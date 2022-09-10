Qua hết ngày hôm nay thôi (Rằm tháng 8 ÂL), nước đẩy thuyền lên, vạn tượng sinh sôi: 3 con giáp như đại bàng tung cánh, hết nghèo hết khổ, tiền bạc phủ phê, trăm về thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 10/09/2022 08:34

Bước qua Rằm tháng 8 âm lịch, 3 con giáp này cuộc sống thăng hoa rực rỡ, vận may tăng vọt khiến bao người phải ghen tị.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý mang nét tính cách hướng ngoại, cứng cỏi không thỏa hiệp. Họ giàu nhiệt huyết, lạc quan, có chí tiến thủ, giỏi thích nghi với hoàn cảnh. Người tuổi này mạnh mẽ, giữ tinh thần lạc quan trước mỗi khó khăn.

Qua hết ngày hôm nay thôi (Rằm tháng 8 ÂL), nước đẩy thuyền lên, vạn tượng sinh sôi: 3 con giáp như đại bàng tung cánh, hết nghèo hết khổ, tiền bạc phủ phê, trăm về thuận lợi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bước qua Rằm tháng 8 âm lịch này, người tuổi Tý phát huy được hết những khả năng cũng như lợi thế của mình. Trong mọi mặt của cuộc sống cũng như trong công việc, Tý hứa hẹn đều sẽ đạt được bước nhảy vọt. Bao nhiêu khó khăn đều được tháo gỡ, tuổi Tý đảo ngược tình thế, làm gì cũng thuận lợi. Bản mệnh có thể đạt được thành quả gấp đôi dù chưa bỏ hết 100% công sức.

Nhờ can đảm, dám nghĩ dám làm, họ chớp lấy cơ hội phù hợp với bản thân. Người tuổi này làm kinh doanh sẽ gặp gỡ được nhiều khách hàng, buôn may bán đắt, thu lợi nhuận lớn. Trong khi đó, những người gặp khó khăn cũng được quý nhân giúp đỡ. Con giáp tuổi Thìn thi cử cũng đạt kết quả cao.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi được người khác quý mến ở tính cách ôn hòa, hiền lành. Họ không giỏi giao tiếp xã hội, sống khá khép kín. Tuy vậy, con giáp này nghiêm túc trong công việc, theo đuổi sự hoàn hảo. Người tuổi này giữ tinh thần học tập suốt đời, không ngại thay đổi, từng bước vươn lên.

Qua hết ngày hôm nay thôi (Rằm tháng 8 ÂL), nước đẩy thuyền lên, vạn tượng sinh sôi: 3 con giáp như đại bàng tung cánh, hết nghèo hết khổ, tiền bạc phủ phê, trăm về thuận lợi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho thấy kể từ sau Rằm tháng 8, người tuổi Tý sẽ bước sang trang mới cuộc đời, thuận lợi đủ đầy. Điều mà người tuổi Mùi cần làm lúc này là nắm bắt cơ hội làm giàu ngay trước mắt bởi đây chính là phúc phần trời cho.

Chỉ cần Mùi chí thú làm ăn, cẩn trọng trong chuyện tiền bạc thì bản mệnh sẽ có những bước tiến không ngờ. Thời gian tới chính là thời cơ nghìn năm có một để bạn đổi đời, trở thành người có tên tuổi ai cũng phải nể trọng.

Tuổi Dậu

Tử vi còn nói rằng, những người tuổi Dậu nhìn bên ngoài tưởng như yếu đuối nhưng thực ra lại rất mạnh mẽ. Họ không phải là kiểu người cư xử thiếu thiện chí và sống thiếu trách nhiệm, vì thế nên được hưởng phúc báo đầy đủ, đi đến thành công.

Qua hết ngày hôm nay thôi (Rằm tháng 8 ÂL), nước đẩy thuyền lên, vạn tượng sinh sôi: 3 con giáp như đại bàng tung cánh, hết nghèo hết khổ, tiền bạc phủ phê, trăm về thuận lợi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Từ Rằm tháng 8 trở đi, Dậu được quý nhân giúp đỡ, gặp nhiều vận may, thoát được nạn lớn trong ngày, vạn sự như ý, thậm chí nhiều bạn còn trả được nợ hoặc được trả nợ. Nhờ vận may từ Chính Tài mang tới, hoặc bạn có thể nhận được một món quà đắt tiền từ ai đó. Vận may trong kinh doanh và sự nghiệp tương đối tốt ngoại trừ việc bạn cảm thấy mệt mỏi.

Bạn càng làm việc chăm chỉ, bạn càng gặp nhiều may mắn và bạn có một tương lai tươi sáng hơn mọi khi, có đà để vươn lên bứt phá trong nửa cuối năm nay, không thiếu tiền tiêu Tết.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Hết đêm nay đến Rằm tháng 8 âm lịch: 'Khổ như thế đủ rồi', 3 con giáp này sẽ vươn lên giàu có, làm gì cũng thành công, tiền tài phủ phê, cuộc sống bình an hạnh phúc

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