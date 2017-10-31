Phụ nữ hơn nhau không ở bạc tiền, tình yêu hay đàn ông. Phụ nữ hơn nhau chính là bản lĩnh làm chủ cuộc sống của mình. Có thể tự lập, tự do, tự quyết định cuộc đời của mình mới là tuyệt vời nhất!

Phụ nữ tuổi Tỵ kiên cường, biết nghĩ suy trước sau

Phụ nữ tuổi này là người thẳng tính, sống biết trước sau và luôn rất mạnh mẽ khi đối đầu với vấp váp. Trong sự nghiệp hay cuộc sống, con giáp này cũng đều tính toán rất kỹ. Họ ít khi nào phải lâm vào cảnh túng tiếu hoặc phải cầu cạnh ai giúp đỡ. Họ luôn chủ động giải quyết mọi vấn đề của mình và đề phòng trường hợp xấu nhất có thể xảy ra.

Họ sống có phần thoải mái, hòa đồng nhưng không dễ dãi. Với những mối quan hệ không rõ ràng, họ rất cẩn thận, không khi nào bất chấp rủi ro.

Phụ nữ tuổi này có đầu óc, lại nhạy bén, luôn có thể linh động giải quyết vấn đề

Đây cũng là dạng phụ nữ sống rất hiện đại, độc lập, không dựa dẫm đàn ông nhưng vẫn sống rất thoải mái và dư dả.

Phụ nữ tuổi Dần kiên cường, kiên định

Đây là dạng phụ nữ rất bản lĩnh và mạnh mẽ. Dù là trong lĩnh vực nào thì tính cách và bản lĩnh của họ luôn lấn át đàn ông. Họ như không sợ bất cứ điều gì, luôn lạc quan. Nhiều khi chính sự kiên định và độc lập này của họ còn hơn hẳn cả người đàn ông của mình. Dù vậy, phụ nữ tuổi này sống cũng thiên về tình cảm, họ luôn biết điều chỉnh bản thân để hòa hợp với chồng mình.

Phụ nữ tuổi Tuất thẳng tính, không sợ khó khăn

Đây là con giáp rất thẳng tính. Đây là cá tính mà không phải phụ nữ nào cũng sở hữu được. Chính tính cách này luôn khiến họ trở nên độc lập và tự tin nhất. Họ sống có nguyên tắc riêng và luôn là chính mình, không thích dựa dẫm ai.

Vì vậy, dù có gặp khó khăn thế nào họ cũng không đầu hàng. Càng khó khăn, họ càng tiến lên phía trước, mở đầu cho những sự đổi thay.

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