Điểm mặt 3 con giáp có mặt trong bảng vàng của Thần Tài, tiền bạc đổ ào ào vào túi trong 3 ngày tới (23/6): Vận tài chính cực vượng, ví dày căng đét

Tâm linh - Tử vi 20/06/2023 17:22

Tử vi con giáp cho biết, trong 3 ngày tới (23/6), 3 con giáp dưới đây không chỉ phất lên như diều gặp gió trong sự nghiệp mà cả tình duyên cũng đỏ thắm.

Tuổi Sửu

Trong 3 ngày tới (23/6) là thời điểm người tuổi Sửu nhận tin vui từ công việc, đặc biệt là những người làm nghề dịch vụ. Dù phải hy sinh khoảng thời gian nghỉ ngơi nhưng bù lại cho bạn khoản tài lộc không nhỏ, cũng rất xứng đáng.

Lúc này, quý nhân mang đến tài lộc nên bạn sẽ kiếm được một món khá khẩm. Thứ Tài nhiều hơn Chính Tài, nên người tuổi Sửu có thể ăn mừng to hoặc mua sắm thả ga không lo về giá. Nhưng nhớ là dành một khoản để phòng thân hoặc tiết kiệm cho tương lai.

Thời gian này, bạn làm việc mạnh mẽ, quyết đoán, hiệu quả nhưng lại thiếu linh hoạt, có lý mà không có tình nên khiến không ít người bất mãn. Hãy tiết chế và sửa đổi bản thân cho hài hòa.

Điểm mặt 3 con giáp có mặt trong bảng vàng của Thần Tài, tiền bạc đổ ào ào vào túi trong 3 ngày tới (23/6): Vận tài chính cực vượng, ví dày căng đét - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trong công việc, người tuổi Thìn thường rất hoạt bát, lạc quan nên dù có khó khăn xảy ra, họ vẫn còn niềm tin để làm lại mọi thứ. Họ tin rằng, mỗi khó khăn sẽ là một thử thách, cần phải cố gắng vượt qua.

Với tinh thần này, trong 3 ngày tới (23/6) vận may và tài lộc của họ sẽ tăng cao. Nhờ các mối quan hệ xã giao và kinh nghiệm tích lũy được trong nhiều năm, họ tự tin mình có thể lập nghiệp. Đây sẽ là thời điểm mang lại cho họ nhiều cơ hội phát triển, khả năng hái ra tiền khiến ai cũng nể phục.

Ngoài sự nghiệp thăng tiến, đời sống vợ chồng cũng hòa thuận hơn, con cái hiếu thuận, cha mẹ khỏe mạnh, mọi việc đều thuận buồm xuôi gió.

Điểm mặt 3 con giáp có mặt trong bảng vàng của Thần Tài, tiền bạc đổ ào ào vào túi trong 3 ngày tới (23/6): Vận tài chính cực vượng, ví dày căng đét - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Bạn có thể thu hồi được một khoản lời lãi kha khá, đủ để bù đắp cho những khó khăn trong thời gian vừa qua trong 3 ngày tới (23/6).

Người làm đầu tư có thể tìm được những khoản đầu tư sinh lời nhanh chóng, và để có thể được như vậy là hoàn toàn nhờ vào việc bạn có một con mắt sắc sảo và tinh đời.

Khi cơ hội mở ra trước mắt, bạn hãy mạnh dạn nắm bắt và tin tưởng hơn vào tiềm năng của bản thân mình.

Đối với người làm công ăn lương thì bạn cũng có thể nhận được sự đánh giá cao của cấp trên trong những việc mà mình đang làm. Bạn có cơ hội được thưởng nóng, hoặc thậm chí là được tăng lương đấy.

Điểm mặt 3 con giáp có mặt trong bảng vàng của Thần Tài, tiền bạc đổ ào ào vào túi trong 3 ngày tới (23/6): Vận tài chính cực vượng, ví dày căng đét - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 5h05 ngày Diệt Sâu Bọ 5/5 âm lịch THẦN TÀI THEO GÓT: 3 con giáp mua nhà, tậu xe cuộc sống lên hương, giàu có hết phần thiên hạ, hưởng vinh hoa phú quý, chú ý nắm bắt cơ hội

Đúng 5h05 ngày Diệt Sâu Bọ 5/5 âm lịch THẦN TÀI THEO GÓT: 3 con giáp mua nhà, tậu xe cuộc sống lên hương, giàu có hết phần thiên hạ, hưởng vinh hoa phú quý, chú ý nắm bắt cơ hội

Đây là thời điểm thăng hoa rực rỡ nhất của 3 con giáp này. Họ có cơ hội lớn trong công việc, kiếm được nhiều lợi nhuận đủ để mua nhà, mua xe.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày 23/6 tử vi hàng ngày tử vi

TIN MỚI NHẤT

Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Tâm sự gia đình 1 giờ 14 phút trước
Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Tâm sự 2 giờ 9 phút trước
Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 14 phút trước
Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Tâm sự 2 giờ 44 phút trước
Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Tâm sự 3 giờ 9 phút trước
Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Tâm sự gia đình 3 giờ 14 phút trước
Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Tâm sự 3 giờ 44 phút trước
Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Tâm sự 4 giờ 14 phút trước
Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Tâm sự Eva 4 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Sau hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/9/2026), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/9/2026), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'