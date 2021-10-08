Đàn ông sở hữu 5 nét tướng này trên khuôn mặt thì đích thị là người tài sắc vẹn toàn, lại một lòng yêu vợ thương con

Trong nhân tướng học những người đàn ông tai to khuôn mặt chữ điều đều là những người đàn ông có tính cách trung thực, thật thà. Nhờ tính cách này, người bạn đời sẽ luôn biết cách quan tâm ân cần tới bạn và những người xung quanh mà không so đo tính toán.

Sau khi kết hôn, người đàn ông này sẽ cố gắng là trụ cột của cả gia đình, sẵn sàng chia sẻ khó khăn với vợ và cố gắng hết mình để phát triển sự nghiệp.

Trong tính cách những người này có tính tình trung thực nên tình cảm họ rất thủy chung, son sắt, không dễ gì bị lay chuyển bởi những người khác bên ngoài. Một người hiền lành như vậy sẽ là người đàn ông tuyệt vời để che chở và bảo vệ bạn suốt cả cuộc đời.

Người có lông mày rậm và dài

Đàn ông lông mày rậm thường có tướng mạo ưa nhìn và rất đào hoa. Họ thường được rất nhiều các cô gái vây quanh và để ý. Tuy nhiên, không vì thế mà họ kém chung thủy trong tình yêu.

Theo nhân tướng học, lông mày là dấu hiệu thể hiện những khía cạnh tình cảm của phái mạnh. Đặc biệt, những người có lông mày rậm luôn giàu tình cảm và hết mình trong tình yêu.

Đàn ông lông mày rậm thường có tướng mạo ưa nhìn và rất đào hoa. Ảnh minh họa: Internet

Nhân trung rộng và sáng

Trong nhân tướng học và tử vi học một người đàn ông nào có nhân trung rộng và sáng thì họ sẽ có đời sống tình cảm rất phong phú. Với bản tính thông minh và khôn ngoan, họ biết đâu là người để họ giành tình cảm và gửi gắm niềm tin trong suốt cả cuộc đời.

Không dễ dàng bị mê hoặc bởi những thứ phù phiếm bên ngoài, đàn ông có nhân trung rộng và sáng thường tránh xa những tác động ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai người.

Vì vậy, khi yêu người hoặc chồng bạn có nhân trung rộng và sáng, bạn sẽ không cần lo lắng bởi vì anh chàng sẽ không để bạn phải buồn hay nghi ngờ điều gì.

Người có sống mũi thẳng

Theo nhân tướng học, khuôn mặt có sống mũi cao và hai bên gò má thu lại tạo thành khuôn mặt cân đối là dấu hiệu thể hiện một người đàn ông chung thủy. Người này sẽ chung tình với bạn suốt cuộc đời, là một người chồng hết mực yêu thương vợ con.

Không chỉ chung tình, người đàn ông có gò má cao, sống mũi thẳng lại còn rất biết cách nói chuyện. Họ có khiếu hài hước và một khả năng sáng tạo vô hạn khiến vợ con đều muốn ở bên họ bất cứ lúc nào.

Theo nhân tướng học, khuôn mặt có sống mũi cao và hai bên gò má thu lại tạo thành khuôn mặt cân đối là dấu hiệu thể hiện một người đàn ông chung thủy. Ảnh minh họa: Internet

Đôi mắt hai mí to và sáng

Trong nhân tướng học thì người có đôi mắt hai mi to sáng là người có tầm nhìn xa trông rộng. Đây là bản tính tốt của một người đàn ông, bởi họ có thể dẫn dắt gia đình tốt nhất.

Người có mắt hai mí còn có đức tính chăm chỉ, chịu khó làm việc. Họ sẽ hết mình để đem đến sự an toàn về tài chính cho gia đình, không để người vợ phải vất vả. Những người đàn ông này có thể làm bờ vai vững chắc cho chị em dựa vào.

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