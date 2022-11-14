Đầu tuần 14/11: 3 tuổi có vận may cực thịnh, tình tiền rực rỡ, 1 tuổi tình cảm dễ gặp kẻ tiểu tam

Tử vi hàng ngày 14/11/2022 của 12 con giáp thấy, Chính Ấn soi chiếu, người tuổi Thìn chăm chỉ làm việc ắt hẳn sẽ ghi điểm trong mắt lãnh đạo, nhờ vậy mà thường xuyên được phân công phụ trách những công việc trọng đại hơn, giúp khẳng định vị thế.

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng Tây Nam phía ngoài phòng bếp, bếp lò và nhà vệ sinh. Do đó, thai phụ không nên lui tới, tiếp xúc, dịch chuyển vị trí hoặc tiến hành sửa chữa những nơi và đồ vật này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Với người làm lãnh đạo, bạn nhận được sự tin tưởng hết mức của nhân viên cấp dưới. Bạn quan tâm đến mọi người nên luôn sắp xếp đúng người đúng việc, để ai cũng có cơ hội thể hiện điểm mạnh của mình.

Giờ tốt trong : 13h - 15h

Con số may mắn : 32 , 96 , 90

Tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Hai ngày 14/11/2022 hôm nay, tuổi Tỵ có thể nhận được sự giúp sức của nhiều người, khiến công việc vốn đã trôi chảy lại càng tiến triển thuận lợi hơn. Nhiều khúc mắc trước đó cũng được giải quyết nhanh chóng.

Người làm lãnh đạo nhận được sự ngưỡng mộ và tôn trọng của mọi người xung quanh. Con giáp này thường đưa ra được những quyết sách đúng đắn, dẫn dắt cả tập thể đi tới thành công. Tương lai, bản mệnh còn có thể tiến xa hơn nữa.

Trên phương diện tình cảm, người độc thân có cơ hội gặp được người ưng ý. Con giáp này và đối phương có thể có thiện cảm với nhau từ những phút gặp gỡ đầu tiên. Hãy mạnh dạn giữ quan hệ và kéo gần khoảng cách, quan hệ của hai người đang rất triển vọng.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Con số may mắn : 82 , 65 , 62

Tuổi Mão

Vận trình công việc của tuổi Mão trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng thuận lợi. Nhờ mệnh vận quý nhân cực vượng nên dù con giáp này làm gì cũng được giúp đỡ hết mình. Thậm chí, bản mệnh còn nhận được sự nâng đỡ và hỗ trợ từ những người không quen biết.

Vận trình tình cảm như ý. Dù là người độc thân hay những người đã lập gia đình cũng được đào hoa nâng đỡ, đón nhận hạnh phúc và may mắn về chuyện tình yêu trong ngày.

Vận trình tài lộc hanh thông. Các mối quan hệ hợp tác, đầu tư giữ được sự ổn định đem lại cho bản mệnh nguồn thu nhập ổn định.

Nhưng tuổi Mão nên quan tâm tới tình trạng sức khoẻ do ảnh hưởng của ngũ hành tương khắc, nhất là các vấn đề liên quan tới gan.

Giờ tốt: 21h - 23h

Con số may mắn : 12 , 48 , 93

Tuổi Sửu cần cẩn trọng trong truyện tình cảm vào ngày hôm nay

Tử vi cá nhân hàng ngày cho biết rằng, vào ngày Thứ Hai 14/11/2022 này, Tuổi Sửu đạt được những bước tiến triển quan trọng trên con đường công danh sự nghiệp. Tuổi Sửu có cơ hội gặp gỡ và làm quen với những người có thể hỗ trợ đắc lực cho quá trình phát triển lên một tầm cao mới. Hãy tận dụng tối đa để tăng thêm lợi thế cho mình. Tuy nhiên những sự giúp đỡ này chỉ là tạm thời, nếu muốn phát triển một cách bền vững thì con giáp này cần phải dựa vào chính năng lực của bản thân mình.

Tuổi Sửu nên cư xử cẩn trọng hơn vào ngày hôm nay, đặc biệt là trong đường tình duyên. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu nên tranh thủ thời gian để nâng cao năng lực và hoàn thiện kỹ năng để có thể định hướng con đường phù hợp cho bản thân. Để sự nghiệp vững chắc hơn con giáp này nên quan tâm tới nhiều phương diện khác. Công việc diễn ra tốt đẹp, nhờ đó tài lộc cũng được cải thiện đáng kể.

Chuyện tình cảm đối mặt với nguy cơ người thứ ba xen vào mối quan hệ của hai người. Dù là đến từ phía ai đi chăng nữa thì đôi bên cũng cần nhìn nhận lại bản thân. Tình yêu đến từ hai phía nên chỉ một người cố gắng và vun đắp thì chưa đủ. Con giáp này nên trò chuyện, chia sẻ với nửa kia của mình nhiều hơn.

Giờ tốt: 21h-23h

Con số may mắn : 91 , 83 , 19

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm