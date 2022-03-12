Đầu tháng 4, top 3 con giáp sau sắp gặp được "chân ái", tình duyên lận đận mấy cũng có người yêu

Top 3 con giáp này không lo "ế" vào đầu tháng 4 vì va phải vận đào hoa.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn xuất hiện nhiều mối quan hệ tiềm năng. Ảnh minh họa

Một tháng đầy hứa hẹn trong chuyện tình cảm với người tuổi Thìn. Những mối quan hệ xuất hiện vào lúc này có nhiều cơ hội dẫn tới chuyện nghiêm túc. Đừng khóa chặt mình trong những khuôn mẫu về tình yêu. Chuyện của con tim có thể xuất hiện theo những cách bất ngờ nhất. Hãy để mọi việc tiến triển một cách tự nhiên và nhiều khả năng bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc với những gì đạt được.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu sắp bắt đầu mối tình mới. Ảnh minh họa

Chuyện tình cảm của người tuổi Dậu đang lên. Những người độc thân có khả năng gặp được đối tác tiềm năng và bắt đầu một mối tình mới.

Những người đã gắn bó cũng sẽ hòa hợp với đối tác của mình. Nếu bạn đã kết hôn nhưng cảm thấy cô đơn, đừng ngần ngại chia sẻ những suy nghĩ của mình với người bạn đời. Giao tiếp cởi mở có thể mang các bạn đến gần nhau hơn.

Tuổi Tý

Thái Âm chiếu mệnh giúp nhân duyên của người độc thân phát triển theo chiều hướng tốt đẹp. Bạn được giới thiệu cho những đối tượng triển vọng hoặc nhận ra có những người luôn thầm lặng quan tâm, chăm sóc mình.

Chuyện tình cảm của người đã lập gia đình cơ bản là bình ổn, dù khúc mắc có xảy ra, song may mắn đến vào đầu tháng 4, mọi chuyện có dấu hiệu được giải quyết ổn thỏa. Vợ chồng bạn biết trân trọng nhau hơn sau mỗi hiểu lầm, đồng thời càng thêm hiểu về người bạn đời của mình.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dau-thang-4-top-3-con-giap-sau-sap-gap-duoc-chan-ai-tinh-duyen-lan-dan-may-cung-co-nguoi-yeu-455134.html