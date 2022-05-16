3 con giáp có tướng vượng phu, đàn ông lấy được may mắn cả đời, tiền tiêu không phải nghĩ

Lấy được vợ tuổi Tý, có thể nói là may mắn ba đời. Phụ nữ tuổi Tý có tính cách hiền lành, lại rất chăm lo cho gia đình, là hậu phương vững chắc của chồng. Hơn nữa, họ lại rất nhanh nhẹn, linh hoạt và khéo léo nên rất dễ thành công trong sự nghiệp: đi làm thì lương cao mà kinh doanh thì luôn thu về lãi lớn.

Bên cạnh đó, phụ nữ tuổi Tý còn có thể bày mưu tính kế, giúp chồng làm ăn, kiếm thêm, bởi vậy lấy được vợ tuổi Tý, chắc chắn cơm áo không lo.

Hơn nữa, phụ nữ tuổi Tý trong ngũ hành mang mệnh Thủy, có thể nói là quý nhân phát tài chân chính, vào nhà ai người ấy được phú, được quý. Tóm lại, lấy được vợ tuổi Tý chẳng khác nào nuôi được tì hưu, chuyện tốt đều tới tay, tiền chỉ vào mà sẽ không thất thoát.

Vợ tuổi Tuất

Lấy được vợ tuổi Tuất tiền tài tăng mạnh, may mắn tới cửa, hưởng phúc lâu dài.

Phụ nữ tuổi Tuất đa số là những người dứt khoát, giỏi giang, làm chuyện gì cũng tính toán kỹ, làm hết tâm, hết sức. Họ rất ít khi làm nũng, đòi hỏi chồng mình, mọi chuyện đều tự lực cánh sinh, dựa vào chính mình.

Cưới được phụ nữ tuổi Tuất, cũng giống như cưới được quý nhân. Không chỉ biết cách thể hiện bản thân trong sự nghiệp, phụ nữ tuổi Tuất còn biết đầu tư kinh doanh, giúp tiền trong nhà sinh sôi nảy nở, tích lũy tăng dần, không khiến chồng phải đau đầu, suy nghĩ.

Có thể nói, phụ nữ tuổi Tuất có số vượng phu nhất, ai cưới được họ, dù có nghèo đến đâu, chỉ cần vợ chồng đồng tâm hiệp lực, tương lai hoàn toàn có thể đổi đời.

Tuổi Sửu

So với những con giáp khác, phụ nữ tuổi Sửu có thể không giỏi ăn nói, không có khiếu hài hước nhưng lại hậu phương vững chắc cho gia đình. Họ luôn làm việc chăm chỉ, lấy gia đình làm động lực để cố gắng.

Họ có thể hy sinh mọi sở thích của mình để tập trung chăm lo cho gia đình, cho chồng con một cách chu đáo nhất có thể. Có thể nói, sau khi có gia đình thì cả thế giới của người tuổi Sửu sẽ “thu nhỏ đúng bằng cái gia đình nhỏ ấy”. Tuy như vậy, người tuổi Sửu có hơi thiệt thòi hơn chúng bạn nhưng đổi lại gia đình họ lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười và hạnh phúc.

(*) Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.