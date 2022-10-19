Đồng hồ điểm 20h hôm nay 19/10: Cổng trời mở ra, 3 con giáp được điểm mặt ban phước lành, tài vận sung túc, cát khí vây quanh, cuộc đời bước sang trang mới

Tâm linh - Tử vi 19/10/2022 05:35

Đúng 20h hôm nay 19/10, 3 con giáp này được điểm mặt gọi tên ban phước lành, tài vận sung túc, cát khí đầy nhà, cuộc đời mở sang trang mới.

Tuổi Hợi

Ngày này tuổi Hợi có Chính Ấn chiếu mệnh, bạn khá thông minh và nhanh nhẹn, xử lý mọi tình huống trong công việc cực tốt. Tuy nhiên bạn sẽ phải đánh đổi một số thứ để nhận được những điều tốt đẹp hơn, nếu cứ ì ạch tại chỗ, làm việc như cỗ máy thì rất khó đi lên.

Trong ngày hôm nay, lục hợp còn che chở cho tuổi Hợi có một ngày đường tình duyên khởi sắc rực rỡ, hạnh phúc ngập tràn. Người độc thân có nhiều cơ hội tìm được một nửa ưng ý qua giới thiệu của bạn bè, người thân. Vì thế hãy tự tin và chủ động hơn.

Với các cặp đôi, hôm nay sẽ là một ngày ngọt ngào và lãng mạn với cả hai. Những mâu thuẫn dần được tháo gỡ, hai người hiểu nhau hơn và đạt được sự thăng hoa trong tình yêu. Hạnh phúc nồng nàn cháy bỏng, trải qua dông bão thì tình cảm hai người lại càng bền chặt hơn.

Đồng hồ điểm 20h hôm nay 19/10: Cổng trời mở ra, 3 con giáp được điểm mặt ban phước lành, tài vận sung túc, cát khí vây quanh, cuộc đời bước sang trang mới - Ảnh 1
Với các cặp đôi, hôm nay sẽ là một ngày ngọt ngào và lãng mạn với cả hai - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi ngày mới của 12 con giáp dự báo thứ Tư ngày 19/10/2022 hôm nay, tuổi Dần gặp may mắn về đường tài chính. Con giáp này có thể được hưởng lộc từ những kế hoạch đầu tư kinh doanh tưởng chừng như không có kết quả từ trước đó nên tài vận đang rất dư dả, có khoản tích lũy đáng kể.

Người làm công ăn lương nhận được thêm cơ hội kiếm tiền ngoài lề. Việc này có thể khiến con giáp này mất nhiều thời gian nhưng bù lại tiền bạc dồi dào, dư dôi thoải mái cho việc chi tiêu hơn nên bản mệnh vẫn cố gắng bằng hết sức mình.

Vận tình cảm là điểm sáng trong ngày nhờ Mộc sinh Hỏa. Tình cảm vợ chồng ngày càng trở nên thắm thiết, biết động viên nhau. Bạn trẻ còn độc thân được nhiều người để ý nhưng vì kén chọn nên bạn vẫn chưa tìm ra được người vừa ý với mình.

Đồng hồ điểm 20h hôm nay 19/10: Cổng trời mở ra, 3 con giáp được điểm mặt ban phước lành, tài vận sung túc, cát khí vây quanh, cuộc đời bước sang trang mới - Ảnh 2
Người làm công ăn lương nhận được thêm cơ hội kiếm tiền ngoài lề - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Hôm nay Tam Hội xuất hiện người tuổi Mùi nên dành thời gian cho người thân, bạn đang lãng phí thời gian nếu chỉ lo những việc bao đồng bên ngoài mà quên đi việc chăm sóc đời sống tình cảm với bạn bè, những người trong gia đình.

Tình hình tài chính của con giáp tuổi Mùi đã có dấu hiệu khởi sắc với sự che chở của Thiên Tài. Nhiều người thoát được nợ nần trong thời gian này một phần là nhờ sự chăm chỉ và một phần là có sự hỗ trợ từ người thân.

Trong ngày Thủy sinh Mộc, tuổi Mùi còn được nhận tin vui về tình cảm mà mình đã mong ngóng bấy lâu nay. Người độc thân có cơ hội bày tỏ với người mình thầm thương trộm nhớ. Hãy chủ động tìm kiếm cơ hội cho mình, nếu cứ bị động bản mệnh có thể để duyên trôi qua mất.

Đồng hồ điểm 20h hôm nay 19/10: Cổng trời mở ra, 3 con giáp được điểm mặt ban phước lành, tài vận sung túc, cát khí vây quanh, cuộc đời bước sang trang mới - Ảnh 3
Tình hình tài chính của con giáp tuổi Mùi đã có dấu hiệu khởi sắc với sự che chở của Thiên Tài - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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