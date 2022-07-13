Đồng hồ điểm 12h ngày mai 14/7: CÁT TINH chiếu mệnh, THỰC THẦN nâng đỡ 3 con giáp công danh thành toại, sự nghiệp thăng hoa, vận trình tươi sáng, tình duyên nở rộ

Xem tử vi ngày 14/7/2022 của 12 con giáp, Tam Hợp tác động khiến người tuổi Mão luôn cảm thấy hăng hái và nhiệt tình khi bắt đầu một ngày mới. Bạn không ngại nhận thêm trách nhiệm cấp trên giao phó, cho dù công việc có vẻ khó nhằn đi nữa.

Thủy sinh Mộc cho thấy bản mệnh được sống trong một gia đình có bầu không khí rất yên bình và ấm áp. Quan hệ giữa hai vợ chồng hài hòa, bạn và nửa kia của mình luôn thẳng thắn mọi chuyện với nhau, nhờ vậy mà tránh được những hiểu nhầm đáng tiếc.

Các mối quan hệ xã giao của bạn phát triển tốt đẹp, không ít người muốn giới thiệu cho bạn những cơ hội triển vọng. Điều bạn nên làm trong khoảng thời gian này là xác định một hướng đi đúng đắn phù hợp với năng lực của mình và sẵn sàng nắm bắt cơ hội.

Thủy sinh Mộc cho thấy bản mệnh được sống trong một gia đình có bầu không khí rất yên bình và ấm áp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Chính Quan nâng đỡ, người tuổi Thìn đạt được nhiều thành công trên con đường học tập, nghiên cứu. Nhờ có vốn hiểu biết sâu rộng mà bạn dễ dàng chinh phục được người đối diện, dễ dàng khẳng định được giá trị của bản thân.

Bản mệnh là con giáp có tinh thần trách nhiệm cao, vì vậy dễ được lãnh đạo phân công cho nhiều việc quan trọng. Tuy vậy, bạn không nên giữ những suy nghĩ bảo thủ mà cần mở rộng tư duy, sẵn sàng tiếp thu cái mới.

May mắn hơn là vận khí về mặt tình cảm của Tuổi Thìn khá tốt đẹp. Bạn có được một người đồng hành luôn ở bên động viên tinh thần cũng như chia sẻ những khó khăn vất vả. Hãy trân trọng và dành tình yêu thương cũng như sự quan tâm cho người ấy nhiều hơn nữa nhé.

May mắn hơn là vận khí về mặt tình cảm của Tuổi Thìn khá tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Kim sinh Thủy, vận trình tình duyên của người tuổi Dậu độc thân khá tốt đẹp. Con giáp ấn tượng này nên nhân cơ hội trò chuyện với người khác giới nhiều hơn nếu muốn nhanh chóng thoát kiếp độc thân.

Nếu đã có gia đình, bạn luôn tin tưởng và yêu thương nửa kia. Dù công việc ngoài xã hội có bận rộn đến mấy, bạn cũng không quên giúp đỡ nửa kia trong mọi công việc nhà. Bạn biết rằng có những hành động nhỏ nhặt nhưng đủ để gắn kết mối quan hệ giữa mọi người.

Thiên Ấn cho thấy bản mệnh có thể khẳng định được vị thế của mình trong các lĩnh vực như nghệ thuật, giáo dục, khoa học, y tế... Hãy tự tin nêu lên quan điểm của mình, bạn có thể dẫn dắt tập thể đi tới thành công.

Thiên Ấn cho thấy bản mệnh có thể khẳng định được vị thế của mình trong các lĩnh vực - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo