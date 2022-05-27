Top 3 con giáp được thần tài theo gót, giàu nứt đố đổ vách vào tuần cuối cùng tháng 4 âm lịch

Theo tử vi , tuần cuối tháng 4 âm lịch này, vận trình của người tuổi Mùi cực kỳ thăng hoa. Công việc làm ăn ngày càng thuận lợi, phát tài phát lộc. Sự nghiệp thăng tiến nhanh chóng, liên tục đạt được nhiều thành tựu. Có thể nói, sau khi trải qua những đắng cay ngọt bùi trong những tháng đầu năm thì giờ đây người tuổi Mùi xứng đáng được bù đắp bằng những cơ hội và may mắn.

Tài lộc của người tuổi Mùi nở rộ bất ngờ. Không chỉ có quý nhân giúp đỡ, chuyện gì cũng nhờ vào cố gắng của mình, tuổi Mùi thể hiện được sự quyết tâm đến cùng của mình để được thành công.

Đúng tuần cuối cùng tháng 4 âm lịch này, do có cát tinh soi chiếu, cộng với sự nhanh nhẹn của con giáp này nên dường như những cơ hội may mắn nhất, tốt nhất đều rơi tay người tuổi Mùi.

Tuổi Mão

Nếu kể về những con giáp giàu có thì không thể nào thiếu tuổi Mão, nhờ có được sự trợ giúp Thần Tài, nhân duyên và vận quý nhân rất tốt, khi khó khăn luôn có người giúp đỡ con giáp này vượt qua, vì thế không phải vướng bận, không phải ưu phiền.

Bước sang tuần cuối cùng của tháng 4 âm lịch, người tuổi Mão có những sự đột phá mới trong công việc và vươn đến những thành công đáng tự hào. Con giáp may mắn này có cơ hội được tiếp xúc với những người đi trước và từ đó tích lũy được những bài học đáng quý cho bản thân sau này.

Mão sẽ nhận được sự hậu thuẫn to lớn, làm mọi việc đều xuôi thuận, tài lộc đổ về như thác khiến vận mệnh của con giáp này xoay chuyển bất ngờ. Đây sẽ là thời điểm vàng son khi mà Mão làm đâu thắng đó, không gặp nhiều sự trắc trở. Nhìn chung vận trình của Mão sẽ khởi sắc tốt đẹp, tình tiền phấp phới, trọn vẹn.

Tuổi Dậu

Theo tử vi, công danh - sự nghiệp trong năm Nhâm Dần của người tuổi Dậu khá sáng lạng. Tuy nhiên, để đạt được những thành tựu lớn thì còn phụ thuộc vào năng lực của bản mệnh. Muốn thăng tiến lên vị trí cao hơn, đương số bắt buộc phải nỗ lực và quyết tâm hơn nữa. Nguồn thu đều đặn mỗi tháng sẽ giúp phương diện tài chính của bạn ổn định hơn. Đặc biệt, nếu biết cách tích luỹ thì về nửa cuối năm tiền bạc của bạn sẽ khá dư dả.

Tử vi cho biết, bước sang tháng 5 âm lịch sắp tới, quý nhân sẽ xuất hiện báo hiệu con đường sự nghiệp, người làm nghề nào cũng đặc biệt và được kỳ vọng sẽ gặt hái thành công. Người tuổi Dậu thường được đánh giá cao cao và phát huy hết thế mạnh của mình.

Tử vi cho biết vận may của người tuổi Dậu đã đến, cuộc đời bắt đầu bước sang một ngã rẽ mới, vừa giàu sang vừa quyền quý.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!