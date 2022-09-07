Tử vi tuần mới (12/9 - 18/9): Đâu là 3 con giáp được Thần Tài, Nguyệt Lão sủng ái nhất?

Tâm linh - Tử vi 07/09/2022 16:28

Tuần mới (12/9 - 18/9) là thời điểm vàng, vô cùng thuận lợi để 3 con giáp sau như "hổ mọc thêm cánh" trong công việc lẫn tình cảm.

Tuổi Mão

Tuần mới (12/9 - 18/9) được coi là một tuần hứa hẹn những điều bất ngờ với người tuổi Mão. Công việc tiến triển, môi trường làm việc hài hòa hơn nhờ có người giúp đỡ, tuổi Mão có thể tập trung hoàn toàn vào nhiệm vụ của mình. Hiệu quả công việc cũng nhờ thế mà tăng lên đáng kể, đây chính là cơ hội để bản mệnh khẳng định năng lực, nếu có được giao trọng trách thì cũng đừng nề hà mà hãy sẵn sàng cho mọi tình huống.

Thời gian sắp tới, thấy rõ cục diện Tam Hợp Thái Tuế mang tới nhiều niềm vui cho chuyện tình cảm của tuổi Mão. Đối với những ai còn đang độc thân thì thời gian tới sẽ được Nguyệt Lão phát người yêu đấy.

Tử vi tuần mới (12/9 - 18/9): Đâu là 3 con giáp được Thần Tài, Nguyệt Lão sủng ái nhất? - Ảnh 1
Công việc tiến triển, môi trường làm việc hài hòa hơn nhờ có người giúp đỡ, tuổi Mão có thể tập trung hoàn toàn vào nhiệm vụ của mình. Ảnh minh họa

Tuổi Mùi

Tuần mới (12/9 - 18/9), Sự nghiệp bước vào giai đoạn tiến triển ổn định, vì thế tuổi Mùi cần chủ động nắm bắt cơ hội của mình. Bên cạnh đó các mối quan hệ với đồng nghiệp, cấp trên và đối tác trở nên hài hòa, tạo điều kiện thuận lợi để sự nghiệp có bước tiến nhảy vọt. Về tài lộc, trong tuần này bản mệnh được quý nhân mang tới một vài mối làm ăn khá “hời”.

Tuần mới, vận đào hoa của người tuổi Mùi tương đối sáng sủa nên các mối nhân duyên trở nên tốt đẹp, chính vì thế công việc trở nên thuận lợi, suôn sẻ hơn. Tài vận trong tháng nên tĩnh chứ không nên động, nên giữ chặt tiền trong túi.

Tử vi tuần mới (12/9 - 18/9): Đâu là 3 con giáp được Thần Tài, Nguyệt Lão sủng ái nhất? - Ảnh 2
Tuần mới, vận đào hoa của người tuổi Mùi tương đối sáng sủa nên các mối nhân duyên trở nên tốt đẹp, chính vì thế công việc trở nên thuận lợi, suôn sẻ hơn. Ảnh minh họa

Tuổi Tuất

Tài chính vượng về Thứ Tài, nguồn Chính Tài cũng không có gì phải lo lắng khi công việc phát triển ổn định mang tới cho bạn thu nhập đều đặn trong tuần mới. Nếu tuổi Tuất đang ấp ủ tham vọng gì thì tuần tới này có thể tiến hành được rồi, bởi sẽ có người hỗ trợ nhiệt tình về vấn đề tiền bạc.

Cũng theo dự đoán, tuần mới (12/9 - 18/9), chuyện tình cảm của người tuổi Tuất vô cùng thăng hoa, người độc thận sẽ gặp được mối nhân duyên của cuộc đời, còn người đã có gia đình thận trong trong các mối quan hệ khác giới, để tránh hiểu lầm. Sức khỏe, công việc, tài vận hay thu nhập cũng chuyển biến tích cực, đem lại nhiều tin vui.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!

 

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