Bật mí vận may sắp tới của 12 con giáp để tháng 11/2022 gặt hái THÀNH CÔNG VANG DỘI

Không chỉ có thế, việc tham gia một vài hoạt động ngoài trời sẽ giúp bạn lấy lại năng lượng, rất có thể bạn sẽ nhận ra sức mạnh tiềm ẩn bấy lâu của mình.

Cát tinh còn mang tới những cơ hội hợp tác thành công để bản mệnh cảm thấy tự tin hơn trong việc ký kết và cùng làm ăn với những người phù hợp, có chung mục tiêu và ý tưởng.

Xem may mắn của 12 con giáp tháng 11/2022 thấy rằng tháng này là thời điểm thích hợp để người tuổi Tý bày tỏ quan điểm cá nhân đối với đồng nghiệp trong công việc, điều này sẽ mang lại những kết quả bất ngờ.

Vận trình tình cảm của người độc thân vô cùng tươi sáng, với điều kiện là bạn dám bước khỏi vùng an toàn. Do đó cứ vui vẻ mở lòng và tìm hiểu người khác giới bạn nhé.

Với người đã có gia đình, bạn có nhiều thời gian và cơ hội để suy ngẫm kĩ hơn về những lựa chọn của mình, nhờ thế mà các xung đột cũ dần được hóa giải, các mối quan hệ lại hài hòa như xưa.

3. May mắn của tuổi Dần

Sự nghiệp tiến triển

Xem may mắn của 12 con giáp tháng 11/2022 thấy rằng người tuổi Dần có cách cư xử khéo léo sẽ tương tác tốt với đồng nghiệp, tiền bối, khách hàng, nhờ vậy mà mọi kế hoạch bạn đặt ra đều đạt được kết quả như ý.

Khi các mối quan hệ ổn định, bạn cũng có cơ hội tiếp xúc với nhiều người hơn, được bày tỏ ý kiến, cảm xúc của bản thân, nhờ đó tìm ra hướng đi mới cho bản thân, thậm chí là cho cả tập thể.

4. May mắn của tuổi Mão

Tình cảm hài hòa

Tháng 11 này là thời điểm thích hợp để giảng hòa, gắn kết và yêu thương. Người tuổi Mão không chỉ chú ý đến các trách nhiệm và nghĩa vụ với người thân mà còn biết thấu hiểu cho những khác biệt trong quan điểm, lắng nghe mọi người thay vì cãi vã căng thẳng.

Với những người còn độc thân, bản mệnh có thể được giới thiệu cho những đối tượng khá triển vọng, song mọi chuyện có đi đến đâu hay không thì hoàn toàn phụ thuộc vào mong muốn hoặc cách hành động của bạn. Hãy thử mở lòng với mọi người xung quanh nhé.

5. May mắn của tuổi Thìn

Cơ hội sự nghiệp

Người tuổi Thìn có thể đón nhận một vài tín hiệu vui trong tháng này, đó là kết quả sau những nỗ lực phấn đấu suốt thời gian dài vừa qua của bản mệnh.

Nhờ khả năng thấu hiểu, thấu cảm mà bạn không cần phải dùng uy lực thì người khác vẫn kính nể. Nhờ biết sử dụng sức mạnh của tập thể mà việc khó khăn đến mấy cũng trở nên đơn giản hơn.

Người đi xin việc có năng lực xuất sắc, lại biết quan tâm đến ngoại hình nên dễ dàng chinh phục được nhiều nhà tuyển dụng. Bạn có thể được nhận vào làm công việc mình mong ước từ lâu.





6. May mắn của tuổi Tị

Trên thực tế, tháng 11 này không đem lại quá nhiều may mắn cho người tuổi Tị. Bạn nên biết hài lòng với những gì mà mình đang có, chớ nên mơ mộng viển vông.

Thay vì sống vội như trước, bạn nên sống chậm rãi, khoan thai để có cơ hội tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc. Nếu chú ý quan sát, bạn sẽ nhận ra xung quanh mình vẫn luôn tiềm ẩn những điều tốt đẹp.

