3 con giáp không được trời cho "ngồi mát ăn bát vàng" nhưng vận tài lộc sẽ tỏa sáng vào năm 2023 sau những nỗ lực không ngừng trong năm 2022

Tâm linh - Tử vi 29/09/2022 08:15

Thần Tài chiếu mệnh, nhờ sự nổi lực và phấn đấu không ngừng trong năm nay đã giúp họ đạt được tài lộc sung túc trong năm 2023.

Tuổi Thân

Không phải tự nhiên mà nhiều người luôn coi khỉ là con vật thông minh, khôn khéo hàng đầu trong 12 con giáp. Họ còn là những người rất giàu lòng vị tha, luôn sẵn sàng viện trợ người khác. Chính tính cách hòa đồng, thân thiện và sẵn sàng viện trợ người khác khiến cho con giáp này nhận được thiện cảm của rất nhiều người.

Năm 2023 sẽ là khoảng thời kì vượng vận quý nhân với những chú Khỉ. Họ càng đi nhiều sẽ càng gặp được nhiều người mới, xây dựng được thêm nhiều mối quan hệ tốt đẹp. Quý nhân ko ở đâu xa mà chính từ những mối quan hệ đó mà ra. Cấp trên cũng sẽ trông thấy được năng lực của bản mệnh và với thể xem xét đề bạt vào vị trí thích hợp hơn. Nếu với ý định chuyển sang ngành nghề mới hay khởi đầu một dự án, tuổi Thân với thể cân nhắc thực hiện trong thời kì này, hứa sẽ trở nên thành công rực rỡ.

 

3 con giáp không được trời cho 'ngồi mát ăn bát vàng' nhưng vận tài lộc sẽ tỏa sáng vào năm 2023 sau những nỗ lực không ngừng trong năm 2022 - Ảnh 1
Không phải tự nhiên mà nhiều người luôn coi khỉ là con vật thông minh, khôn khéo hàng đầu trong 12 con giáp. Ảnh minh họa

Tuổi Ngọ

Trong năm 2023, vận trình của người tuổi Ngọ rất tốt. Vận trình tình duyên và sự nghiệp là nổi bật nhất đối với con giáp này. Dự báo bản mệnh sẽ có thu hoạch kép trong cả tình duyên và sự nghiệp. Đời sống vật chất của người tuổi Ngọ trong năm tới rất ổn định. Vì vận trình sự nghiệp được cải thiện nên công việc của người tuổi Ngọ cũng suôn sẻ hơn. Thậm chí, bản mệnh còn có cơ hội thăng chức, tăng lương.

Để năm 2023 gặp nhiều thuận lợi hơn trong công việc cũng như cuộc sống, người tuổi Ngọ nên tập trung vào xử lý công việc và vấn đề của mình. Tránh vì lo chuyện bao đồng, giúp đỡ người khác mà gặp rắc rối cho chính mình.

3 con giáp không được trời cho 'ngồi mát ăn bát vàng' nhưng vận tài lộc sẽ tỏa sáng vào năm 2023 sau những nỗ lực không ngừng trong năm 2022 - Ảnh 2
Đời sống vật chất của người tuổi Ngọ trong năm tới rất ổn định. Ảnh minh họa

Tuổi Tuất

Năm 2023 là một năm may mắn của người sinh năm Tuất. May mắn không có nghĩa là không có khó khăn. Để tận dụng cơ hội may mắn đến với mình, người tuổi Tuất sẽ khá vất vả để gom lại tài lộc cho mình, để cuối năm có thể tận hưởng thành quả mình tạo ra.

Một sự thật hiển nhiên được nhìn thấy ở những người tuổi Tuất là sự trung thành tận tụy. Người tuổi Tuất không bao giờ bỏ rơi bạn bè, đồng nghiệp hay bỏ bê công việc của họ. Một khi đã quyết định hành động điều gì đó, họ sẽ khó thay đổi ý kiến.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!

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