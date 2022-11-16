Định mệnh dẫn lối vào cuối tháng 11, 3 con giáp trúng số độc đắc, tiền tài thênh thang, tương lai đột phá, công danh thăng tiến, viên mãn sung túc

Tâm linh - Tử vi 16/11/2022 14:29

Tham khảo bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào giàu có, thăng tiến, viên mãn hạnh phúc vào cuối tháng 11 nhé!

Định mệnh dẫn lối vào cuối tháng 11, 3 con giáp trúng số độc đắc, tiền tài thênh thang, tương lai đột phá, công danh thăng tiến, viên mãn sung túc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Cuối tháng 11, con giáp này sẽ có được may mắn ngập tràn, sự nghiệp bứt phá. Con đường thăng quan tiến chức của con giáp may mắn này như được trải thảm, lúc nào cũng rộng mở thênh thang.

Nếu người tuổi Hợi đang theo đuổi việc kinh doanh, mua bán của Hợi cũng sẽ ngày càng dễ dàng, hanh thông. Nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ, thuận lợi thế này thì dù có kẻ gian tung chiêu hãm hại cũng không thể ngăn cản bước con giáp này tiến đến thành công.

Người tuổi Hợi không chỉ may mắn về công việc tài lộc mà họ còn rất may mắn về đường tình duyên. Đặc biệt với những tuổi Hợi còn độc thân thì đây chính là cơ hội họ sẽ mở rộng quan hệ, và tìm được một nửa chân ái của đời mình. Với những người tuổi Hợi đã có gia đình thì đây là lúc hai bạn nên hâm nóng tình cảm, để cuộc sống gia đình càng trở nên viên mãn hơn nữa.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn luôn mạnh mẽ hơn và cũng biết cách trở nên mạnh mẽ hơn. Họ âm thầm gánh vác những trọng trách trên lưng, luôn tự gồng mình để nỗ lực và không cho phép mình bị tụt hậu so với những người xung quanh.

Một mặt, con giáp tuổi Thìn không muốn bị người khác coi thường, mặt khác họ lại là người cầu toàn, luôn muốn theo đuổi cuộc sống có chất lượng cao. Tuy nhiên, khi thấy người khác có cuộc sống hơn mình họ cũng không ghen tị mà muốn tự tay tạo dựng nên tất cả.

Cuối tháng 11, chuyên gia phong thủy chỉ ra rằng, con giáp tuổi Thìn có sự nghiệp thăng tiến. Người tuổi Thìn giành được cơ hội để vươn lên, tài lộc dồi dào. Họ cũng được Thần Tài phù hộ để nơi làm việc được mưa thuận gió hòa, đường tài lộc hanh thông, thẳng tiến.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu sẽ có vận may lớn, tuy không tránh khỏi trắc trở song có mất thì có được, trời luôn ban thưởng cho những người nghiêm túc nỗ lực. Cụ thể, những khó khăn trong giai đoạn trước đây đều sẽ được xử lý ổn thỏa. Dù là công việc hay cuộc sống, mọi thứ với con giáp may mắn này đều trở nên suôn sẻ hơn nhiều.

Bản mệnh có trí tuệ xúc cảm cao và khéo léo, giỏi xử lý các mối quan hệ cá nhân. Người tuổi Dậu đi đâu cũng có nhiều bạn bè, quý nhân vượng. Cuối tháng 11, vận trình của họ sẽ thuận lợi hanh thông hơn, có quý nhân giúp đỡ, tài lộc đầy nhà.

Con giáp tuổi Dậu khi thấy người khác hơn mình sẽ thúc giục bản thân cố gắng hơn và sau đó vạch ra những mục tiêu rõ ràng, hành động thiết thực để đạt được những mục tiêu đó. Họ tự tạo ra những giá trị lớn hơn và cuộc sống tốt đẹp mà họ mong muốn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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