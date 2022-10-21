Con giáp nào liên tục gặp may mắn trong 2 tháng cuối năm 2022?

Tâm linh - Tử vi 21/10/2022 17:00

Chỉ còn vỏn vẹn 2 tháng nữa thôi là các con giáp này nhận được nhiều tin vui bất ngờ.

Tuổi Dần

Tuổi Dần trời sinh là những con người mạnh mẽ, độc lập, thông minh và luôn thể hiện phong thái của những người dẫn đầu. Khoảng thời gian giữa năm, tuổi Dần có họa tiểu nhân, thường gặp phải những chuyện không được như ý, song với bản lĩnh của mình, họ đã dễ dàng vượt qua những trở ngại này.

Từ cuối năm trở đi, những chuyện xui xẻo dần qua hết, tuổi Dần liên tục gặp được vận đỏ, không chỉ kiếm được nhiều tiền mà mọi chuyện trong nhà đều yên ấm, hạnh phúc. Đặc biệt, tử vi học có nói, trong 2 tháng cuối năm, họ là một trong số những con giáp gặp nhiều may mắn nhất, tài chính dồi dào, công danh như ý, nếu biết nỗ lực, chăm chỉ thì còn có thể trở nên giàu có bất ngờ.

Tuổi Tỵ

Người tuổi tỵ là những người rất điềm tĩnh và làm việc gì cũng rất nghiêm túc, cầu toàn. Tuy rằng mang vẻ ngoài lạnh lùng, ít nói nhưng những người này lại rất tốt bụng, hòa đồng và được mọi người yêu thương.

Con giáp nào liên tục gặp may mắn trong 2 tháng cuối năm 2022? - Ảnh 1
Theo tử vi, bắt đầu từ tháng 12, vận hạnh của người tuổi tỵ sẽ có quý nhân phù trợ nên đi đâu, làm gì cũng suôn sẻ, tài lộc vượng phát, cuộc sống hạnh phúc. 

Bằng những đức tính vốn có dám nghĩ, dám làm, nghiêm túc trong việc chắc sẽ gặt hái được những thành công đáng có cuối năm nay.

Tuổi Mão

Hầu hết những người tuổi Tỵ đều là những con người hài hước, tinh tế, càng gặp khó khăn lại càng bình tĩnh và xử lý vấn đề sáng suốt, khiến người khác phải nể phục.

Theo các chuyên gia phong thủy, trong năm 2022, tuổi Tỵ có họa về sức khỏe vào đợt đầu năm, nhưng càng về sau, đặc biệt là từ tháng 9 trở đi, mọi chuyện càng tốt đẹp hơn, bao gồm cả chuyện tài chính, sự nghiệp.

Tử vi học có nói, sau tháng 10 gián đoạn, vận đỏ của người tuổi Tỵ sẽ tiếp tục vào tháng 11. Đây là lúc họ làm gì cũng thành công, có kết quả tốt, nếu không giàu nứt đố đổ vách thì cũng sung túc, viên mãn, không cần lo chuyện tiền nong.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo!

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