7. May mắn của tuổi Ngọ

Khắc phục thiếu sót

Không ít rắc rối xuất hiện trong công việc khiến bạn dù có lên kế hoạch từ trước cũng có những lúc trở tay không kịp. Tuy nhiên, xét về mặt tích cực, đó cũng là lúc bạn nhận ra đâu là thiếu sót của mình để rút kinh nghiệm.

Bên cạnh đó, bản mệnh cũng nhận thức rõ rằng lời nói luôn có tính sát thương rất cao, từ đó bạn biết cách lựa chọn câu từ để biểu đạt đúng nơi, đúng lúc. Cách cư xử hợp tình hợp lý giúp bạn thu phục lòng người, thậm chí biến thù thành bạn.

8. May mắn của tuổi Mùi

Tài chính cải thiện

Tháng 11 đem tới nhiều cơ hội để cải thiện tài chính. Bạn có thể nhận được phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực trong thời gian qua. Sự thay đổi tích cực giúp bạn giải quyết các vấn đề còn tồn đọng trong công việc, duy trì bầu không khí hài hòa trong tập thể.

Nhờ có bản tính chính trực, đứng đắn, bạn nhanh chóng mở rộng được mạng lưới khách hàng, đối tác, được mọi người yên tâm tin tưởng và mong được hợp tác dài lâu. Thêm vào đó, các mối đầu tư trước đó của bạn đang dần đem lại một nguồn thu ổn định.





9. May mắn của tuổi Thân

Công việc lý tưởng

Xem may mắn của 12 con giáp tháng 11/2022, thời điểm này, người tuổi Thân xây dựng được mối quan hệ xã giao hài hòa, vì vậy dù có phải đối diện với khúc mắc gì cũng có người sẵn sàng dang tay giúp đỡ. Thậm chí bản mệnh còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân.

Với trí tuệ minh mẫn và tinh thần hăng hái, tích cực, bạn có thể nhanh chóng ghi điểm trong lãnh đạo khi hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

10. May mắn của tuổi Dậu

Gặp được quý nhân

Người tuổi Dậu sẽ được gặp gỡ với những người có sức ảnh hưởng trong tháng 11 này. Để củng cố mối quan hệ, bạn có thể tình nguyện giúp đỡ họ trong các dự án lớn, đánh đổi một chút thời gian và công sức để có được những kinh nghiệm vô giá.

Đồng thời, hãy trò chuyện cởi mở với mọi người hơn để có những suy nghĩ lạc quan, được nhận nguồn năng lượng tích cực, từ đó sẵn sàng thử thách bản thân, chạm tay đến cơ hội phát triển sự nghiệp.

11. May mắn của tuổi Tuất

Sự nghiệp hanh thông

Tính cách thú vị, hài hước, thông minh lanh lợi là yếu tố giúp người tuổi Tuất xây dựng được các mối quan hệ rộng rãi, giúp ích cho việc phát triển sự nghiệp, nhờ thế mà công việc bạn tham gia được giúp đỡ rất nhiều.

Tháng mới xuất hiện các đối tác phù hợp, nhưng bạn cần phải thật sáng suốt để có thể nhận ra được đối phương. Tốt nhất, đó nên là người đã từng hợp tác với bạn từ trước đó.

Khi đã gặt hái thành công, bạn nên đề ra những kế hoạch hành động tiếp theo với mục tiêu cao hơn để chuẩn bị sẵn sàng bắt tay hành động ngay lập tức. Làm được như vậy, bạn sẽ không ngừng tiến về phía trước.

12. May mắn của tuổi Hợi

Điểm sáng tình duyên

Tháng này rất tốt cho vận trình tình cảm của những người độc thân tuổi Hợi. Bạn có cơ hội để đẩy tình bạn lâu năm lên một bước tiến mới, vì thế, nếu đang ôm ấp tình cảm với ai suốt một thời gian dài thì bạn nên mạnh dạn bày tỏ lòng mình. Tin rằng đối phương sẽ rung động bởi sự chân thành của bạn.

Bên cạnh đó, bạn bè, người thân cũng sẵn sàng giới thiệu cho bạn những đối tượng triển vọng. Nếu ai được giới thiệu thì hãy vui vẻ đón nhận, cứ thử hẹn hò, tìm hiểu, cho người khác cơ hội xem sao.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.