Qua hết ngày hôm nay thôi (Rằm tháng 8 ÂL), nước đẩy thuyền lên, vạn tượng sinh sôi: 3 con giáp như đại bàng tung cánh, hết nghèo hết khổ, tiền bạc phủ phê, trăm về thuận lợi

Nhờ can đảm, dám nghĩ dám làm, họ chớp lấy cơ hội phù hợp với bản thân. Người tuổi này làm kinh doanh sẽ gặp gỡ được nhiều khách hàng, buôn may bán đắt, thu lợi nhuận lớn. Trong khi đó, những người gặp khó khăn cũng được quý nhân giúp đỡ. Con giáp tuổi Thìn thi cử cũng đạt kết quả cao.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho thấy kể từ sau Rằm tháng 8, người tuổi Tý sẽ bước sang trang mới cuộc đời, thuận lợi đủ đầy. Điều mà người tuổi Mùi cần làm lúc này là nắm bắt cơ hội làm giàu ngay trước mắt bởi đây chính là phúc phần trời cho.

Chỉ cần Mùi chí thú làm ăn, cẩn trọng trong chuyện tiền bạc thì bản mệnh sẽ có những bước tiến không ngờ. Thời gian tới chính là thời cơ nghìn năm có một để bạn đổi đời, trở thành người có tên tuổi ai cũng phải nể trọng.

Tuổi Dậu

Tử vi còn nói rằng, những người tuổi Dậu nhìn bên ngoài tưởng như yếu đuối nhưng thực ra lại rất mạnh mẽ. Họ không phải là kiểu người cư xử thiếu thiện chí và sống thiếu trách nhiệm, vì thế nên được hưởng phúc báo đầy đủ, đi đến thành công.

Ảnh minh họa: Internet

Từ Rằm tháng 8 trở đi, Dậu được quý nhân giúp đỡ, gặp nhiều vận may, thoát được nạn lớn trong ngày, vạn sự như ý, thậm chí nhiều bạn còn trả được nợ hoặc được trả nợ. Nhờ vận may từ Chính Tài mang tới, hoặc bạn có thể nhận được một món quà đắt tiền từ ai đó. Vận may trong kinh doanh và sự nghiệp tương đối tốt ngoại trừ việc bạn cảm thấy mệt mỏi.

Bạn càng làm việc chăm chỉ, bạn càng gặp nhiều may mắn và bạn có một tương lai tươi sáng hơn mọi khi, có đà để vươn lên bứt phá trong nửa cuối năm nay, không thiếu tiền tiêu Tết.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!