Theo tử vi hằng ngày của 12 con giáp , thứ 4 ngày 16/11/2022 ngày mai, vận trình tài lộc của tuổi Hợi có cơ hội vụt sáng. Làm ăn, kinh doanh có lãi, ký được hợp đồng giá trị kinh tế cao, làm tới đâu nhìn thấy lợi nhuận tới đó, nếu làm công ăn lương được khen thưởng, nhận quà tặng.

Hỏa sinh Thổ cho thấy vận trình tình cảm của những chú Lợn đang có dấu hiệu phục hồi và khởi sắc. Hai người cảm thấy gắn kết với nhau hơn sau những cuộc cãi vã vì chưa thực sự hiểu nhau trước đó, thật may mắn vì hai bạn đã quyết định trao đổi thẳng thắn với nhau nên vấn đề được giải quyết rất nhanh.

Tài chính ổn định giúp con giáp này có nền tảng vững chãi để thực hiện kế hoạch ấp ủ đã lâu. Đừng nên chần chừ thêm nữa, bởi tiền mà không được sử dụng đúng mục đích ngay thì rất dễ khiến con người nảy lòng tham và tiêu vào những việc không cần thiết.

Tài chính ổn định giúp con giáp này có nền tảng vững chãi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ngày mai nhờ Chính Ấn chiếu mệnh, người tuổi Ngọ có thêm sự tự tin để quyết tâm và nỗ lực chứng minh con đường mình lựa chọn là đúng đắn. Hãy tận dụng những thách thức hiện tại như một cơ hội để tiến lên trong công việc, hãy chăm chỉ với thái độ cầu tiến, rồi bạn sẽ được đền đáp xứng đáng.

Cũng trong ngày mai, nhờ Chính Tài mà những nỗ lực về tiền bạc của những chú Chuột từ trước đó đã được đền đáp xứng đáng. Bạn có thể dùng tiền mua món đồ yêu thích từ lâu, tuy nhiên, với tài chính, bạn không thể chủ quan, cần lập ngân sách cụ thể cho từng công việc của mình nhé.

Ngũ hành tương sinh giúp phương diện tình cảm của những chú Ngựa có nhiều điểm sáng. Mọi mâu thuẫn tồn đọng trước đó được xử lí ổn thỏa. Đây là thời điểm lý tưởng để hai bạn tính tới chuyện kết hôn hoặc sinh thêm con.

Ngày mai nhờ Chính Ấn chiếu mệnh, người tuổi Ngọ có thêm sự tự tin để quyết tâm và nỗ lực - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi ngày mới cho biết nhờ Thìn Thân Bán Hợp nên vận trình tình cảm của con giáp tuổi Thân trong ngày mai rất ổn định, bạn không phải lo lắng về điều gì hết. Tuy có lúc vợ chồng tranh cãi to tiếng nhưng mâu thuẫn nhanh chóng được giải quyết, tình cảm ngày thêm gắn bó. Các cặp vợ chồng mới cưới có thể nhận tin vui về con cái trong thời điểm này.

Cũng trong thứ 4 này, những chú Khỉ có cơ hội tài lộc rất rõ ràng nhờ Thực Thần phát huy sức mạnh. Người làm công ăn lương, công chức nhà nước hài lòng với mức thu nhập ổn định. Có điềm báo được thưởng hoặc chia hoa hồng trong các dự án đầu tư nên tài khoản tăng lên, có thể tiết kiệm được một khoản đáng kể.

Trong ngày ngũ hành Thổ sinh Kim, đường tình duyên của bản mệnh có phần khởi sắc hơn. Con giáp này hạnh phúc khi được nửa kia hiểu và thông cảm cho những vất vả hiện tại của mình. Điều đó khiến tuổi Dậu cảm thấy có thêm động lực vượt qua những khó khăn.

Trong ngày ngũ hành Thổ sinh Kim, đường tình duyên của bản mệnh có phần khởi sắc hơn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo