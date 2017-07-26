Mẹo bài trí vật phẩm phong thủy hay bàn thờ ông địa, thần tài

Chỉ cần vài mẹo nhỏ trong bài trí vật phẩm phong thủy hay bàn thờ ông địa, thần tài có thể giúp gia chủ đổi vận nhanh chóng.

Đầu tiên, gia chủ cần đặt bàn thờ tựa lưng vào một bức tường chắc chắn, không đục lỗ hoặc trổ cửa sổ. Nếu bức tường không liền mạch một tảng sẽ khiến tài vận không tụ, may mắn không đến, làm bao nhiêu thất thoát bấy nhiêu.

Mỗi gia đình người Việt thường có bàn thờ ông địa, thần tài. Tuy nhiên, cách đặt bàn thờ thần tài, ông địa thế nào cho đúng thì không phải ai cũng biết.

Sau đó, gia chủ hãy dán lên vách của bàn thờ ông địa một tấm bài vị. Lúc này, ta bắt đầu đặt tượng thần tài bên trái, ông địa bên phải của bàn thờ. Tiếp đến, gia chủ hãy đặt lên bàn thờ một hũ muối, hũ gạo và một ly nước đầy. Giữa bàn thờ, đặt một lư hương để cắm hương mỗi ngày.

Lưu ý rằng, các hũ gạo, muối, nước đến cuối năm mới được thay mới. Nếu nước cạn cứ châm đầy, tuyệt đối không được đổ đi thay mới trong năm. Khi lau dọn bàn thờ ông địa, thần tài gia chủ không được di chuyển vị trí lư hương.

Ngoài ra, gia chủ hãy đặt một chậu hoa bên phải, đĩa hoa quả bên trái bàn thờ. Hoa cúng thần tài, ông địa nên là hoa cúc, đồng tiền hoặc hoa hồng – những loài hoa địa diện cho tiền tài, danh vọng để vượng vận tài lộc. Trái cây bày biện nên áp dụng nguyên tắc ngũ hành, ngay cả những chén nước nhỏ cũng nên xếp thành hình chứ thập để ngũ hành sinh sôi, nảy nở, tiền bạc hanh thông.

Nếu gia chủ có đặt thêm ông cóc lên bàn thờ, nên nhớ hãy đặt chệch sang trái, buổi sáng hãy quay mặt ông cóc ra ngoài, buổi tối chớ quên quay vào.

Theo quan niệm dân gian, gia chủ phát tài, phát lộc, vượng vận kim tiền là hãy tự làm ‘bát giữ tiền’. Chỉ cần chọn một chiếc bát thả hoa bằng thủy tinh đẹp, đổ đầy nước vào bát và rắc cánh hoa lên trên là được. Bát thả hoa này sẽ giúp gia chủ giữ tiền, tiền không bị thất thoát.

Trong dân gian còn truyền tai nhau rằng, để giúp gia đình luôn hòa thuận, vợ chồng hạnh phúc, con cái ngoan ngoãn gia chủ có thể treo bầu hồ lô phong thủy trong nhà. Bầu hồ lô là pháp trừ tà ma, hóa giải tà khí và trấn giữ để những linh hồn xấu không thể vào nhà tác oai tác quái.

Những cặp vợ chồng đang bất hòa có thể treo bầu hồ lô ở đầu giường, không chỉ giúp tình cảm vợ chồng khăng khít mà kẻ thứ ba dù muốn chen chân cũng không bao giờ có cơ hội.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.