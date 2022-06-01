Điểm danh 3 chòm sao thông minh nhất, chỉ số IQ vượt trội hơn người, thi đâu đỗ đấy,  đạt thủ khoa trong tầm tay

Nhân Mã đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng này với chỉ số IQ là 125. Không quá lời khi nói rằng trí thông minh của chòm sao này được phát huy trên mọi lĩnh vực.

Pháo thủ cũng rất quan tâm đến thể thao và luôn tràn đầy năng lượng trong những giờ học này. Vì vậy, những người thuộc cung Nhân Mã thường đạt được thành tích cao trong các hoạt động thể chất.

Khi nói đến học thuật, những người thuộc cung Nhân Mã đặc biệt xuất sắc trong các môn triết học và vật lý. Với bộ óc tuyệt vời, họ thích khám phá và tìm kiếm câu trả lời cho những vấn đề tồn tại.

Ảnh minh họa

Ngoài ra, chỉ số IQ giúp chòm sao này định hướng tương lai dễ dàng. Dù trong học tập hay công việc, họ luôn ý thức được mình đang làm gì, vị trí của mình ở đâu và luôn vạch ra kế hoạch, mục tiêu cho bản thân.

Hiểu rõ thế mạnh của bản thân và hiểu mình muốn gì, cần gì là lợi thế giúp Nhân Mã biết cách nắm bắt cơ hội và tận dụng hết thế mạnh của mình. Vì vậy, những người thuộc chòm sao này thường có con đường sự nghiệp hanh thông.

Xử Nữ

Là cung hoàng đạo học giỏi nhất, Xử Nữ chắc chắn có tố chất của một nhà học thuật. Họ yêu thích nghiên cứu và phân tích dữ liệu, thông minh, chú ý đến từng chi tiết và có trí tò mò bẩm sinh.

Khi Xử Nữ say mê một chủ đề, họ sẽ muốn tìm hiểu mọi thứ về nó, bất kể mất bao lâu, và một khi sự tò mò của họ được thỏa mãn, họ sẽ chuyển sang chủ đề tiếp theo. Họ muốn là người thông minh nhất trong một tập thể.

Ảnh minh họa

Xử là những người vô cùng chăm chỉ và luôn muốn mọi người biết điều đó. Họ luôn đặt công việc của mình lên hàng đầu và chỉ tập trung cho tương lai.

Chòm sao này là những người học giỏi các bộ môn tự nhiên hơn là xã hội, vì vậy họ thích tìm hiểu về những điều mới mẻ và điều đó là bước đệm khiến họ trở thành một sinh viên xuất sắc. Xử Nữ không phấn đấu vì bất cứ điều gì ngoài điều tốt nhất.

Song Tử

Những người thuộc cung hoàng đạo Song Tử có đầu óc sáng suốt và trí tưởng tượng độc đáo, họ luôn có khả năng tìm ra phương pháp giải quyết mọi vấn đề mà cuộc sống đặt ra cho mình.

Họ được điều chỉnh bởi sao Thủy, đó là một trong những lý do khiến họ được coi là một trong những cung hoàng đạo thông minh nhất năm 2022.

Sao Thủy là thế giới của giao tiếp, tâm trí và cả trí tuệ, không có gì ngạc nhiên khi cung hoàng đạo này được ban tặng cho khả năng giao tiếp cũng như trí thông minh tuyệt vời như vậy.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.