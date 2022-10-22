Định mệnh dẫn lối vào ngày cuối tuần 23/10, tài lộc bùng nổ, trúng số độc đắc, làm đâu thắng đó, vận trình hanh thông, may mắn kéo dài, thành công trải thảm hồng

Tâm linh - Tử vi 22/10/2022 13:19

Tham khảo bài viết dưới đây để biết những con giáp nào giàu có, may mắn, thành công vào ngày cuối tuần 23/10 nhé!

Định mệnh dẫn lối vào ngày cuối tuần 23/10, tài lộc bùng nổ, trúng số độc đắc, làm đâu thắng đó, vận trình hanh thông, may mắn kéo dài, thành công trải thảm hồng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Ngày cuối tuần, người tuổi Hợi sẽ dần cảm thấy cuộc sống cũng như sự nghiệp chuyển sang hướng mới. Thần Tài chiếu cố, tài lộc hanh thông vô cùng, mọi việc tiến hành đều được sự giúp đỡ từ quý nhân nên “làm đâu thắng đó”, kế hoạch đầu tư gặp dịp phát tài, phát lộc.

Nếu mua sắm bất động sản trong năm này, tiền trong túi của người tuổi Hợi sẽ không ngừng sinh sôi. Đây có thể nói là thời điểm tài chính xuất sắc của không ít những người sinh năm Hợi, và đạt được một số thành tựu sự nghiệp vang dội. Đây là thế cục mang lại may mắn, thuận lợi. Nhưng không phải tất cả người tuổi Hợi đều suôn sẻ, kiếm tiền dễ như trở bàn tay.

Tuổi Dần

Ngày cuối tuần vô cùng may mắn với người tuổi Dần. Con giáp này nhận được sự giúp đỡ của quý nhân từ mọi tầng lớp. Chính vì vậy mà Dần có thể định hướng tốt hơn con đường mình cần đi.

Trong sự nghiệp, người tuổi Dần nhanh chóng khẳng định được khả năng và có chỗ đứng vững chắc. Vì bản mệnh vốn là người chăm chỉ, có lập trường riêng nên nhìn chung Dần sẽ nhận được những phần thưởng xứng đáng với công sức mà mình bỏ ra.

Nếu Dần có ý định tiếp tục theo đuổi việc học lên cao thì thời điểm này cũng rất thuận lợi. Người tuổi Dần đang trong giai đoạn học hành vô cùng suôn sẻ, hanh thông.

Tuổi Sửu

Những người tuổi Sửu năng động, nhiệt tình và cởi mở. Họ sẵn sàng thay đổi nếu thấy điều đó là tốt. Người tuổi Sửu không chấp nhận đứng mãi một chỗ. Ngược lại, họ sẵn sàng đảm nhận nhiều công việc ở nhiều vị trí khác nhau, không ngừng vận động, khám phá.

Tất nhiên, cũng có những lúc Sửu bỏ lỡ những cơ hội nhất định. Nhưng bù lại, con giáp này tích lũy được cho mình nhiều kinh nghiệm sống và những bài học quý báu.

Ngày cuối tuần hứa hẹn mở ra cho Sửu nhiều cơ hội tốt, giúp bản mệnh phát huy được khả năng của mình, tạo nên bước đột phá. Đặc biệt, những người tuổi  Sửu làm công việc kinh doanh, nhiếp ảnh, phóng viên,…được cho là sẽ gặt hái nhiều thành công hơn cả.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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