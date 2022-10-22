Người tuổi Dậu cứng rắn, độc lập, tự chủ, có tính kiên trì. Khi gặp khó khăn, con giáp này không nản lòng, nhụt chí. Trong cuộc sống, đôi khi người tuổi này tỏ ra nóng nảy, mất bình tĩnh. Cũng bởi vậy nên thời trẻ, họ có thể gặp khó khăn, trở ngại trong công việc nhưng đến trung tuổi, sự nghiệp của họ suôn sẻ hơn.

3 ngày cuối tháng 9 âm lịch, tài vận của người tuổi Dậy lên một tầm cao mới. Con giáp này vượt qua chướng ngại, giảm áp lực trong công việc. Họ được quý nhân giúp đỡ nên làm gì cũng xuôi thuận, như ý. Đây là khoảng thời gian tuyệt vời của người tuổi Dậu.

Người tuổi Ngọ rất nhiệt tình và tràn đầy năng lượng tích cực. Họ sống chân thành nên thường được quý nhân phù trợ. Thời gian gần đây, tài lộc của con giáp tuổi Ngọ có phần giảm sút. Điều này dẫn đến công việc của họ bị ngừng trệ, giảm cơ hội kiếm tiền. Điều này cũng ảnh hưởng ít nhiều đến tâm trạng của người tuổi Ngọ.

3 ngày cuối tháng 9 âm lịch, người tuổi Ngọ gặp nhiều may mắn, tài lộc tăng lên. Họ nghiêm túc với công việc nên thu nhập được cải thiện rõ rệt. Con giáp này nên quên đi những khó khăn trong quá khứ mà quyết tâm hơn trong công việc hiện tại. Người tuổi này được cấp trên tin tưởng, trao cho những nhiệm vụ quan trọng. Họ gặt hái được thành quả như mong đợi.

Khi đối mặt với khó khăn, con giáp này cần bình tĩnh hơn. Ngoài ra, họ cũng cần chủ động học hỏi kinh nghiệm từ các chuyên gia. Đây cũng là bí quyết để con giáp này thành công trong thời gian sắp tới.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân sống rất thực tế, tính tình đơn giản. Người tuổi này giàu sáng tạo, nhiều ý tưởng trong công việc. Nhưng họ cũng là người làm việc tùy hứng, thích tự do. Con giáp này rất tự tin, có khả năng thích ứng với hoàn cảnh và có thể học hỏi rất nhanh.

3 ngày cuối tháng 9 âm lịch, người tuổi Thân có tài lộc dồi dào. Họ vượt qua chướng ngại, kiếm tiền bằng nhiều cách khác nhau. Con giáp này được quý nhân che chở. Người mới làm kinh doanh cũng có bước khởi đầu thuận lợi. Sự nghiệp của người tuổi Thân đang phát triển thuận lợi nhưng họ không muốn bằng lòng với hiện tại.

Họ sẽ có những hành động quyết liệt và bước đột phá trong thời gian tới. Điều quan trọng nhất là con giáp này cần cẩn trọng hơn trước mỗi quyết định để tránh được sai sót.

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