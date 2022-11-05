Đen mãi đủ rồi: 3 tuổi ÂN TRÊN CAO CHIẾU, lọt trúng "mắt xanh" thần Tài, 10 ngày tới (6/11 - 15/11) lộc lá liên miên

Tâm linh - Tử vi 05/11/2022 19:22

Dự báo trong vòng 10 ngày tới, những con giáp này nhận được cơ hội tốt trong công việc. Họ kiếm thêm thu nhập, có cuộc sống sung túc hơn trước.

Con giáp tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu rất thông minh, ham học. Từ nhỏ, họ đã tự lập, luôn nỗ lực vươn lên. Người tuổi này được trời ban may mắn, phúc lộc.

Dù làm việc gì, họ cũng được quý nhân âm thầm giúp đỡ. Con giáp tuổi này nổi tiếng cầu toàn. Họ luôn đặt ra những yêu cầu cao cho bản thân cũng như những người ở bên cạnh mình.

10 ngày tới đây, con giáp tuổi Dậu có tài vận tăng cao. Họ nhận được nhiều tin vui, nhiều cơ hội trong công việc. Người tuổi này làm kinh doanh thì các thương vụ thuận lợi. Tiếng lành đồn xa, khách hàng ùn ùn tìm đến với họ.

10 ngày tới đây, con giáp tuổi Dậu có tài vận tăng cao. Họ nhận được nhiều tin vui, nhiều cơ hội trong công việc. Người tuổi này làm kinh doanh thì các thương vụ thuận lợi. Tiếng lành đồn xa, khách hàng ùn ùn tìm đến với họ.

Không những thế, con giáp này còn nhận được không ít những lời mời hợp tác làm ăn. Người tuổi này làm công ăn lương cũng được cấp trên trọng dụng. Con giáp tuổi này làm việc chăm chỉ, thu nhập tăng cao. Nhiều tin vui đến khiến tinh thần họ vô cùng phấn chấn.

Đen mãi đủ rồi: 3 tuổi ÂN TRÊN CAO CHIẾU, lọt trúng 'mắt xanh' thần Tài, 10 ngày tới (6/11 - 15/11) lộc lá liên miên - Ảnh 1

Con giáp tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão là người hiền lành, hòa đồng, biết cảm thông, chia sẻ với người khác. Người tuổi này không ngại giúp đỡ người khác nên thường gặp điều may mắn. Trong công việc, họ giữ đúng tinh thần trách nhiệm từ đầu đến cuối.

Dù trong khó khăn, con giáp này vẫn giữ vững tinh thần, luôn tin tưởng vào tương lai. Người tuổi này cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc nên rất ít khi mắc sai sót.

10 ngày tới đây, vận khí của con giáp tuổi Mão ngày càng bùng nổ. Con giáp này nếu đang khó khăn, thiếu thốn cũng nhận được cơ hội thay đổi cuộc đời.

Họ nhận được cơ hội công việc, kiếm thêm thu nhập. Người tuổi này làm chủ cũng tìm được nhân viên có năng lực. Trong khi đó, những người kinh doanh cũng buôn may bán đắt, lợi nhuận tăng đều.

Những người còn gặp khó khăn cũng sớm tất toán nợ nần. Con giáp này được dự báo sẽ gặp nhiều may mắn trong thời gian tới.

Đen mãi đủ rồi: 3 tuổi ÂN TRÊN CAO CHIẾU, lọt trúng 'mắt xanh' thần Tài, 10 ngày tới (6/11 - 15/11) lộc lá liên miên - Ảnh 2

Con giáp tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người cầm tinh con rắn thường nghiêm túc, tỉ mỉ và có nhãn quan tinh tường. Họ là người có tham vọng, không ngừng nỗ lực vươn lên.

Dù sinh trưởng trong hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn, con giáp này vẫn cố gắng tìm kiếm cơ hội cho bản thân và luôn khát khao thay đổi cuộc đời.

10 ngày tới, con giáp tuổi Tỵ có tài vận vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh. Họ vốn có sẵn năng lực lại được quý nhân phù trợ nên thăng tiến nhanh chóng.

Người tuổi này nên tách ra làm kinh doanh riêng. Trong khi đó, những người đang có ý định chuyển việc cũng sẽ tìm được công việc phù hợp với bản thân. Con giáp tuổi Tỵ đầu tư cũng dễ sinh lời. Tiền bạc trong túi họ cũng dôi dư hơn trước.

Đen mãi đủ rồi: 3 tuổi ÂN TRÊN CAO CHIẾU, lọt trúng 'mắt xanh' thần Tài, 10 ngày tới (6/11 - 15/11) lộc lá liên miên - Ảnh 3

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tháng 11 CÁT TINH TỀ TỰU, 3 con giáp sau nắm chắc thành công, VƯỢT SÓNG GIÓ hóa thành rồng thành phượng!

Tháng 11 CÁT TINH TỀ TỰU, 3 con giáp sau nắm chắc thành công, VƯỢT SÓNG GIÓ hóa thành rồng thành phượng!

Ai là con giáp may mắn tháng 11/2022, gặt hái nhiều thành tựu? Liệu bạn có nằm trong danh sách này không? Hãy cùng tìm câu trả lời trong bài viết dưới đây!

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày mới 12 con giáp Dự đoán tử vi ngày mai

TIN MỚI NHẤT

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 40 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 4 giờ 55 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 40 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 5 giờ 55 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 35 phút trước
Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Video 6 giờ 55 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy