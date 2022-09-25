Ngày cuối cùng của tháng 8 Âm lịch (30/8), 3 con giáp kiếp trước phước đức dài như sông, kiếp này nhận được vô vàn “quả ngọt”, phú quý khó ai bằng nhờ trúng số độc đắc, tháng sau mua nhà lầu, cuối năm mua siêu xe

Tâm linh - Tử vi 25/09/2022 07:05

Vào ngày cuối cùng của tháng 8 Âm lịch, 3 con giáp "phúc lớn mệnh dày" tha hồ nhận được nhiều điều tốt lành.

Tuổi Thìn 

Người Trung Quốc thường muốn ví con cháu mình như, bởi Rồng là biểu tượng tín ngưỡng, trong văn hóa phương Đông, con Rồng có địa vị tối cao. Cũng chính vì thế, các hoàng đế thời cổ đại thường coi rồng là biểu trưng cho hoàng quyền, vua thường mặc long bào (áo thêu Rồng), tự xưng là chân long thiên tử (con cháu của rồng)….

Rồng có năng lực và khả năng là bởi vì Rồng trong các truyện truyền thuyết có khả năng thích ứng mạnh mẽ cùng tinh thần tiên phong. Vì thế, những người tuổi Thìn thường là những người rất có khí phách, không chấp nhận đầu hàng số phận mà luôn tìm cách vươn lên trong cuộc sống. Với quyết tâm cao, người tuổi Thìn sẽ làm nên sự nghiệp lớn lao, tuy nhiên họ cũng sẽ phải trải qua bấp bênh của đời người. 

Vào ngày cuối cùng của tháng 8 Âm lịch, vận may tuổi Thìn sẽ lội ngược dòng, từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều có cải thiện đáng kể, chỉ cần họ bình tĩnh nắm bắt cơ hội tốt trước mắt thì mọi thứ sẽ suôn sẻ thuận lợi.

Ngày cuối cùng của tháng 8 Âm lịch (30/8), 3 con giáp kiếp trước phước đức dài như sông, kiếp này nhận được vô vàn “quả ngọt”, phú quý khó ai bằng nhờ trúng số độc đắc, tháng sau mua nhà lầu, cuối năm mua siêu xe - Ảnh 1
Vào ngày cuối cùng của tháng 8 Âm lịch, vận may tuổi Thìn sẽ lội ngược dòng, từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều có cải thiện đáng kể. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Chân thật và tử tế, có trước có sau là những tính cách nổi bật nhất của người tuổi Tuất. Họ luôn là những người bạn thực sự, là người chồng, người vợ chung thủy, đáng tin cậy. Dù gặp phải chuyện gì, họ cũng sẽ không bỏ rơi bạn bè hay gia đình của mình. Có một người bạn hay bạn đời tuổi Tuất là một điều vô cùng may mắn. 

Vào ngày cuối cùng của tháng 8 Âm lịch, người tuổi này có sao tốt chiếu mệnh lại được Thần Tài ưu ái nên sự nghiệp ngày một vượng phát. Được quý nhân đưa đường chỉ lối, tài lộc của con giáp này ngày một dồi dào. Ngoài ra, người tuổi Tuất cũng có những phương pháp riêng trong đầu tư kinh doanh nên thu nhập ngày càng tăng cao. 

Người tuổi Tuất chưa có việc làm thì trong hôm nay cũng sẽ có được công việc thích hợp với năng lực của bản thân. Kiên trì nỗ lực chính là bí quyết giúp con giáp này ngày một vững vàng trong sự nghiệp.

Ngày cuối cùng của tháng 8 Âm lịch (30/8), 3 con giáp kiếp trước phước đức dài như sông, kiếp này nhận được vô vàn “quả ngọt”, phú quý khó ai bằng nhờ trúng số độc đắc, tháng sau mua nhà lầu, cuối năm mua siêu xe - Ảnh 2
Chân thật và tử tế, có trước có sau là những tính cách nổi bật nhất của người tuổi Tuất. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Hôm nay (30 tháng 8 Âm lịch), những người tuổi Mùi hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận mọi hỷ sự, việc làm cũng đang dần chuyển biến tích cực, cuộc sống tự động suôn sẻ, sự nghiệp hanh thông, công danh dễ dàng thăng tiến. Thời gian tới, tuổi Mùi sẽ tìm được cơ hội thích hợp để thể hiện chính mình, có cơ hội được nói những điều cần nói, trong sự nghiệp cũng sẽ tìm được cơ hội thăng tiến.

Đặc biệt, tài lộc của tuổi Mùi cũng có nhiều khởi sắc đáng mong chờ, cuộc sống có nhiều màu sắc, tài lộc lớn và tài lộc nhỏ kết hợp với nhau, bất kể tuổi Mùi làm trong ngành nghề gì, họ đều có thể hái ra tiền, tuổi Mùi sẽ nhận được những điều tốt đẹp, họ sẽ thấy mình trẻ trung và tràn đầy năng lượng hơn. 

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm 

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