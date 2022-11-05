Đen mãi đủ rồi: 3 tuổi ÂN TRÊN CAO CHIẾU, lọt trúng "mắt xanh" thần Tài, 10 ngày tới (6/11 - 15/11) lộc lá liên miên

Theo tử vi 12 con giáp , người tuổi Dậu rất thông minh, ham học. Từ nhỏ, họ đã tự lập, luôn nỗ lực vươn lên. Người tuổi này được trời ban may mắn, phúc lộc.

10 ngày tới đây, con giáp tuổi Dậu có tài vận tăng cao. Họ nhận được nhiều tin vui, nhiều cơ hội trong công việc. Người tuổi này làm kinh doanh thì các thương vụ thuận lợi. Tiếng lành đồn xa, khách hàng ùn ùn tìm đến với họ.

Dù làm việc gì, họ cũng được quý nhân âm thầm giúp đỡ. Con giáp tuổi này nổi tiếng cầu toàn. Họ luôn đặt ra những yêu cầu cao cho bản thân cũng như những người ở bên cạnh mình.

10 ngày tới đây, con giáp tuổi Dậu có tài vận tăng cao. Họ nhận được nhiều tin vui, nhiều cơ hội trong công việc. Người tuổi này làm kinh doanh thì các thương vụ thuận lợi. Tiếng lành đồn xa, khách hàng ùn ùn tìm đến với họ.

Không những thế, con giáp này còn nhận được không ít những lời mời hợp tác làm ăn. Người tuổi này làm công ăn lương cũng được cấp trên trọng dụng. Con giáp tuổi này làm việc chăm chỉ, thu nhập tăng cao. Nhiều tin vui đến khiến tinh thần họ vô cùng phấn chấn.

Con giáp tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão là người hiền lành, hòa đồng, biết cảm thông, chia sẻ với người khác. Người tuổi này không ngại giúp đỡ người khác nên thường gặp điều may mắn. Trong công việc, họ giữ đúng tinh thần trách nhiệm từ đầu đến cuối.

Dù trong khó khăn, con giáp này vẫn giữ vững tinh thần, luôn tin tưởng vào tương lai. Người tuổi này cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc nên rất ít khi mắc sai sót.

10 ngày tới đây, vận khí của con giáp tuổi Mão ngày càng bùng nổ. Con giáp này nếu đang khó khăn, thiếu thốn cũng nhận được cơ hội thay đổi cuộc đời.

Họ nhận được cơ hội công việc, kiếm thêm thu nhập. Người tuổi này làm chủ cũng tìm được nhân viên có năng lực. Trong khi đó, những người kinh doanh cũng buôn may bán đắt, lợi nhuận tăng đều.

Những người còn gặp khó khăn cũng sớm tất toán nợ nần. Con giáp này được dự báo sẽ gặp nhiều may mắn trong thời gian tới.

Con giáp tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người cầm tinh con rắn thường nghiêm túc, tỉ mỉ và có nhãn quan tinh tường. Họ là người có tham vọng, không ngừng nỗ lực vươn lên.

Dù sinh trưởng trong hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn, con giáp này vẫn cố gắng tìm kiếm cơ hội cho bản thân và luôn khát khao thay đổi cuộc đời.

10 ngày tới, con giáp tuổi Tỵ có tài vận vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh. Họ vốn có sẵn năng lực lại được quý nhân phù trợ nên thăng tiến nhanh chóng.

Người tuổi này nên tách ra làm kinh doanh riêng. Trong khi đó, những người đang có ý định chuyển việc cũng sẽ tìm được công việc phù hợp với bản thân. Con giáp tuổi Tỵ đầu tư cũng dễ sinh lời. Tiền bạc trong túi họ cũng dôi dư hơn trước.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.