4 cặp đôi vàng cung hoàng đạo sinh ra để dành cho nhau, gắn kết không thể tách rời

Tâm linh - Tử vi 27/05/2022 16:48

Đây là những cặp cung hoàng đạo rất hợp nhau, giữa họ như có sợi dây vô hình gắn kết.

Xử Nữ - Sư Tử

Xử Nữ và Sư Tử chắc chắn là một cặp đôi sẽ cùng nhau tỏa sáng. Họ yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên và có thể duy trì mối quan hệ trong một thời gian dài. Xử Nữ là người cẩn thận, tốt tính và biết cách xử lý tốt dù có xảy ra bất cứ chuyện gì. Trong khi tính cách của Sư Tử đầy độc đoán, táo bạo và là một người rất nhiệt tình, hào phóng. Nhưng  Sư Tử sẽ trở nên cực kỳ ngoan ngoãn khi ở bên Xử Nữ. Hai bên có thể dễ dàng hiểu nhau và Sư Tử đánh giá cao sự ấm áp của đối phương.

Bạch Dương - Sư Tử

Cung Bạch Dương là những người có tinh thần trách nhiệm rất lớn trong cuộc sống, họ thường vì trách nhiệm mà tự gây áp lực cho bản thân, Bạch Dương sẽ không bao giờ dám nghỉ ngơi khi công việc chưa hoàn thành.

4 cặp đôi vàng cung hoàng đạo sinh ra để dành cho nhau, gắn kết không thể tách rời - Ảnh 1
 

Cung Sư Tử lại rất biết cách kết hợp vừa làm vừa chơi, họ có thể tìm thấy niềm vui trong công việc. Khi hai cung này kết hợp với nhau cuộc sống của họ sẽ tươi sáng lên rất nhiều, cô nàng Sư Tử sẽ giúp điều tiết cảm xúc và áp lực cho chàng trai Bạch Dương, Sư Tử giống như ngọn đèn soi đường cho Bạch Dương vậy.

Ma Kết và Kim Ngưu

Cả hai đều thuộc nhóm đất hiền lành, ưa thích sự đơn giản, không cần màu mè, khoa trương, giữa họ có quá nhiều điểm chung mà chúng ta không cần phải nói quá nhiều.

4 cặp đôi vàng cung hoàng đạo sinh ra để dành cho nhau, gắn kết không thể tách rời - Ảnh 2
 

Với những tính cách giống nhau đến từng chi tiết, Ma Kết và Kim Ngưu chính là cặp đôi sinh ra để dành cho nhau. Tình yêu của họ cứ thế êm đềm như mặt hồ nhưng vẫn dạt dào trang ngập cảm xúc.

Cự Giải – Xử Nữ

Nhiều người nghĩ rằng Cự Giải và Xử Nữ là hai chòm sao không đội trời chung nhưng thật ra họ lại vô cùng hợp. Cự Giải vốn dĩ là những người ngang bướng, độc đoán luôn cho rằng mình đúng. Còn Xử Nữ lại thông minh, sáng suốt và có phần hơi lạnh lùng.

Nhưng khi yêu nhau họ lại có thể gạt bỏ mọi khuyết điểm để cùng nhau hòa hợp. Chính sự bướng bỉnh của Cự Giải đã giúp Xử Nữ nhẫn nại và để tâm nhiều hơn. Còn sự thông minh của Cự Giải lại là liều thuốc để giúp đỡ và động viên Cự Giải vượt qua muôn vàn khó khăn.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Khổ trước sướng sau, top 3 con giáp trẻ vất vả, tối tăm mặt mũi để kiếm tiền, càng về già càng giàu sú sụ

Khổ trước sướng sau, top 3 con giáp trẻ vất vả, tối tăm mặt mũi để kiếm tiền, càng về già càng giàu sú sụ

3 con giáp này tuổi trẻ phải chịu nhiều vất vả nhưng càng về già càng gặp may mắn, tiền bạc dư dả.

Xem thêm
Từ khóa:   12 cung hoàng đạo cung Cự Giải cung Bạch Dương

TIN MỚI NHẤT

TP.HCM: Bắt giam 12 người trộm mèo hoạt động 5 giờ mỗi đêm, tiêu thụ khoảng 2.700 con

TP.HCM: Bắt giam 12 người trộm mèo hoạt động 5 giờ mỗi đêm, tiêu thụ khoảng 2.700 con

Đời sống 1 giờ 10 phút trước
Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Vụ lật thuyền trên sông Lam, 2 vợ chồng mất tích: Tìm thấy thi thể người vợ

Vụ lật thuyền trên sông Lam, 2 vợ chồng mất tích: Tìm thấy thi thể người vợ

Đời sống 1 giờ 52 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Đời sống 2 giờ 31 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 8 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 7 giờ 8 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 23 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 18 giờ 18 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 20 giờ 8 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 21 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới