Chuyện tình duyên của 12 con giáp trong 6 tháng cuối năm: Mão cẩn thận có kẻ thứ 3, Ngọ chuẩn bị tinh thần đón nhiều vệ tinh sáng tha hồ lựa chọn

Người tuổi Tỵ luôn có tinh thầnnhiệt huyết, lại thêm quý nhân nâng đỡ tận tình nên không có gì có thể làm khó được họ. Hơn nữa, họ lại vô cùng nhạy bén và linh hoạt nên cũng không bỏ qua bất cứ cơ hội tốt nào. Con giáp này dễ dàng cải thiện được túi tiền của mình từ công việc tay trái. Người độc thân có sự tin tưởng vào bản thân nên không muốn bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào để làm quen với đối tượng mình đã để ý. Đây là thời điểm lý tưởng để con giáp này cải thiện tình trạng quan hệ hiện tại. Tình cảm gia đình được nỗ lực vun đắp nên có sự chuyển biến tích cực.

Tuổi Sửu cần phải chú ý tới tính tương tác với mọi người. Công việc khó bề suôn sẻ do các thành viên tranh cãi, bất đồng với nhau. Tập thể thiếu đoàn kết có thể kéo lùi bước tiến của tất cả mọi người.

Chuyện tình cảm của những người độc thân có sự biến động mạnh, nhất là nữ giới. Bản mệnh mở rộng được các mối quan hệ xã giao của mình, được giới thiệu hoặc vô tình bắt gặp được những đối tượng tiềm năng.

Tuổi Dần

Vận trình tình duyên của người tuổi Dần không được tốt trong 6 tháng cuối năm 2022 này. Bạn cần phải tự nhìn nhận lại bản thân, thay đổi những khuyết điểm của bản thân chứ đừng vội đổ lỗi cho người này người khác.

Với những người đã lập gia đình, gia đạo bất ổn xoay quanh những mối lo cơm áo gạo tiền, vợ chồng con cái thường xuyên cãi vã.

Có thể những bất đồng trong quan điểm sống khiến mọi người không còn hòa thuận với nhau, đôi bên cần nhanh chóng hóa giải bằng cách hạ cái tôi của mình xuống và tôn trọng ý kiến của đối phương nhiều hơn.

Tình cảm của những người độc thân cũng không mấy thuận lợi, dù vẫn có cơ hội hẹn hò hoặc thông qua mai mối nhưng chỉ duy trì mối quan hệ ngắn hạn, khó có kết quả.

Tuổi Mão

Vận trình tình cảm ảm đạm, vô tình gây ra vài điều chẳng lành trong các mối quan hệ yêu đương. Nếu bản mệnh còn không thay đổi tính khí nóng nảy, cố chấp của mình thì sẽ phá vỡ tình yêu này. Người độc thân có cơ hội tìm được ý trung nhân trong thời gian này, bản thân cần phải chủ động hơn nữa. Cơ hội yêu và được yêu hoàn toàn nằm ở cách thể hiện của bạn.

Với người đã có đôi có cặp, nếu tình cảm đã chín muồi, bạn nên tận dụng thiên thời địa lợi mà tính chuyện kết hôn, tỷ lệ thành công rất cao. Hai bạn sẽ nhận được nhiều sự ủng hộ, giúp đỡ của các thành viên trong gia đình.

Tuy nhiên, với những ai kết hôn đã lâu, cẩn thận mâu thuẫn tình cảm do kẻ thứ 3 xen ngang phá hoại.

Tuổi Thìn

Nếu trong khoảng thời gian này, người tuổi Thìn có điều lo sợ thì nên tìm cách xử trí từ bây giờ, còn nếu tiếp tục không hành động gì bản mệnh càng căng thẳng thêm mà thôi.

Tuy nhiên, để có thể duy trì tình cảm bền chặt thì cả bạn và người ấy đều cần phải nghiêm túc hơn, chớ nên “cả thèm chóng chán” hoặc “đứng núi này trông núi nọ”. Hãy trân trọng những gì mà mình đang có.

Tuổi Tỵ

Con đường tình duyên của người tuổi Tỵ không được tốt đẹp cho lắm. Con giáp này vì quá mải mê “lao đầu” vào công việc nên ít quan tâm đến gia đình. Hãy giảm bớt công việc và dành thời gian cho gia đình nếu không muốn bỏ qua những điều quan trọng nhất trong cuộc sống.

Con giáp này cần cân đối thời gian và dành nhiều sự quan tâm hơn cho gia đình của mình. Đừng mải mê quá mức với công việc, đến khi quay lại thì thấy bản thân đã bỏ lỡ quá nhiều điều quan trọng.

Các cặp đôi đang yêu vấp phải không ít sự ngăn cản từ phía gia đình hoặc gặp rắc rối thị phi. Nếu tình yêu không đủ lớn e rằng khó vượt qua.

Với nam nữ độc thân, bạn thường có những suy nghĩ tiêu cực về chuyện tình cảm, dẫn tới xu hướng khép mình trong thế giới riêng, ít giao lưu gặp gỡ nên càng khó tìm được người ưng ý.

Tuổi Ngọ

Vận trình tình cảm chưa thể nói trước. Có người dành cảm tình cho người tuổi Ngọ nhưng bản mệnh lại tỏ ra hời hợt và xa cách với đối phương. Điều này vô tình làm giảm đi nhiệt huyết muốn theo đuổi của họ.

Phương diện tình cảm khởi sắc. Người tuổi Ngọ nhận được “thả thính” của những người xung quanh. Tuy nhiên, Ngọ không cần quá nóng vội mà hãy xem xét thật kỹ để đưa ra quyết định phù hợp.

Tuổi Mùi

Con đường tình duyên của người tuổi Mùi khá bằng phẳng và thuận lợi từ giời tới cuối năm 2022 này. Tình cảm gia đình bản mệnh hài hòa, vợ chồng ít xung đột lớn, nếu có cũng dễ dàng giải quyết thỏa đáng.

Thậm chí, trải qua những thử thách đôi bên lại càng thêm tôn trọng và thấu hiểu nhau hơn. Tình cảm giữa bạn và người ấy hẳn là hình mẫu lý tưởng cho mọi người xung quanh.

Hãy nghiêm túc với chuyện tình cảm của mình thì khả năng cao sẽ tìm được đối tượng ưng ý để cùng nhau tiến tới yêu đương, hẹn hò lãng mạn.

Tuổi Thân

Những ngày gần đây tuổi Thân cảm thấy vô cùng mệt mỏi khi mọi người trong gia đình đều nghĩ sai cho bạn.

Vận trình tình cảm đón cát lành. Người độc thân bất ngờ đón nhận tình yêu vào lúc bản thân còn chưa chuẩn bị điều gì. Những người đã lập gia đình có thêm thời gian để quây quần bên cạnh những người thân yêu.

Tuổi Dậu

Vận trình tình cảm đong đầy yêu thương. Các cặp đôi yêu nhau có khoảng thời gian tìm hiểu đủ dài để đi tới quyết định hôn nhân. Người độc thân cũng nhận được lời tỏ tình bất ngờ từ một người mới quen.

Tuổi Dậu hãy bình tĩnh để đối xử chừng mực với người thân của mình, đừng để họ buồn nữa.

Người tuổi Dậu ít gặp phải sóng to gió lớn trong chuyện tình cảm năm 2022. Nam nữ độc thân tuy không quá vượng đào hoa nhưng lại được người lớn trong nhà giới thiệu cho những đối tượng chất lượng.

Tuổi Tuất

Dù có gặp phải chuyện bực dọc, con giáp này cũng cần phải trút giận đúng người đúng tội. Chớ nên mang những cảm xúc nóng nảy tiêu cực về nhà rồi trút lên đầu người thân, có thể bản mệnh đang tự tay phá hủy hạnh phúc của mình.

Trong năm 2022, vận đào hoa của nam giới tuổi Tuất vượng hơn nữ giới, nhưng đa phần là đào hoa xấu, có thể thu hút các mối quan hệ mờ ám, không tốt cho cả người độc thân lẫn những ai đã kết hôn.

Tuổi Tuất cần phải cảnh giác với những người tuổi Thân vì họ có ý định hãm hại bạn trong chuyện tình cảm.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi những ngày gần đây đang có nhiều suy nghĩ không tốt về người bạn đời của mình. Nhưng sau ngần ấy hiểu lầm và cãi vả thì tuổi Hợi và người ấy cũng tìm được cảm giác yêu đương như thuở trước. Điều này chứng minh, chỉ cần đòng lòng thì thử thách nào cũng có thể vượt qua.

Dù con giáp này đã có đôi có cặp cũng khó duy trì được sự yên bình, ổn định như khoảng thời gian trước đó. Đôi bên gặp phải nhiều áp lực và cản trở từ cuộc sống

* Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.