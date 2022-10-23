Điểm mặt 3 con giáp may mắn xui xẻo song song trong những ngày đầu tháng 11

Bước chân vào tháng 11 người tuổi Mão sẽ liên tục đón tin vui tài lộc, vận may gõ cửa ầm ầm. Khoảng thời gian 10 ngày đầu tháng tới đây, con giáp này sẽ được thần Tài và các vị thần May Mắn chiếu cố nồng hậu. Đồng thời, người tuổi Mão còn vốn có bản lĩnh sống đáng ngưỡng mộ, cộng thêm sự giúp sức của quý nhân nên khoảng thời gian này sẽ rất đáng mong chờ với con giáp này.

Người tuổi Mão mang bản tính lương thiện, hoạt bát, tốt bụng. Bạn người khôn khéo trong giao tiếp, ứng xử, được lòng nhiều người. Người tuổi Mão đa phần thành công trên thương trường và cả quan trường. Bạn là người có chí tiến thủ.

Nếu đang bị kẻ xấu hãm hại, tiểu nhân ngáng đường Mão cũng đừng quá lo lắng bởi chỉ cần dám dấn thân, vượt qua chính mình bạn ắt bước lên đỉnh vinh quang. Tiền chất chật két, cứ vơi lại đầy, càng về cuối tháng càng vượng tài vượng lộc chính là phúc phần Mão xứng đáng nhận được.

Con giáp xui xẻo

Tuổi Ngọ

Trong tháng 11, con giáp tuổi Ngọ gặp Cục diện Tương Hại Thái Tuế, có thể đương đầu với nhiều tai ương do tác động của các yếu tố khách quan. Thế nên tuổi Ngọ chớ nên hy vọng quá nhiều vào bất cứ điều gì.

Về công việc, bản mệnh dễ nảy sinh mâu thuẫn hoặc bị tiểu nhân quấy phá, dẫn tới xung đột, thị phi trong tập thể, gây ảnh hưởng tiêu cực tới tinh thần cũng như hiệu suất làm việc. Chưa kể, thời điểm cuối năm khối lượng công việc quá lớn, lại phải chuẩn bị kế hoạch cho năm mới, có thể khiến cho tuổi Ngọ cảm thấy áp lực và mệt mỏi.

Phương diện tài lộc của người tuổi Ngọ chịu ảnh hưởng của vận khí sa sút nên khó đạt được như kỳ vọng. Người làm công ăn lương vẫn có khoản thu nhập ổn định, người kinh doanh buôn bán cũng có thể tranh thủ dịp cuối năm mà thu về một chút lời lãi.

Tuy nhiên, nguồn thu này không quá xông xênh nên bản mệnh cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý.

Tuổi Tuất

Trong tháng cuối cùng của năm 2022, người tuổi Tuất chịu tác động từ cục diện Tương Hình Thái Tuế nên vận trình có chiều hướng đi xuống.

Cuối năm, công việc dồn ứ nhiều gâp áp lực cho người tuổi Tuất, tinh thần làm việc giảm sút nên khó đảm bảo hiệu quả trong công việc. Tháng này tuổi Tuất còn dễ nảy sinh tính đố kỵ, không suy nghĩ kỹ càng trước khi nói, không tính toán cẩn thận trước khi làm, khiến cho bản thân gánh chịu tổn thất và thiệt thòi, thậm chí ảnh hưởng tới khoản thưởng cuối năm, mọi cố gắng gần như đổ sông đổ bể.

Vận trình tài lộc trong tháng 11 của người tuổi Tuất không có sự khởi sắc. Vì vậy nếu có ý định đầu tư trong thời gian này, bản mệnh cần tính toán cẩn thận chứ không nên mạo hiểm để tránh tổn thất nặng nề.

Năm mới 2022, dự báo sẽ xảy ra nhiều biến động khó lường. Vì vậy, nếu nắm được vận trình tương lai, bản mệnh sẽ có thể xây dựng kế hoạch phù hợp góp phần cải thiện cho người có vận trình xấu, gia tăng may mắn đối với người có vận trình tốt.

Trong tháng cuối cùng của năm 2022, 3 con giáp Mùi, Ngọ, Tuất tuy rằng vận trình không mấy tốt đẹp nhưng điều đó có nghĩa rằng, bản mệnh nên cố gắng nhiều hơn, chứ không phải chịu thỏa hiệp và chấp nhận thất bại. Tin chắc rằng mọi khó khăn đều sẽ vượt qua.

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.