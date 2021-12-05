Đầu tháng 11 Âm lịch: 3 con giáp tài lộc hưng vượng, cầu được ước thấy, vạn sự như mơ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ đặc biệt hoạt bát, bộc trực và hướng ngoại. Họ cũng là con giáp đặc biệt cá tính. Khi đã bắt tay vào làm việc gì, họ sẽ tìm mọi cách để hoàn thành. Nếu không đạt được mục tiêu, người tuổi Ngọ sẽ không bao giờ từ bỏ. Tinh thần làm việc này của người tuổi Ngọ giúp họ luôn được lãnh đạo coi trọng và giao phó cho những nhiệm vụ quan trọng.

Đầu tháng 11 ÂL, người tuổi Ngọ gặp không ít cơ hội cũng như thách thức trong sự nghiệp. Con giáp này luôn nỗ lực không ngừng để vượt qua khó khăn. Nhờ sự nỗ lực, quyết tâm của bản thân, người tuổi Ngọ đạt được nhiều thành tựu trong công việc.Người làm kinh doanh sẽ ký được hợp đồng, thu về nguồn lợi lớn. Người tuổi này cũng có thêm cơ hội hợp tác làm ăn, đầu tư kinh doanh có triển vọng. Công việc, cuộc sống của người tuổi Ngọ đều suôn sẻ, như ý.

Người tuổi Sửu hiền lành, chu đáo. Tính cách của họ khá kiên định và có ham muốn thể hiện bản thân. Người tuổi này luôn tận tâm, tận lực với công việc và khá cầu toàn. Con giáp này là người chịu thương, chịu khó, say mê lao động. Tinh thần của họ có thể truyền cảm hứng cho những người khác.

Ảnh minh họa: Internet

Từ đầu tháng 11 Âm lịch trở đi, tài vận của người tuổi Sửu hanh thông hơn rất nhiều. Họ có thể đạt được khá nhiều thành tựu trong công việc và có thu nhập cao hơn so với những tháng trước. Nhờ kỹ năng xã hội tốt, con giáp này có thêm nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Những người đang muốn chuyển việc cũng tìm thấy công việc tốt hơn, phù hợp với mình hơn. Những người làm nghề trồng trọt, chăn nuôi cũng sẽ có mùa vụ bội thu, hứa hẹn thu lời lớn.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ được biết đến với tính cách khôn khéo, giỏi đối đáp, ứng xử. Họ luôn gây ấn tượng tốt với người khác nhờ khả năng ứng xử của bản thân mình. Người tuổi này có thể không phải hoàn hảo, lắm tài, nhiều tật nhưng họ là người bao dung, nhân hậu và có suy nghĩ hướng thiện.

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Tỵ mệnh số có quý nhân phù trợ. Vì vậy, trong cuộc sống, dù gặp nhiều khó khăn, vất vả, họ thường được quý nhân giúp đỡ, soi đường chỉ lối. Tử vi dự đoán từ đầu tháng 11 ÂL, người tuổi Tỵ làm kinh doanh sẽ có nhiều thương vụ mới, nhiều khách hàng tin tưởng, tìm đến với họ. Người làm công ăn lương cũng có thêm những nghề tay trái, giúp kiếm thêm thu nhập. Đây là thời điểm tốt, để con giáp này tìm hiểu về một lĩnh vực đầu tư, kinh doanh mới, hứa hẹn sẽ sinh lời trong tương lai.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.