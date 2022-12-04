Đầu tháng 12 âm lịch, 3 con giáp nào mỉm cười hạnh phúc vì vận tài ập vào người ào ạt?

Tâm linh - Tử vi 04/12/2022 17:08

Trong thời gian này, chiếc ví của bạn sẽ từ từ phồng lên từ từ khiến bạn vô cùng viên mãn.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần tính tình cương trực, thẳng thắn. Họ là người dám nghĩ dám làm, ham học hỏi và cầu tiến. Người tuổi này có nhiều ước mơ, tham vọng, không chịu sống an phận thủ thường. Họ có những kế hoạch cho riêng mình và tìm mọi cách để hoàn thành mục tiêu.

Bước sang tháng 12 Âm lịch, người tuổi Dần có sao tốt chiếu mệnh nên thoát khỏi vận xui, mở cửa đón vận may. Nhiều cơ hội tăng thêm thu nhập đến với họ. Người làm công ăn lương nhờ các mối quan hệ tìm được công việc phù hợp với năng lực của bản thân.

Người làm kinh doanh cũng tìm được nguồn hàng tốt, chốt được những hợp đồng quan trọng. Người làm ăn nhỏ cũng buôn may bán đắt do nhu cầu của khách hàng gia tăng.

Tuổi Ngọ 

Tử vi 10 ngày đầu tháng 12 âm lịch cho biết tuổi Ngọ sẽ may mắn. Trong thời gian này, chiếc ví của bạn sẽ từ từ phồng lên từ từ khiến bạn vô cùng viên mãn.

Đầu tháng 12 âm lịch, 3 con giáp nào mỉm cười hạnh phúc vì vận tài ập vào người ào ạt? - Ảnh 1
Trong công việc tuổi Ngọ sẽ thuận lợi, suôn sẻ, gặp được nhiều quý nhân và giúp họ kiếm được khối tài sản kha khá.

Dự kiến trong thời gian sắp tới tuổi Ngọ sớm sớm gây dựng cơ ngơi ổn định, vững chắc, làm bàn đạp để tiếp tục phát triển vào năm sau. Từ đó, cuộc sống trở nên thoải mái hạnh phúc dư dả hơn rất nhiều.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân là những người lạc quan, vui vẻ và yêu đời. Họ cũng thông minh, nhanh trí như những chú khí vậy. Con giáp này mang số mệnh giàu sang, phú quý. Dù xuất thân trong những gia đình nghèo, họ vẫn không ngừng vươn lên để cải thiện cuộc sống.

Bước sang tháng 12, người tuổi Thân sinh năm 1980, 1992 gặp nhiều may mắn, thuận lợi trong công việc. Khi cơ duyên đến, họ nhận được nhiều cơ hội kiếm tiền.

Sau nhiều khó khăn, chật vật, họ từng bước vươn lên chứng tỏ khả năng của bản thân và được cấp trên trọng dụng. Ngoài ra, người cầm tinh con khỉ cũng có vận đào hoa đỏ thắm. Trong 3 tháng tới, người còn độc thân sẽ tìm được người phù hợp với mình. Những người đã có đôi có cặp nên dành nhiều thời gian hơn cho gia đình.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

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