Đặt vật này trong nhà: Gia đình yên ấm, chẳng phải lo kẻ thứ ba, làm ăn phát đạt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 26/07/2017 14:33

Chỉ cần có vật này trong nhà không chỉ giúp gia đình yên ấm, người thứ ba dù muốn cũng không bao giờ chen chân được mà còn làm ăn phát đạt, sống đời an nhàn.

Chỉ cần vài mẹo nhỏ trong bài trí vật phẩm phong thủy hay bàn thờ ông địa, thần tài có thể giúp gia chủ đổi vận nhanh chóng.

Mẹo bài trí vật phẩm phong thủy hay bàn thờ ông địa, thần tài
Bài trí bàn thờ thần tài, ông địa đúng cách sẽ giúp gia chủ ăn nên làm ra - Ảnh: Internet

Mỗi gia đình người Việt thường có bàn thờ ông địa, thần tài. Tuy nhiên, cách đặt bàn thờ thần tài, ông địa thế nào cho đúng thì không phải ai cũng biết.

Đầu tiên, gia chủ cần đặt bàn thờ tựa lưng vào một bức tường chắc chắn, không đục lỗ hoặc trổ cửa sổ. Nếu bức tường không liền mạch một tảng sẽ khiến tài vận không tụ, may mắn không đến, làm bao nhiêu thất thoát bấy nhiêu.

Sau đó, gia chủ hãy dán lên vách của bàn thờ ông địa một tấm bài vị. Lúc này, ta bắt đầu đặt tượng thần tài bên trái, ông địa bên phải của bàn thờ. Tiếp đến, gia chủ hãy đặt lên bàn thờ một hũ muối, hũ gạo và một ly nước đầy. Giữa bàn thờ, đặt một lư hương để cắm hương mỗi ngày.

Lưu ý rằng, các hũ gạo, muối, nước đến cuối năm mới được thay mới. Nếu nước cạn cứ châm đầy, tuyệt đối không được đổ đi thay mới trong năm. Khi lau dọn bàn thờ ông địa, thần tài gia chủ không được di chuyển vị trí lư hương.

Ngoài ra, gia chủ hãy đặt một chậu hoa bên phải, đĩa hoa quả bên trái bàn thờ. Hoa cúng thần tài, ông địa nên là hoa cúc, đồng tiền hoặc hoa hồng – những loài hoa địa diện cho tiền tài, danh vọng để vượng vận tài lộc. Trái cây bày biện nên áp dụng nguyên tắc ngũ hành, ngay cả những chén nước nhỏ cũng nên xếp thành hình chứ thập để ngũ hành sinh sôi, nảy nở, tiền bạc hanh thông.

Nếu gia chủ có đặt thêm ông cóc lên bàn thờ, nên nhớ hãy đặt chệch sang trái, buổi sáng hãy quay mặt ông cóc ra ngoài, buổi tối chớ quên quay vào.

Mẹo bài trí vật phẩm phong thủy hay bàn thờ ông địa, thần tài
Bát giữ tiền rất dễ làm nhưng hiệu quả mang lại sẽ khiến bạn ngỡ ngàng - Ảnh: Internet

Theo quan niệm dân gian, gia chủ phát tài, phát lộc, vượng vận kim tiền là hãy tự làm ‘bát giữ tiền’. Chỉ cần chọn một chiếc bát thả hoa bằng thủy tinh đẹp, đổ đầy nước vào bát và rắc cánh hoa lên trên là được. Bát thả hoa này sẽ giúp gia chủ giữ tiền, tiền không bị thất thoát.

Trong dân gian còn truyền tai nhau rằng, để giúp gia đình luôn hòa thuận, vợ chồng hạnh phúc, con cái ngoan ngoãn gia chủ có thể treo bầu hồ lô phong thủy trong nhà. Bầu hồ lô là pháp trừ tà ma, hóa giải tà khí và trấn giữ để những linh hồn xấu không thể vào nhà tác oai tác quái.

Mẹo bài trí vật phẩm phong thủy hay bàn thờ ông địa, thần tài
Có bầu phong thủy trong nhà, vợ chẳng bao giờ phải lo giữ chồng - Ảnh: Internet

Những cặp vợ chồng đang bất hòa có thể treo bầu hồ lô ở đầu giường, không chỉ giúp tình cảm vợ chồng khăng khít mà kẻ thứ ba dù muốn chen chân cũng không bao giờ có cơ hội.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

 

3 con giáp gặp vận may liên miên, tiền vơi lại đầy, của nả đầy nhà cuối năm 2017

3 con giáp gặp vận may liên miên, tiền vơi lại đầy, của nả đầy nhà cuối năm 2017

Những con giáp có tên trong danh sách sau không phải lo lắng chuyện tiền bạc, ngồi rung đùi tiền cũng ào ào tự chui vào túi như thác đổ.

Xem thêm
Từ khóa:   cách bài trí bàn thờ ông địa thần tài bài trí bàn thờ ông địa thần tài bầu hồ lô phong thủy

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Video 43 phút trước
Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Video 2 giờ 43 phút trước
Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 3 giờ 43 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 4 giờ 43 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 39 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 43 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm