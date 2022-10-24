Đầu tháng 11 âm lịch, 3 con giáp nào cầu được ước thấy, may mắn dồn dập tấp vào người

Tâm linh - Tử vi 24/10/2022 12:00

Hãy xem bạn có nằm trong số các con giáp vô cùng may mắn trong đầu tháng 11 âm này không nhé.

Tuổi Ngọ

Những ngày tháng cuối năm đang gần kề, khi mọi người đang nỗ lực và cố gắng không ngừng để tìm cơ hội đổi đời thì tuổi Ngọ lại được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Trước khi kết thúc năm 2021, tuổi Ngọ sẽ tìm được cơ hội xây dựng cuộc sống lên tầm cao mới, bất kể làm việc gì thì mọi thứ cũng vận hành trơn tru hanh thông, càng làm việc càng có nhiều cơ hội thăng hoa.

Trời sinh những người tuổi Ngọ vốn thông minh, tài giỏi, có khả năng độc lập và tự chủ vì vậy họ dễ dàng tự tạo dựng sự nghiệp riêng cho chính mình. So với những con giáp khác, người tuổi Ngọ thường gặt hái được nhiều thành công vào giai đoạn tiền vận. Trong thời gian qua họ đã phải đối mặt với nhiều khó khăn trắc trở nhưng nhờ bản lĩnh tuyệt vời của mình mà vượt qua một cách ngoạn mục.

Tử vi học có nói, vào đầu tháng 11 âm lịch này, tuổi Ngọ hãy chuẩn bị tinh thần khi vận may sẽ lội ngược dòng bất ngờ, mọi khó khăn đều được giải quyết, bên cạnh đó họ còn gặp được quý nhân, được hậu thuẫn và tạo cơ hội để làm giàu. Trước khi bước sang năm 2023, tuổi Ngọ không chỉ tích góp được khoản tiền lớn mà còn xây dựng được sự nghiệp viên mãn.

Tuổi Dần

Tuổi Dần hầu hết là những người có nội lực mạnh mẽ, bản lĩnh, vô cùng quyết đoán và độc lập trong cuộc sống. Chính vì thế, khi gặp bất kỳ khó khăn nào, tuổi Dần cũng luôn tự mình tìm ra cách giải quyết và từ từ vượt qua nó.

Trong năm Nhâm Dần, tuổi Dần là một trong số các con giáp gặp vận đỏ vào dịp cuối năm. Càng gần những ngày cuối cùng, vận may của họ càng tỏa sáng rực rỡ.

Đầu tháng 11 âm lịch, 3 con giáp nào cầu được ước thấy, may mắn dồn dập tấp vào người - Ảnh 1
Tử vi học có nói, từ nửa sau tháng 11 âm, tuổi Dần sẽ dễ gặp được quý nhân, người đưa đường dẫn lối cho họ tới với thành công, giúp họ trở thành một trong số những con giáp giàu có nhất dịp cuối năm Kỷ Hợi, đầu năm 2023.

Tuổi Dậu

Những tháng cuối năm 2022 tuy rằng cuộc sống tuổi Dậu vẫn chưa có nhiều đột phá, thế nhưng trong thời gian tới vận may của họ sẽ lội ngược dòng bất ngờ. Tranh thủ nắm bắt thời cơ này, tuổi Dậu sẽ ngày càng thăng hoa, đặc biệt trước khi bước qua năm 2022, tuổi Dậu có khi viên mãn cả tình lẫn tiền, cuộc sống đủ đầy sung túc khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Trời sinh những người tuổi Dậu vốn chăm chỉ, siêng năng, luôn biết phấn đấu không ngừng với hy vọng đổi đời. Người tuổi Dậu khao khát làm giàu và luôn nhiệt huyết theo đuổi đam mê, họ sẵn sàng đối mặt với những khó khăn thử thách để tìm cơ hội xây dựng cuộc sống ngày càng viên mãn và tốt đẹp hơn. Bước vào một giai đoạn nhất định, tuổi Dậu thường gặt hái được nhiều thành công.

Tử vi học có nói, bước vào đầu tháng 11 âm lịch này, cuộc sống tuổi Dậu có nhiều thay đổi tích cực. Trong phương diện công việc, họ bắt đầu tìm được hướng đi riêng, có khả năng đổi đời đổi vận, một bước lên mây trở thành ông chủ bà chủ. Ngoài ra, tài vận cũng tăng lên theo cấp số nhân, may mắn đến liên tiếp, mọi sự tốt đẹp đều đến vào đầu năm 2023 sắp tới, vì vậy tuổi Dậu phải cố gắng nắm bắt và tận hưởng.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

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3 tháng cuối năm, 3 con giáp này được thần Tài chiếu cố nhiệt tình, làm việc gì cũng sinh lời, cuộc sống viên mãn.

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