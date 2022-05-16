Đồng hồ điểm 20h hôm nay: THẦN TÀI mở kho vàng, những con giáp này may mắn hưởng trọn, phú quý hơn người, phát tài nhanh chóng, đại gia là đây

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp chỉ ra rằng đúng 20h thứ Hai ngày 16/5/2022 hôm nay, các mối quan hệ xã giao của tuổi Ngọ phát triển hài hòa. Càng may mắn hơn, con giáp này có cơ hội gặp được quý nhân vào chính ngày hôm nay. Quý nhân sẽ là người chỉ ra cho bản mệnh những con đường phù hợp trong tương lai.

Con giáp này luôn muốn dồn hết sức mình để gặt hái những thành tựu rực rỡ và thay đổi cách nhìn nhận của người khác về mình. Dù thành công hay thất bại thì con giáp này cũng bình tĩnh đón nhận với hậu thuẫn từ gia đình và những người thân quen.

Nếu có việc cần phải xuất hành trong ngày hôm nay, bản mệnh nên đi về hướng Đông Bắc để gặp Hỷ thần hoặc Nam để gặp Tài thần. Hai hướng đi này sẽ giúp công việc của con giáp này gặp nhiều điều thuận lợi hơn.

Trong chuyện tình cảm, con giáp có mối quan hệ rất hòa hợp với nửa kia. Khi gặp phải bế tắc, bạn có thể chia sẻ với người ấy để đôi bên có thể chung sức vượt qua sóng gió.

Các mối quan hệ xã giao của tuổi Ngọ phát triển hài hòa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, đúng 20h ngày thứ Hai ngày 16/5/2022 hôm nay, tuổi Mùi có thêm dũng cảm để bắt tay vào làm mọi việc, cho dù không được mọi người ủng hộ. Nếu con giáp này tin chắc đó là điều đúng đắn thì hãy quyết tâm thực hiện, dù thành hay bại thì cũng học được bài học đáng giá.

Trong ngày Hỏa sinh Thổ, con giáp này còn độc thân trở nên cực kỳ đào hoa. Con giáp này dễ dàng tạo ấn tượng tốt đẹp với người khác phái nhờ những mặt tính cách nổi bật. Bản mệnh nên dành cơ hội cho những người thực lòng với mình.

Những người đã lập gia đình có một ngày rất bình yên. Sự quan tâm và thấu hiểu của nửa kia khiến con giáp này luôn tin tưởng tâm sự với người ấy mọi chuyện xảy ra trong cuộc sống. Gia đình chính là hậu phương vững chắc nhất của tuổi Mùi.

Đúng 20h ngày thứ Hai ngày 16/5/2022 hôm nay, tuổi Mùi có thêm dũng cảm để bắt tay vào làm mọi việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng đúng 20h thứ Hai ngày 16/5/2022 hôm nay, dưới tác động của nhị hợp, tuổi Thân vốn có tính cách cởi mở và tư tưởng phóng khoáng lại càng được dịp phát huy điểm mạnh của mình.

Trong cuộc sống, con giáp này luôn hăng hái giúp đỡ tất cả mọi người, song không phải ai cũng biết ơn và báo đáp lòng tốt, thậm chí những kẻ tiểu nhân còn sẵn sàng nhân cơ hội đó để gây tổn hại cho tuổi Thân. Vì vậy, tốt nhất bản mệnh nên có lòng đề phòng.

Việc chi tiêu trở nên thoải mái hơn, nhưng cũng phải đánh đổi thời gian và công sức.

Người độc thân cần mạnh dạn thổ lộ tình cảm trong lòng trước. Đối phương cũng đang có cảm tình với bạn nên đừng để mối nhân duyên này vụt qua trước mắt.

Dưới tác động của nhị hợp, tuổi Thân vốn có tính cách cởi mở và tư tưởng phóng khoáng lại càng được dịp phát huy điểm mạnh của mình - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo