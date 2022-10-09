Điểm danh 3 con giáp là con cưng của trời, vận vượng hơn người, đặc biệt, 4 năm tới kinh doanh thu về bạc tỷ, làm đâu trúng đó

Trong 4 năm sắp tới, tuổi Dậu sẽ phất lên như diều gặp gió, đón tiền về như nước, hưởng vận giàu sang, làm ăn thuận lợi. Với những người làm công ăn lương chăm chỉ, cần cù nên có thể nhận được một khoản tiền thưởng xứng đáng, được xét thăng chức, tăng lương. Người làm ăn kinh doanh có thời cơ phát triển ổn định và không gặp biến động lớn.

Người tuổi Sửu tính cách cẩn thận, tỉ mỉ, có tính trách nhiệm rất cao, không bao giờ bỏ cuộc giữa chừng mà luôn làm đến tận cùng. Chỉ cần người tuổi Sửu biết nắm bắt thời cơ, sẽ có thể biến “chiếc túi rỗng trở nên đầy ắp tiền bạc”.

Người tuổi Dậu chỉ cần tập trung làm việc, giữ chữ tín thì không có gì đáng lo ngại. Và nếu có thời gian thì người tuổi Dậu hãy học hỏi thêm kiến thức, mở mang tầm nhìn để nâng cao vị thế cho chính bản thân mình sẽ rất tốt cho tương lai.

Trong 4 năm tới (2023-2026), con giáp này sẽ gặp được cơ hội may mắn bất ngờ trong việc kiếm tiền. Nhờ tinh thần tháo vát, giỏi giao tiếp, nên tuổi Sửu được nhiều người yêu mến, có vận quý nhân rất vượng. Thời gian tới, phúc tinh xuất hiện trong cung mệnh, con giáp này sẽ có sự đột biến mạnh mẽ về tài phú. Không chỉ thu nhập chính ổn định, dồi dào mà còn có khả năng trúng xổ sổ với số tiền khủng.

Người tuổi Sửu tính cách cẩn thận, tỉ mỉ, có tính trách nhiệm rất cao, không bao giờ bỏ cuộc giữa chừng mà luôn làm đến tận cùng. Ảnh minh họa

Tuổi Mão

Tuổi Mão trời sinh là những người sống rất biết điều, hay nhường nhịn người khác, bề ngoài thì mềm yếu nhưng nội tâm lại mạnh mẽ, kiên cường, không dễ đầu hàng số phận.

Theo các chuyên gia tử vi, trong 4 năm tới. tuổi Mão có con đường tài vận được chia làm nhiều giai đoạn tiến triển. Nhưng nhìn chung, mọi sự thay đổi của tuổi Mão đều diễn ra theo hướng tích cực, thăng tiến.

Giai đoạn đầu năm sau là lúc Mão gặp thuận lợi đủ đường, vận may sẽ thực sự nở rộ trong vài năm tới. Thời gian tới là lúc người tuổi Mão tạm biệt hết những xui xẻo trong cuộc sống, đón nhận tài lộc, sự nghiệp của họ không những hanh thông mà còn thu về nhiều thành tựu, chuyện giàu có chỉ là vấn đề thời gian.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!