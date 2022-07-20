Đồng hồ điểm 12h thứ 5 ngày 21/7, vận trình 3 con giáp thuận lợi trăm bề, lộc lá chắn cửa, đắc lộc đắc tài

Tâm linh - Tử vi 20/07/2022 14:35

Sang đúng 12h ngày 21/7/2022, 3 con giáp sau đây sẽ có nhiều thành công trong con đường công danh sự nghiệp. Xem tử vi để có động lực tiến tới những ngày tiếp theo nhé!

Tuổi Dần

Đúng 12h thứ 5 ngày 21/7/2022, tuổi Dần sẽ đón nhận tin vui cát lành trong đường công danh sự nghiệp suôn sẻ, thuận lợi hơn. Đầu tuần nên tận dụng thời điểm này để kiếm tiền, chi trả cho những khoản chi tiêu cần đến. Giữa tuần có điềm báo hao tài, vì bạn không có kế hoạch tài chính rõ ràng, tránh chi tiêu hoang phí, mua sắm quá độ.

Công việc bận rộn, áp lực lớn khiến cho bạn muốn vứt bỏ tất cả. Bản mệnh có thể sẽ cần phải thay đổi cách làm việc của mình để đảm bảo chất lượng và tiến độ mà cấp trên yêu cầu. Đừng nản lòng bởi mọi chuyện rồi sẽ dần tốt lên, càng về cuối tuần thì vận trình càng khởi sắc hơn. Phương diện tình cảm không có nhiều tiến triển. Phải đối mặt với sự tan vỡ trong chuyện tình yêu, kéo theo những nỗi đau, sợ hãi và tổn thương, có lúc lại muốn từ bỏ tất cả để được bình yên.

Đồng hồ điểm 12h thứ 5 ngày 21/7, vận trình 3 con giáp thuận lợi trăm bề, lộc lá chắn cửa, đắc lộc đắc tài - Ảnh 1
Đúng 12h thứ 5 ngày 21/7/2022, tuổi Dần sẽ đón nhận tin vui cát lành trong đường công danh sự nghiệp suôn sẻ, thuận lợi hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý đón vận trình khá rực rỡ khi sang đúng 12h trưa thứ 5 ngày 21/7/2022. Hầu hết những khúc mắc trong công việc, tình cảm và các mặt khác của cuộc sống đều đã được tháo gỡ tốt đẹp. Bạn sẽ cảm thấy mình như thể là người may mắn nhất trên thế gian khi mọi việc đều suôn sẻ theo ý muốn và mang tới nhiều thành tựu khiến bạn hài lòng. Cứ thoải mái thể hiện hết sức và bạn sẽ nhận được thành quả xứng đáng thôi. 

Con giáp này vẫn có thể phải đương đầu với một vài khó khăn nhưng đừng lo đó chỉ thách thức để bạn có cơ hội phát hiện ra những điểm mạnh của mình để tập trung phát huy. Khi đã tìm được mục tiêu cho mình, bạn cứ thế mà thẳng tiến với sự hỗ trợ của Thiên Ấn soi rọi. Tốt nhất bản mệnh cần phải bình tĩnh và sáng suốt để tránh đưa ra những quyết định sai lầm khiến tài lộc hư hao.

Đồng hồ điểm 12h thứ 5 ngày 21/7, vận trình 3 con giáp thuận lợi trăm bề, lộc lá chắn cửa, đắc lộc đắc tài - Ảnh 2
Người tuổi Tý đón vận trình khá rực rỡ khi sang đúng 12h trưa thứ 5 ngày 21/7/2022 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Vận trình tài lộc của Tuổi Mão từ 12h trưa thứ 5 khá thuận lợi, đến cuối tuần tài lộc càng dồi dào hơn. Tuổi Mão có tiền từ nhiều nguồn, dù bản mệnh làm nghề gì thì cứ yên tâm là có lộc, chỉ cần chăm chỉ mà thôi. Đường công danh sự nghiệp từ thời điểm này tiến triển khá tốt, con giáp này sẽ vượt qua được những thử thách đang đặt ra. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng giải quyết được những vấn đề còn tồn đọng trước đó, nhờ thế mà được cấp trên tin tưởng giao cho nhiều trọng trách.

Tuy nhiên, Tuổi Mão phải đối mặt với hung vận khá lớn, mối quan hệ tình cảm của Con Giáp này trải qua nhiều biến động, thăng trầm. Dù bản mệnh đã cố gắng để hàn gắn lại những rạn nứt trước đó nhưng không thành. Hung tinh cảnh báo con Giáp này về những tai họa bất ngờ có thể xảy ra. Bản mệnh đang để cảm xúc dẫn dắt mình mà quên hết cả lý trí, dễ đưa ra những nhận định sai lầm khiến mình hối hận sau này. 

Đồng hồ điểm 12h thứ 5 ngày 21/7, vận trình 3 con giáp thuận lợi trăm bề, lộc lá chắn cửa, đắc lộc đắc tài - Ảnh 3
Vận trình tài lộc của Tuổi Mão từ 12h trưa thứ 5 khá thuận lợi, đến cuối tuần tài lộc càng dồi dào hơn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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