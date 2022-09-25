Sau 15h ngày 28/9, 3 con giáp bổng phất lên như diều gặp gió, tiền vào như lũ, xuất hiện nhiều cơ hội đầu tư lãi khủng

Tâm linh - Tử vi 25/09/2022 22:51

Đây là 3 con giáp có nhiều cơ hội làm giàu, tài vận lên cao nhất vào chiều mai. Nếu bạn thuộc 1 trong 3 bộ con giáp vận đỏ nhất sau 15h ngày 28/9 thì xin chúc mừng nhé, bạn sắp thành một vị đại gia giàu sụ rồi đó!

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu điềm tĩnh nhưng kiên cường, chăm chỉ, chu đáo và tận tụy. Vì thế khi làm việc họ luôn có phương pháp tốt và quyết đoán khi thực hiện. Đặc biệt, họ còn biết nhìn xa trông rộng, không dễ dàng bị cám dỗ bởi cái lợi trước mắt. Giống như con trâu phải cần cù, chăm chỉ, vất vả ngược xuôi thì mới đạt kết quả.

Ngày 28/9, công việc của tuổi Sửu thuận buồm xuôi gió, mọi thứ nhanh chóng đi vào quỹ đạo ổn định. Đặc biệt, sau 15h ngày 28/9, xuất hiện Tam Hợp mang tới nhiều tin vui về tài chính cho bản mệnh. Thiên Tài trợ mệnh đem đến tin vui tài lộc, có thể hôm nay bản mệnh sẽ trúng thưởng hoặc có tiền bất ngờ. Bạn nên chăm chút cho công việc của mình hơn để được tăng lương và không dấn thân vào rượu chè, cờ bạc.

Sau 15h ngày 28/9, 3 con giáp bổng phất lên như diều gặp gió, tiền vào như lũ, xuất hiện nhiều cơ hội đầu tư lãi khủng - Ảnh 1
Người tuổi Sửu điềm tĩnh nhưng kiên cường, chăm chỉ, chu đáo và tận tụy. Vì thế khi làm việc họ luôn có phương pháp tốt và quyết đoán khi thực hiện. Ảnh minh họa

Tuổi Mão

Sau 15h ngày 28/9, công việc của Mão được Chính Tài trợ vận nên có phần tiến triển hơn trước. Bạn không cần phải ôm thêm việc về nhà, có một ngày thảnh thơi bên gia đình. Sắp tới, tuổi Mão có điềm được tăng lương hoặc được cấp trên cân nhắc thăng chức, khen ngợi, đề bạt.

Người thuộc tuổi Mão nên hết lòng tin tưởng vào bản thân và công việc hiện tại thì sẽ không thất vọng, đồng lương bạn nhận được sắp tới đây sẽ có thay đổi.

Sau 15h ngày 28/9, 3 con giáp bổng phất lên như diều gặp gió, tiền vào như lũ, xuất hiện nhiều cơ hội đầu tư lãi khủng - Ảnh 2
Sắp tới, tuổi Mão có điềm được tăng lương hoặc được cấp trên cân nhắc thăng chức, khen ngợi, đề bạt. Ảnh minh họa

Tuổi Tuất

Tính cách đặc trưng của những người tuổi Tuất là cực kỳ trung thành, thông minh và giỏi chịu đựng. Hầu hết người tuổi Tuất đều nhận được rất nhiều sự quan tâm và yêu thích.

Người tuổi Tuất là con giáp may mắn nhất ngày hôm nay. Đặc biệt, sau 15h ngày 28/9, bạn sẽ gặp rất nhiều quý nhân, giúp thực hiện mục tiêu cá nhân. Người tuổi Tuất nên tận dụng động lực và khám phá khả năng khác nhau. Đây cũng là thời điểm tốt để bắt đầu kinh doanh. Việc mở rộng mối quan hệ xã hội không chỉ mang lại cho tuổi Tuất những phần thưởng bất ngờ mà còn tăng cường may mắn cho họ trong năm.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!

Tử vi tuần mới (12/9 - 18/9): Đâu là 3 con giáp được Thần Tài, Nguyệt Lão sủng ái nhất?

Tử vi tuần mới (12/9 - 18/9): Đâu là 3 con giáp được Thần Tài, Nguyệt Lão sủng ái nhất?

Tuần mới (12/9 - 18/9) là thời điểm vàng, vô cùng thuận lợi để 3 con giáp sau như "hổ mọc thêm cánh" trong công việc lẫn tình cảm.

Xem thêm
Từ khóa:   # tử vi 12 con giáp tử vi con giáp sau 15h chiều ngày 8/9 #Top 3 con giáp bùng nổ lộc tài

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Giảm cân 3 giờ 15 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 0 phút trước
Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 45 phút trước
Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 8 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân