiến vượt bậc trong sự nghiệp. Những nỗ lực trong thời gian qua của bạn sẽ được cấp trên ghi nhận, nhờ vậy, người cầm tinh con giáp Tỵ có bước tiến vượt bậc trong sự nghiệp.

Không chỉ gặp may trong công danh sự nghiệp và tiền tài, chuyện tình cảm của người tuổi Dậu kể từ ngày mai (11/9) cũng nở hoa tưới thắm. Những ai còn độc thân sẽ bất ngờ nhận tin vui trong chuyện tình cảm, rất có thể bạn sẽ tìm thấy một nửa phù hợp với mình.

Tuổi Dậu

Theo dự đoán tử vi, đúng 16h30 chiều mai (11/9/2022), vận thế của người tuổi Dậu sẽ có sự chuyển biển tích cực. Những vất vả, xui xẻo thời gian qua sẽ dần tan biến, thay vào đó, Thần May Mắn chính thức mỉm cười với bạn.

Người tuổi Dậu sẽ có nhiều cơ hội phát tài phát lộc, tin vui bất ngờ ập đến trong công việc khiến bạn luôn ở trong tâm thế làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật. 

Trúng số độc đắc đúng 16h30 chiều mai (Chủ nhật, 11/9/2022): 3 con giáp 'buồn ngủ gặp được chiếu manh', đời phất lên như diều gặp gió - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Kể từ ngày mai, con giáp Dậu sẽ đón nhận sự kiện đáng vui mừng, cầu được ước thấy, tiền vào như nước, không lo thiếu tiền. Hơn nữa sự nghiệp của bạn cũng thẳng đường thăng tiến. Nửa đời sau bạn có thể yên tâm hưởng an nhàn, phú quý. 

Những người làm ngạch kinh doanh sẽ gặp đối tác ưng ý, ký được hợp đồng béo bở. Công việc kinh doanh thuận buồm xuôi gió giúp con giáp này có được nguồn thu khủng, mang đến cuộc sống ấm no cho cả gia đình.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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