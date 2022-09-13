Điểm danh 3 cặp con giáp lục hợp giàu khủng, lấy nhau về vợ chồng êm đềm hòa thuận, tiền vàng đầy két; 1 cặp tương xung lấy nhau KHÓ ẤM ÊM, của cải tiêu tán

Trời sinh người tuổi Mùi đa phần là những người trọng tình cảm, hay nghĩ cho người khác trước tiên, dù điều đó đi ngược lại với lợi ích của họ, do đó hay chịu phần thiệt thòi. Nếu dùng 1 từ để nói về tính cách nổi bật nhất của họ, thì có lẽ đó là từ "kiên cường".

Trong khi đó, tuổi Ngọ hầu hết là những con người luôn khao khát mãnh liệt tự do. Họ luôn muốn có khoảng không gian riêng để vùng vẫy, để được làm chính mình. Họ nhiệt tình, mạnh mẽ, song cũng rất dễ cáu giận.

Dường như không có khó khăn nào có thể cản được bước tiến của người tuổi Mùi. Họ cũng rất khoan dung, yêu trẻ con, yêu sự sạch sẽ và rất hợp với cuộc sống gia đình.

Nhưng là những con người "ruột để ngoài da", khi cơn giận qua đi là họ cũng quên hết tất cả, không để bụng. Có lẽ nhược điểm lớn nhất của họ là ít khi nhìn thấy sai lầm của mình.

Nếu kết hợp lại với nhau, Ngọ và Mùi sẽ tạo thành 1 cặp đôi vô cùng ăn ý vì họ có thể bù đắp những thiếu sót của nhau. Với tính cách quyết đoán và mạnh mẽ, Ngọ sẽ giúp Mùi giải quyết các vấn đề.

Trong khi đó, sự dịu dàng, chỉn chu và hết mình vì gia đình của Mùi sẽ khiến Ngọ bị hấp dẫn, hết sức hài lòng và có thể yên tâm cống hiến cho sự nghiệp.

Có thể nói, nếu Ngọ và Mùi về chung 1 nhà thì vợ chồng êm thấm, hòa thuận, có thể dễ dàng làm giàu, tích lũy tài sản, tương lai không cần lo lắng.

Đứng về mặt phong thủy, Ngọ ứng với hành Hỏa, thuộc dương, rất hợp với Mùi ứng với hành Thổ, thuộc âm vì âm dương hút nhau, Thổ Hỏa tương sinh (Hỏa sinh Thổ).

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý – Tuổi Sửu

Những người tuổi Tý đa phần đều là những người thông minh, tài giỏi, dễ thích ứng với sự thay đổi của môi trường và rất biết tận dụng các cơ hội tốt đến với mình. Họ cũng hay có các ý tưởng sáng tạo và giỏi quản lý tiền bạc nên cuộc sống ít khi rơi vào túng quẫn.

Tuy nhiên, người tuổi Tý phần nhiều thường nóng tính và thẳng tính nên đôi khi dễ mất lòng người khác.

Trong khi đó, tuổi Sửu trời sinh đã là những người trung thực, trầm tính, siêng năng, chăm chỉ, có khả năng tư duy logic và rất đáng tin cậy.

Khi tuổi Tý kết hôn với tuổi Sửu, sự năng nổ hoạt bát của họ sẽ giúp bù trừ cho người bạn đời của mình, do đó có thể hỗ trợ nhau trong cả công việc lẫn cuộc sống.

Mặt khác, sự hiền lành, ít nói của tuổi Sửu sẽ khiến người tuổi Tý có cơ hội nhìn lại mình, do đó, mâu thuẫn cũng tự nhiên biến mất mà vợ chồng thì lại giữ được hòa khí trong nhà, tránh được cảnh động bát, động đũa.

Tý còn có thể quản lý tiền bạc trong nhà cho Sửu, cùng Sửu tích cóp của cải để dành cho tương lai.

Tý - Sửu mà làm vợ chồng thì rất hòa hợp vì đều có chung mục đích trong cuộc sống, ban đầu dù có khó khăn cũng sẽ được giải quyết hết, gia đình ăn nên làm ra, tấn tài tấn phát.

Đứng về mặt phong thủy mà nói, Tý là dương, còn Sửu là âm, có thể bù đắp cho nhau.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần – Tuổi Hợi

Tuổi Dần là những người thông minh, can đảm và có máu phiêu lưu. Sự vật càng nguy hiểm lại càng kích thích bản năng theo đuổi của họ. Có thể nói, tuổi Dần là những người không bao giờ biết nếm mùi thất bại là gì, vì sau mỗi thất bại, họ lại đứng dậy và theo đuổi mục tiêu mạnh mẽ hơn.

Tuy nhiên, do tài giỏi nên người tuổi Dần dễ sinh tâm lý tự phụ, khiến người khác ganh ghét.

Trong khi đó, trời sinh tuổi Hợi đa phần là những người hiền lành, tâm thiện, sống dĩ hòa vi quý nên được nhiều người yêu quý.

Nếu người tuổi Dần lấy người tuổi Hợi thì đúng là hỷ sự, vì sự mềm mỏng, dịu dàng vui vẻ của tuổi Hợi sẽ cảm hóa được sự nóng nảy và quá mạnh mẽ của người tuổi Dần, gia đạo vì thế mà người to tiếng, người biết nhịn, xung đột chẳng có cơ hội bén rễ.

Ảnh minh họa: Internet

Tương Xung

Mão và Dậu

Tuổi Mão đa phần là những người tốt tính, hiền lành, ứng xử mềm mỏng, hòa nhã với người khác. Thế nhưng, bên trong con người họ lại ẩn chứa sự mạnh mẽ, tự tin, luôn hướng về phía trước.

Tuy nhiên, dù tốt tính, nhưng người tuổi Mão lại có một chút ương bướng và tâm lý đòi hỏi sự công bằng, "nếu mình đã đối tốt với người khác thì họ cũng phải đối tốt lại với mình" trong tính cách, nếu gặp phải những người vô tâm sẽ rất dễ trở nên bất mãn.

Điều đáng nói là khi bất mãn, người tuổi Mão lại hiếm khi nói ra. Họ thường để ở trong lòng và thu mình lại, khiến cho sự ấm ức ngày một chất chồng.

Trong khi đó, tuổi Dậu trời sinh lại là những người thẳng tính, nóng tính và rất quyết đoán. Họ còn là những con người suy nghĩ logic và rất cầu toàn. Khi thấy có điều gì đó không vừa ý, họ sẽ phê bình một cách thẳng thắn, không nể mặt đối phương, dễ làm đối phương mất thể diện.

Có quan điểm trái ngược nhau và khó thấu hiểu nhau, tuổi Mão và tuổi Dậu mà kết hợp lại thì dễ rơi vào những cuộc tranh cãi triền miên không dứt. Dù chỉ là một vấn đề nhỏ cũng có thể thổi bùng mâu thuẫn giữa họ.

Đứng về mặt phong thủy mà nói, Mão và Dậu có địa chi thuộc lục xung. Xét theo tính chất âm dương, cả 2 chi đều thuộc âm và theo tính chất của ngũ hành, Dậu thuộc hành Kim khắc Mão thuộc hành Mộc, Mão – Dậu mà kết hợp lại trong chuyện tình cảm thì dễ gặp ưu sầu nhiều hơn là niềm vui, thậm chí chia ly vì bội ước, thất tín.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm