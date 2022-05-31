"Qua cơn bĩ cực - tới hồi thái lai" top 4 con giáp may mắn ngút trời, cất vàng mỏi tay phải mua thêm két đựng tiền trong 7 ngày đầu tiên của tháng 5 âm lịch

Theo tử vi , tuổi Thìn bước vào năm đầu hạn Tam Tai, tuy nhiên do được ngũ hành lưu niên tương sinh nên tài lộc của bản mệnh này vẫn ở mức khá. Vì vậy, thu nhập của người tuổi Thìn có phần tăng trưởng hơn so với năm ngoái, thậm chí có thể trở nên giàu có.

Đặc biệt, năm nay tuổi Thìn kinh doanh sẽ có nhiều lộc, càng về cuối năm càng thuận lợi và đạt doanh số cao. Ngay ngày mùng 1 tháng 5 âm tới, người tuổi Thìn sẽ được đón nhận cơn mưa tài lộc khiến họ có 1 khoản tiền rất lớn.

Bên cạnh đó, tuổi Thìn là những người có tư duy nhanh nhẹn, lại có khả năng giao tiếp khéo léo nên quen biết được rất nhiều bạn tốt, trong đó có nhiều quý nhân nâng đỡ và hỗ trợ cho họ trong cả sự nghiệp lẫn cuộc sống.

Tuổi Ngọ

Đường tài lộc cực kì vượng phát là điểm sáng trong tuần tới đặc biệt là ngày mùng 1. Người làm kinh doanh sẽ kí kết được 1 thỏa hiệp mang lại lợi nhuận cao. Còn người làm việc nhà nước sẽ được cân nhắc lên chức, tăng lương vượt kì hạn. Tất cả là do sự cố gắng, nỗ lực của họ khiến bản mệnh vô cùng hài lòng và tự hào. Con giáp này biết rằng mình đã đánh đổi rất nhiều thời gian, công sức và tiền bạc để có được kết quả như hiện tại.

Tuổi Thân

Trời sinh tuổi Thân là những người thông minh, tài giỏi và đặc biệt có chí cầu tiến. So với những con giáp khác, tuổi Thân là những người dễ dàng xông pha và không ngại đối mặt với gian nan, trắc trở. Không những vậy họ còn có đầu óc nhạy bén nên chỉ cần được gia đình hướng nghiệp chắc chắn họ sẽ tạo dựng được cơ ngơi vững chắc ổn định.

Ảnh minh họa

Ngày mùng 1 tháng 5 tới, người tuổi Thân do được cát tinh phù hộ, không chỉ mang đến vận may về tài vận mà còn nhận được vô số tin mừng trong cuộc sống khiến họ vô cùng viên mãn, hạn phúc và đủ đầy.

Tuổi Hợi

Tháng 5 âm lịch 2022 sẽ là một tháng có nhiều thay đổi tốt đối với tuổi Hợi. Ngay ngày mùng 1, người tuổi Hợi sẽ lấy lại những gì đã mất. Trong tháng 5 âm này tuổi Hợi sẽ có vận may từ sự nghiệp, tài vận đến đời sống tình cảm đều có những cải thiện đáng kể.

Giữa tháng 5 âm, tuổi Hợi có thể sẽ gặp được quý nhân, được đưa đường dẫn lối giúp tuổi Hợi làm giàu trong tương lai. Người tuổi Hợi vốn được xem là người được trời ban nhiều phước lành, mọi điều tốt đẹp đều đến với họ, chỉ cần gặp được thiên thời địa lợi, nhân hòa thì sẽ thăng hoa viên mãn.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.