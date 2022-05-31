"Qua cơn bĩ cực - tới hồi thái lai" top 4 con giáp may mắn ngút trời, cất vàng mỏi tay phải mua thêm két đựng tiền trong 7 ngày đầu tiên của tháng 5 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 31/05/2022 09:02

Theo dự đoán 4 con giáp này sẽ hút hết phần may mắn tiền lộc về phía mình, tiền kiếm nhiều không đếm xuể ngay từ đầu tháng 5 âm.

Tuổi Thìn

Theo tử vi, tuổi Thìn bước vào năm đầu hạn Tam Tai, tuy nhiên do được ngũ hành lưu niên tương sinh nên tài lộc của bản mệnh này vẫn ở mức khá. Vì vậy, thu nhập của người tuổi Thìn có phần tăng trưởng hơn so với năm ngoái, thậm chí có thể trở nên giàu có.

Bên cạnh đó, tuổi Thìn là những người có tư duy nhanh nhẹn, lại có khả năng giao tiếp khéo léo nên quen biết được rất nhiều bạn tốt, trong đó có nhiều quý nhân nâng đỡ và hỗ trợ cho họ trong cả sự nghiệp lẫn cuộc sống.

'Qua cơn bĩ cực - tới hồi thái lai' top 4 con giáp may mắn ngút trời, cất vàng mỏi tay phải mua thêm két đựng tiền trong 7 ngày đầu tiên của tháng 5 âm lịch - Ảnh 1
Ảnh minh họa 

Đặc biệt, năm nay tuổi Thìn kinh doanh sẽ có nhiều lộc, càng về cuối năm càng thuận lợi và đạt doanh số cao. Ngay ngày mùng 1 tháng 5 âm tới, người tuổi Thìn sẽ được đón nhận cơn mưa tài lộc khiến họ có 1 khoản tiền rất lớn. 

Tuổi Ngọ

Đường tài lộc cực kì vượng phát là điểm sáng trong tuần tới đặc biệt là ngày mùng 1. Người làm kinh doanh sẽ kí kết được 1 thỏa hiệp mang lại lợi nhuận cao. Còn người làm việc nhà nước sẽ được cân nhắc lên chức, tăng lương vượt kì hạn. Tất cả là do sự cố gắng, nỗ lực của họ khiến bản mệnh vô cùng hài lòng và tự hào. Con giáp này biết rằng mình đã đánh đổi rất nhiều thời gian, công sức và tiền bạc để có được kết quả như hiện tại. 

Tuổi Thân

Trời sinh tuổi Thân là những người thông minh, tài giỏi và đặc biệt có chí cầu tiến. So với những con giáp khác, tuổi Thân là những người dễ dàng xông pha và không ngại đối mặt với gian nan, trắc trở. Không những vậy họ còn có đầu óc nhạy bén nên chỉ cần được gia đình hướng nghiệp chắc chắn họ sẽ tạo dựng được cơ ngơi vững chắc ổn định.

'Qua cơn bĩ cực - tới hồi thái lai' top 4 con giáp may mắn ngút trời, cất vàng mỏi tay phải mua thêm két đựng tiền trong 7 ngày đầu tiên của tháng 5 âm lịch - Ảnh 2
 Ảnh minh họa 

Ngày mùng 1 tháng 5 tới, người tuổi Thân do được cát tinh phù hộ, không chỉ mang đến vận may về tài vận mà còn nhận được vô số tin mừng trong cuộc sống khiến họ vô cùng viên mãn, hạn phúc và đủ đầy.

Tuổi Hợi

Tháng 5 âm lịch 2022 sẽ là một tháng có nhiều thay đổi tốt đối với tuổi Hợi. Ngay ngày mùng 1, người tuổi Hợi sẽ lấy lại những gì đã mất. Trong tháng 5 âm này tuổi Hợi sẽ có vận may từ sự nghiệp, tài vận đến đời sống tình cảm đều có những cải thiện đáng kể.

Giữa tháng 5 âm, tuổi Hợi có thể sẽ gặp được quý nhân, được đưa đường dẫn lối giúp tuổi Hợi làm giàu trong tương lai. Người tuổi Hợi vốn được xem là người được trời ban nhiều phước lành, mọi điều tốt đẹp đều đến với họ, chỉ cần gặp được thiên thời địa lợi, nhân hòa thì sẽ thăng hoa viên mãn.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

 

Top 3 con giáp được thần tài theo gót, giàu nứt đố đổ vách vào tuần cuối cùng tháng 4 âm lịch

Top 3 con giáp được thần tài theo gót, giàu nứt đố đổ vách vào tuần cuối cùng tháng 4 âm lịch

Tuần cuối cùng tháng 4 âm lịch, 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ.

Xem thêm
Từ khóa:   Thìn con giáp may mắn tết đoan ngọ Thân

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Đời sống 1 giờ 9 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 46 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 5 giờ 46 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 1 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 56 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 18 giờ 46 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 19 giờ 46 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 20 giờ 11 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 20 giờ 46 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 21 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới