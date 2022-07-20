Đời phất lên sau 1 đêm nhờ sinh con trai, các con giáp nào được dự báo hậu vận ấm êm?

Tâm linh - Tử vi 20/07/2022 10:25

Sau khi kết hôn và sinh con, cuộc sống của những con giáp này được dự báo sẽ thăng hoa nếu sinh con trai.

Tuổi Tý

Xét theo quan niệm âm dương, người tuổi Tý thuộc dương, cho nên bất luận là nam hay nữ thì xác suất sinh được con trai là rất lớn.

Nếu người tuổi Tý sinh được con trai, điều này đồng nghĩa với việc vận may đã đến với họ. Lúc này mọi mặt trong cuộc sống của con giáp này có sự khởi sắc rõ rệt đặc biệt là về tài vận. Có câu “cha mẹ quý nhờ con” trong vòng 10 năm sau khi sinh được con trai, tài vận, tài khí của người tuổi Tý có thể coi “một bước lên trời”.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu vốn lương thiện, chất phác, làm việc chăm chỉ để gây dựng cuộc sống tương lai ấm no. Phụ nữ tuổi Sửu luôn muốn tích góp để được sống sung túc, no đủ. Bên cạnh đó, tuổi Sửu cũng gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, đặc biệt là trong hôn nhân.

Đời phất lên sau 1 đêm nhờ sinh con trai, các con giáp nào được dự báo hậu vận ấm êm? - Ảnh 1
Phụ nữ tuổi Sửu nếu sinh con trai thì sự nghiệp thuận buồm xuôi gió. Con lớn lên thành tài, có thể trở thành lãnh đạo. Nếu sinh con gái thì con sẽ mang đến vận may cho vợ chồng tuổi Sửu, giúp gia đình ngày càng vượng tài lộc.

Tuổi Thân

Giống như người tuổi Tý và tuổi Thân, khi xét về âm dương, người tuổi Thân thuộc Dương, nên việc sinh ra con trai là điều khó tránh khỏi.

Sau khi sinh con trai, may mắn sẽ liên tiếp đến với người tuổi Thân. Họ sẽ không ngừng nhận được tin vui trong mọi mặt của cuộc sống. Cuộc sống gia đình ngày thêm hạnh phúc, đặc biệt tình hình tài chính ngày một sáng sủa, các khoản tiền lớn nhỏ thi nhau chảy vào túi họ.

(Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

 

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