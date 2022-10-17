Đầu tuần mới (17/10 - 18/10), 3 con giáp có chạy đằng trời thì tài lộc cũng bám đuôi, may mắn vồ vập, đạp trúng kho vàng

Tâm linh - Tử vi 17/10/2022 05:30

Tử vi dự báo, sang đầu tuần này (17/10 - 18/10) sẽ có 3 con giáp phát tài liên tiếp, lộc lá đủ đầy.

Tuổi Dậu

Theo dự đoán cho 12 con giáp, người tuổi Dậu cực kỳ giỏi chiến đấu và có kĩ năng sinh tồn , có nhiều mối quan hệ ngoại giao. Họ luôn có đức tin kiên định và cực kỳ đầu tư cho sự nghiệp của bản thân, dù gặp bất cứ trở ngại nào cũng sẽ kiên trì giải quyết tới cùng.

Chính nhờ tính hướng thiện và sự nỗ lực hết mình của họ, quý nhân sẽ bất ngờ xuất hiện, không ai khác chính là người thân trong gia đình vào đầu tuần này. Con giáp này sẽ như cá chép vượt vũ môn, gặt hái tài lộc dồi dào, làm ăn viên mãn, kinh doanh được lộc. Một phát lên tiên, hưởng lộc nhà trời ắt hẳn là viễn cảnh quá gần nếu họ biết tranh thủ cơ hội vàng mười này để đi lên!

Đầu tuần mới (17/10 - 18/10), 3 con giáp có chạy đằng trời thì tài lộc cũng bám đuôi, may mắn vồ vập, đạp trúng kho vàng - Ảnh 1
Chính nhờ tính hướng thiện và sự nỗ lực hết mình của họ, quý nhân sẽ bất ngờ xuất hiện, không ai khác chính là người thân trong gia đình vào đầu tuần này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tuổi tác càng cao, con giáp tuổi Tuất càng dễ được mọi người nể trọng, miễn là biết cần cù học hỏi không kiêu ngạo, kiên định với đam mê và sở thích mình có, chắc chắn họ sẽ lên dần đến đỉnh cao danh vọng khi ngoài 30. Chưa kể với khả năng vốn có, việc họ đạt tới đỉnh thành công khi còn trẻ tuổi cũng là điều dễ hiểu.

Điều kiện thành công tiên quyết cho họ chính là sự kiên trì, quyết tâm. Sang đầu tuần này dù gặp phải khó khăn cỡ nào, họ cũng luôn có quý nhân là cấp trên và cộng sự giúp đỡ hết mình, làm nên nghiệp lớn. Từ đó, tiền tài cũng ngày một khởi sắc vượt bậc không ngờ, đừng bỏ cuộc sớm nhé!

Đầu tuần mới (17/10 - 18/10), 3 con giáp có chạy đằng trời thì tài lộc cũng bám đuôi, may mắn vồ vập, đạp trúng kho vàng - Ảnh 2
Sang đầu tuần này dù gặp phải khó khăn cỡ nào, họ cũng luôn có quý nhân là cấp trên và cộng sự giúp đỡ hết mình, làm nên nghiệp lớn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất vốn hiền lành, tài đức song toàn nhưng nhược điểm của họ là coi trọng vật chất. Việc gì gắn tới tiền là họ luôn căng mắt, chặt lòng nên dễ bị người khác để ý, coi thường. Nhờ được phúc tinh cao chiếu, quý nhân phù trợ với họ chính là bạn bè, người thương nên sang đầu tuần này, con giáp tuổi Tuất được thần Tài ưu ái, rót lộc vào nhà, phúc tài song thụ, vô cùng hạnh phúc.

Chỉ cần làm việc lương thiện, tích đức đủ đầy, ắt hẳn họ sẽ khiến nhiều người ghen tị. Tuy nhiên, con giáp này cũng cần để ý sức khỏe , làm việc cân bằng với dinh dưỡng hài hòa, tránh bệnh ngoài da và bệnh đường tiêu hóa.

Đầu tuần mới (17/10 - 18/10), 3 con giáp có chạy đằng trời thì tài lộc cũng bám đuôi, may mắn vồ vập, đạp trúng kho vàng - Ảnh 3
Nhờ được phúc tinh cao chiếu, quý nhân phù trợ với họ chính là bạn bè, người thương nên sang đầu tuần này, con giáp tuổi Tuất được thần Tài ưu ái, rót lộc vào nhà, phúc tài song thụ, vô cùng hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Trước ngày 20/10, Thần Tài cấp báo tin vui, 3 con giáp hứng bao lì xì, tiền bạc luôn ngập két, tin vui nối tiếp nhau

Trước ngày 20/10, Thần Tài cấp báo tin vui, 3 con giáp hứng bao lì xì, tiền bạc luôn ngập két, tin vui nối tiếp nhau

3 con giáp được dự đoán may mắn, vận trình thăng tiến, tiền bạc dồi dào trước khi sang ngày 20/10. Chỉ cần con giáp tập trung cố gắng sẽ thu hái được nhiều thành công trong tương lai.

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