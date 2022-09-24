Người tuổi Thìn cần một đối tác mềm mỏng, biết dìm cái tôi xuống để gia đạo yên ấm, thuận hòa, do đó, nếu tìm được một con giáp khác thì dễ có được hạnh phúc bền lâu hơn.

Đứng về mặt phong thủy mà nói, Thìn là hành Thổ, thuộc dương, 2 người tuổi Thìn lấy nhau thì dương khí quá thịnh, gia đình khó tránh khỏi xung đột. Ảnh minh họa: Internet

Tý – Ngọ

Tuổi Ngọ có lẽ là con giáp yêu tự do nhất trong số 12 con giáp. Họ là những con người coi tự do và đam mê của mình là trên hết. Họ sống nhiệt huyết, bản năng, sôi nổi, dường như không bao giờ biết mệt mỏi.

Tuy nhiên, điểm yếu lớn nhất của người tuổi Ngọ là không nhìn ra sai lầm của mình, nhưng sai lầm của đối phương thì họ lại thấy quá rõ. Trong khi đó, tuổi Tý vốn thẳng thắn và không được khéo léo trong giao tiếp, nên tuổi Tý và tuổi Ngọ mà sống bên nhau thì rất dễ xảy ra xung đột, đấu khẩu.

Vì có nhân sinh quan khác nhau, nên dù tuổi Tý có làm gì, tuổi Ngọ cũng thấy là chưa đủ. Ngược lại, vốn là người chăm chỉ, tuổi Tý lại thấy "chướng mắt" với cái kiểu "lông bông, làm mà như chơi" của người tuổi Ngọ.

Chưa hết, tuổi Ngọ có tính đào hoa, thích phiêu du, nên trong tình cảm khó tránh những chuyện trăng gió. Còn tuổi Tý lại có quan điểm rất rõ ràng, nghiêm khắc trong vấn đề này, nên nếu bị phản bội, họ cũng sẽ khó mà tha thứ.

Về mặt phong thủy, Tý – Ngọ thuộc địa chi lục xung, Tý Ngọ đều là dương khắc nhau, Tý thuộc Thủy còn Ngọ thuộc Hỏa mà Thủy Hỏa khắc nhau nên kết hợp với nhau thì buồn nhiều, vui ít, gia đình khó có được hạnh phúc viên mãn.

Về mặt phong thủy, Tý – Ngọ thuộc địa chi lục xung, Tý Ngọ đều là dương khắc nhau. Ảnh minh họa: Internet

Mão – Tý

Trong dân gian, hình ảnh mèo và chuột hiện lên như 2 đối thủ không đội trời chung, sự tồn tại của bên này đe dọa đến an toàn của bên kia, 1 bên đuổi, 1 bên chạy, không bao giờ song song tồn tại trong vui vẻ.

Về mặt tính cách, người tuổi Mão tỉ mỉ, cẩn thận, hay chú ý đến chi tiết. Trong khi đó, người tuổi Tý lại nóng nảy, không quan trọng tiểu tiết. Chính vì thế, Tý và Mão mà ở với nhau thì dễ gây xích mích, bất hòa.

Tý và Mão cũng có điểm chung: Cả 2 đều khá nhút nhát, không dám liều lĩnh. Tuy vậy, điểm chung này không giúp họ hòa hợp khi ở bên nhau, mà ngược lại, còn khiến cho họ luôn thấy bất an, do dự, thiếu quyết đoán. Gặp được cơ hội tốt cũng không dám thử thách, chính vì thế có thể bỏ lỡ nhiều vận may trong chuyện làm ăn.

Còn về mặt phong thủy, Tý thuộc thủy, Mão thuộc Mộc, Thủy sinh Mộc. Nên Tý Thủy là mẹ, còn Mão Mộc là con. Trong trường hợp nếu Mão Mộc vượng, Tý Thủy vượng, thì nước vượng quá cây ngập úng sẽ chết, còn cây vượng quá sẽ hút hết nước.

Cho nên dù Thủy sinh Mộc nhưng nếu quá thịnh, gây mất cân bằng thì sẽ hình nhau. Con tương hình mẹ, không biết lễ nghĩa để nhường nhịn để sinh nhau nên gọi là vô lễ chi hình.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm