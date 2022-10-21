Tuổi Tý vốn thông minh, nhanh nhẹn lại làm việc cẩn thận nên làm đến đâu chắc đến đó. Tuy nhiên, đôi khi thận trọng quá lại khiến họ bỏ lỡ mất cơ hội để tạo ra thành tựu lớn. Bản mệnh nên tận dụng thời cơ để biến chúng thành tiền bạc. Nếu làm gì cũng có trách nhiệm thì không ai có thể chê trách người tuổi Tý.

3 ngày cuối tháng 9 âm lịch, tuổi Tý vẫn giữ được sự năng động và tìm được nhiều cơ hội phát triển. Nhiều cơ hội tìm đến với người tuổi Tý. Bạn mệnh nên bạo dạn, quyết đoán hơn. Nếu chần chừ thì cơ hội tốt sẽ vuột mất. Trong giai đoạn này, tuổi Tý nên tăng cường sự linh hoạt và hoạt động ngoại giao để nhận được nhiều lợi ích hơn.

Tuổi Mão có ưu điểm là thông minh, nhạy cảm, linh hoạt, nhạy cảm với chuyện tiền bạc, có khả năng quản lý tài chính nên cuộc sống không lo túng thiếu. Nhược điểm của con giáp này là hơi nóng vội và thiếu kiên nhẫn.

Tuổi Mão có khả năng gặp cả thách thức và cơ hội trong 3 ngày cuối tháng 9 âm lịch. Nếu biết nắm bắt thời cơ và giữ suy nghĩ lạc quan, con giáp này có thể biến khó khăn thành cơ hội kiếm tiền làm giàu.

Đây là thời điểm tuổi Mão gặp vận đỏ, đón nhận nhiều may mắn hơn. Vì thế, tuổi Mão cần bình tĩnh, nỗ lực hết mình và kiên nhẫn chờ đợi thời cơ chín muồi để bùng nổ.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất có bản tính thật thà, chân thành. Con giáp này thích cuộc sống đơn giản, không xa hoa, lãng phí. Họ có một chút nhược được điểm là chưa quyết đoán, mất nhiều thời gian tính toán, do dự nên đôi khi bỏ lỡ cơ hội tiến thân.

3 ngày cuối tháng 9 âm lịch, vận trình của tuổi Tuất dần khởi sắc. Bản mệnh làm việc cẩn thận, rõ ràng. Khi đã có mục tiêu thì sẽ quyết tâm làm đến cùng.

Con giáp này là người sòng phẳng khi hợp tác làm ăn. Khi có lợi về tay sẽ không bao giờ hưởng một mình mà chia đều cho mọi người đã góp sức. Nhờ vậy, tuổi Tuất luôn khiến người khác tâm phục khẩu phục.

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