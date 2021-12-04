Cuối tuần (4 - 5/12), 3 con giáp có phúc lộc đầy nhà, tiền tài dư dả, thu nhập tăng đáng kể

Cuối tuần, 3 con giáp này có bước tiến lớn trong sự nghiệp, thu nhập nhờ đó tăng lên đáng kể.

Tuổi Thìn Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn ngay thẳng, chính trực, trọng nghĩa, khinh tài. Họ nói ít, làm nhiều và thường suy tính kỹ lưỡng trước khi bắt đầu làm một việc gì đó. Trên thực tế, người tuổi này không ngại khó khăn trước mắt. Bởi họ hiểu rằng nếu muốn có được một cuộc sống tốt đẹp thì bản thân họ phải cố gắng, nỗ lực vươn lên. Ảnh minh họa: Internet Cuối tuần này, con giáp tuổi Thìn được sao tốt chiếu mệnh nên tài vận không ngừng đi lên. Được gia đình và bạn bè ủng hộ, họ có những bước tiến vượt bậc trong sự nghiệp. Người sinh năm này sẽ chứng minh được tài năng của bản thân mình.

Người tuổi Thìn làm kinh doanh cũng có cơ hội tiếp cận những khách hàng tiềm năng. Nhiều người sẽ tìm đến đề nghị hợp tác với họ. Trong khi, một số người tuổi Thìn trong tháng này cũng bắt đầu công việc mới với hành trình mới. Tuổi Dần Người tuổi Dần là con giáp mạnh mẽ, ngay thẳng, dám nghĩ dám làm. Tuy nhiên, nhược điểm của con giáp này là họ khá bảo thủ, cố chấp. Đôi khi, họ không muốn lắng nghe hay tiếp thu những ý kiến trái chiều.

Sự nghiệp của người tuổi Dần gần đây cũng gặp khá nhiều khó khăn. Dù có cố gắng đến mức nào, họ cũng không được cấp trên ghi nhận. Một số dự án gặp trục trặc khiến con giáp này mất nhiều tiền của, công sức. Ảnh minh họa: Internet Tử vi dự báo cuối tuần, sự nghiệp của người tuổi Dần có nhiều điểm sáng. Tài vận của họ lúc này cũng tốt hơn. Họ nên tích cực giao lưu, kết giao với bạn bè để có thể nhận được những cơ hội tốt hơn trong công việc. Dù có thành công, con giáp này cũng đừng quên những người xung quanh luôn âm thầm ủng hộ mình. Tuổi Mùi Người cầm tinh con dê thường được biết đến với tính cách hiền lành, nhã nhặn nhưng cũng cương nghị và thực tế. Con giáp này sống khá thực dụng, không mơ mộng cũng như không quá tham vọng. Dù gặp bao nhiêu khó khăn, vấp ngã, họ cũng không ngừng vươn lên. Ảnh minh họa: Internet Chính đức tính này sẽ mang lại may mắn cho người tuổi này. Cuối tuần, tài lộc của người tuổi Mùi vượng hơn thấy rõ. Con giáp này được quý nhân phù trợ nên phúc lộc dồi dào, làm đâu gặt đấy. Vào thời điểm này, họ đạt được thành tích tốt trong công việc nên được cấp trên trọng dụng. Người tuổi này làm kinh doanh cũng chốt được nhiều đơn hàng, ký được hợp đồng mới. Nhờ nỗ lực không ngừng, con giáp này làm đâu thắng đấy, thu nhập dồi dào hơn thời gian trước. (*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

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