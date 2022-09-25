Đồng hồ điểm 16h30p chiều nay (25/9), 3 con giáp trúng số độc đắc đổi đời giàu to, tiền bạc phủ phê, "đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc", phút chốc thành đại gia khiến ai ai cũng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 25/09/2022 12:38

Theo tử vi chiều nay, thầy bói dự đoán chắc nịch đúng 16h30p, 3 con giáp chính thức đổi đời ngoạn mục, nhanh chân mua vài tờ vé số để đón ngày cuối tuần tràn đầy năng lượng nhé.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân vốn nổi tiếng vì sự chững chạc, mạnh mẽ. Hơn nữa, họ sở hữu tính cách hiền lành, tốt bụng, giỏi thấu hiểu lòng người và biết quan tâm, chăm sóc người khác. Nhờ vậy mà dù ở đâu, người tuổi Thân đều dễ dàng nhận được sự quý mến của những người xung quanh.

Tuổi Thân là một trong những con giáp đông bạn bè nhất và họ cũng thường được bạn bè giúp đỡ nên luôn gặp vận may. Dù công việc hay cuộc sống của họ đều khá suôn sẻ, tài lộc thì hanh thông. Chiều nay, người tuổi Thân cũng có thể gặp được quý nhân của đời mình và có được cơ hội đầu tư cực hấp dẫn. Nhìn chung, khoảng thời gian sắp tới, cuộc sống của người tuổi Thân sẽ gắn với sự giàu có, tài lộc, may mắn và sung túc.

Đồng hồ điểm 16h30p chiều nay (25/9), 3 con giáp trúng số độc đắc đổi đời giàu to, tiền bạc phủ phê, 'đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc', phút chốc thành đại gia khiến ai ai cũng ghen tị - Ảnh 1
Tuổi Thân là một trong những con giáp đông bạn bè nhất và họ cũng thường được bạn bè giúp đỡ nên luôn gặp vận may. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Những người tuổi Sửu là những người rất biết cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình. Họ là con giáp mạnh mẽ và kiên cường, có tính cách độc lập, tự chủ trong mọi vấn đề. Đặc biệt trong việc kinh doanh, tuổi Sửu sẽ tìm mọi biện pháp, vận dụng mọi khả năng của bản thân để thành công từ đó mà họ đã sớm giàu có.

Trong chiều nay, những người thuộc con giáp này có quý nhân phù trợ nên tiền tài rủng rỉnh kéo đến, tài lộc thực sự bùng nổ và mọi việc hanh thông. Ngoài công việc chính, người tuổi Sửu sẽ kiếm thêm được rất nhiều công việc phụ và nhờ đó, khoản thu nhập cũng tăng lên đáng kể.

Tuy nhiên, người tuổi Sửu cần chú ý làm từng công việc một chứ không nên sốt ruột, làm mọi việc một cách nhanh chóng và cẩu thả, bởi nếu bạn làm sai một việc gì đó thì bạn sẽ phải mất một khoảng thời gian khá vất vả để hoàn thiện lại tất cả đấy.

Đồng hồ điểm 16h30p chiều nay (25/9), 3 con giáp trúng số độc đắc đổi đời giàu to, tiền bạc phủ phê, 'đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc', phút chốc thành đại gia khiến ai ai cũng ghen tị - Ảnh 2
Những người tuổi Sửu là những người rất biết cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trời sinh tuổi Thìn là những người có chí cầu tiến, chăm chỉ, luôn khao khát cuộc sống thượng lưu, giàu có, vì vậy họ không ngừng tìm kiếm những cơ hội tốt để đạt được điều mình mong muốn. Đa số những người tuổi Thìn đều không được sinh ra trong gia đình sung túc đủ đầy nhưng họ có khả năng tạo ra sự giàu có cho bản thân mình.

Tử vi học có nói, chiều nay, tuổi Thìn được Thần Tài chiếu cố hết mực, sự chiếu cố đó được thể hiện rất rõ. Cụ thể, tuổi Thìn sẽ gặp được quý nhân, người này tạo điều kiện để tuổi Thìn làm giàu, gầy dựng sự nghiệp, nếu như mọi thứ suôn sẻ, thì kể từ giây phút này con đường trở thành đại gia không còn quá xa xôi. Dự kiến, tuổi Thìn không mua được nhà xe thì ít nhất cũng sở hữu khối tài sản đáng mơ ước.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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