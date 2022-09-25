Ngã trúng vào hố tiền, 3 con giáp khó mà nghèo lại được vào ngày mai (26/9)

Tâm linh - Tử vi 25/09/2022 23:38

Hố vàng cực sâu đang chờ đón 3 con giáp này trong ngày mai (26/9), hãy đón chờ xem nhé!

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ thường sống rất sôi động, luôn luôn biến đổi và ngày đêm vắt óc suy nghĩ, tính toán, đặc biệt là những ai thích nổi đình nổi đám, tranh quyền đoạt lợi. Trong cơn lao đao hay hoàn cảnh khó khăn, người tuổi Tỵ vẫn kiên cường, vững chắc, có thể lâm nguy mà chẳng hề run sợ, đương đầu với mọi thử thách cam go

Ngày mai (26/9) là một ngày tràn ngập cả tài lộc lẫn rủi ro đối với những người tuổi Tỵ. Bạn sẽ được bao quanh bởi mọi người, những cơ hội bất ngờ sẽ nảy sinh từ mối quan hệ xã hội đang phát triển của người tuổi Tỵ. Nỗ lực vượt khó khăn của con giáp này sẽ được đền đáp. Công việc của tuổi Tỵ ngày mai có quý nhân phù trợ, mọi thứ đều đi theo đúng quỹ đạo.

Ngã trúng vào hố tiền, 3 con giáp khó mà nghèo lại được vào ngày mai (26/9) - Ảnh 1
Người tuổi Tỵ thường sống rất sôi động, luôn luôn biến đổi và ngày đêm vắt óc suy nghĩ, tính toán, đặc biệt là những ai thích nổi đình nổi đám, tranh quyền đoạt lợi. Ảnh minh họa

Tuổi Ngọ

Cơ hội đang mỉm cười với tuổi Ngọ, sự tận tâm, hết mình, lòng nhiệt thành trong công việc thời gian qua của bạn đã được đền đáp xứng đáng. Ngoài ra, con giáp này có quý nhân nâng đỡ nên dễ làm ra tiền.

Ngày mai (26/9), chuyện hợp tác làm ăn có lợi, nhân duyên hài hòa nhờ Lục Hợp cục trợ mệnh. Hôm nay nguồn thu nhập của con giáp tuổi Ngọ khá tốt, không phải lo túng thiếu cho khoản chi tiêu hàng ngày. Bạn không có tính dựa dẫm hay ăn bám bất cứ ai, toàn tự mình nỗ lực, kiếm được thì tiêu được không ngại ngần gì hết.

Ngã trúng vào hố tiền, 3 con giáp khó mà nghèo lại được vào ngày mai (26/9) - Ảnh 2
Cơ hội đang mỉm cười với tuổi Ngọ, sự tận tâm, hết mình, lòng nhiệt thành trong công việc thời gian qua của bạn đã được đền đáp xứng đáng. Ảnh minh họa

Tuổi Mùi

Ưu điểm của người tuổi Mùi là thông minh, tài trí nổi trội, biết nhìn xa trông rộng và khả năng phân tích vấn đề một cách nhanh nhạy. Trong công việc, người tuổi Mùi thường làm việc kín kẽ, trung thực, công tư phân minh, có khả năng sáng tạo cao, đồng thời giàu tham vọng thăng tiến.

Ngày mai (26/9), người tuổi Mùi nhận được thành tựu như ý, đó là kết quả xứng đáng cho những cống hiến trong thời gian qua. Trong chuyện tình cảm, dường như hai bạn có duyên tiền định nên lúc nào cũng yên ấm, hạnh phúc. Tài chính của con giáp này vô cùng tốt, bạn không phải lo nghĩ chuyện tiền bạc.

*Thông tin chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo!

Tử vi tuần mới (12/9 - 18/9): Đâu là 3 con giáp được Thần Tài, Nguyệt Lão sủng ái nhất?

Tử vi tuần mới (12/9 - 18/9): Đâu là 3 con giáp được Thần Tài, Nguyệt Lão sủng ái nhất?

Tuần mới (12/9 - 18/9) là thời điểm vàng, vô cùng thuận lợi để 3 con giáp sau như "hổ mọc thêm cánh" trong công việc lẫn tình cảm.

Xem thêm
Từ khóa:   # tử vi 12 con giáp tử vi con giáp ngày 8/9 3 con giáp giàu lên nhanh chóng

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Giảm cân 3 giờ 5 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 50 phút trước
Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 35 phút trước
Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 8 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân