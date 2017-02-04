Họ kiên nhẫn theo đuổi đam mê của bản thân và mong là chồng sẽ hiểu và ủng hộ họ. Sự ủng hộ và khen ngợi của chồng sẽ là nguồn động lực rất lớn giúp họ ngày một kiên cường mà hoàn thành con đường chinh phục ước mơ của bản thân.

Phụ nữ Nhân Mã luôn có tham vọng về cuộc sống, cả những đam mê. Họ luôn độc lập thực hiện điều mình khao khát mà không cần phải dựa dẫm vào người đàn ông nào. Sau khi lấy chồng, họ vẫn không có ý định sẽ cậy dựa chồng quá nhiều.

Nàng Nhân Mã cũng rất tỉnh táo khi phải đối diện với trở ngại. Họ có bản lĩnh và kiền trì để giải quyết vấn đề.

Ma Kết (22/12 – 19/1)

Phụ nữ Ma Kết là người mang lại nhiều may mắn và điều tốt đẹp cho chồng con. Họ có khả năng gánh vác gia đình cùng chồng, là chỗ dựa chắc chắn cho gia đình về vật chất và cả tinh thần

Họ còn có đam mê là lý tưởng sống rất riêng, luôn muốn tự tay dựng xây sự nghiệp. Dù ít nhiều vẫn mong có thể tự mình khiến bản thân tốt hơn, không muốn cậy dựa, tạo gánh nặng cho chồng.

Nàng Ma Kết là người có khả năng quan sát nhạy bén và không thể hiện bản thân nhiều. Nhưng khi về nhà, nàng lại là người vợ ấm áp, hết lòng vì gia đình. Họ luôn chấp nhận đối mặt với khó khăn, miệng đời để bảo vệ hạnh phúc chồng con.

Sư Tử (23/7 – 22/8)

Sư tử có tham vọng về sự nghiệp rất lớn và không muốn bị người khác quyết định hay xen vào, dù là chồng. Sau khi có chồng, họ vẫn kiên trì theo đuổi sự nghiệp. Với cá tính mạnh, lại có khả năng lãnh đạo, họ thành công là chuyện sớm muộn.

Dù vậy, càng thành công, họ lại càng kỳ vọng cao vào chồng mình. Do đó, nếu chồng không thể như họ mong muốn, họ sẽ trở nên không hài lòng. Điều này đễ khiến chồng bị tổn thương.

Bảo Bình (20/1 – 18/2)

Bảo Bình vốn quá dựa dẫm vàogia đình, họ thích được tự do tự tại hơn. Vì vậy dù đã có chồng họ vẫn không muốn dựa vào chồng.

Gia đình không thể trói buộc Bảo Bình. Dù là ở đâu, họ vẫn muốn độc lập, không muốn phải phụ thuộc ai. Vì vậy khi đã làm vợ, họ mong chồng có thể cho họ không gian và thời gian riêng, ủng hộ điều họ theo đuổi.

Song Tử (21/5 – 21/6)

Phụ nữ Song Tử thích có nhiều bạn bè, nhất là sau khi lấy chồng. Việc cứ bận rộn trong bếp núc,t? việc nhà thật là điều tồi tệ với họ. Đây cũng là dạng phụ nữ không thích cậy dựa chồng, họ cần có nhiều bạn bè và chiến hữu nhiều.

Dù vậy, phụ nữ Song tử thiếu sự hy sinh trong tình yêu. Nhược điểm này khiến họ dễ bị lung lay với những người khác giới, dù đã có gia đình

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