Thứ 7 ngày 15/10/2022 sẽ là thời điểm mà con giáp này có tài vận thực sự khởi sắc, may mắn ùn ùn kéo tới, tài lộc chen nhau về tay. Nếu biết nắm bắt thời cơ thì chẳng lo không có tiền tiêu.

Theo dõi tử vi cuối tuần, tuổi Dần được tài tinh chiếu mệnh hứa hẹn đường tài lộc khá hanh thông. Thần Tài cực kỳ ưu ái ban cho vô số cơ hội để bản mệnh thực hiện những kế hoạch của riêng mình.

Cát khí cũng giúp những người làm trong ngành dịch vụ có cơ hội để tỏa sáng. Con giáp này dùng tài năng và sự chân thành để chinh phục khách hàng.

Những người đã làm việc chăm chỉ suốt thời gian trước đó thì sẽ có cơ hội được thăng chức, tăng lương. Thu nhập gia tăng cũng không có gì là bất ngờ vì đó là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực vừa qua của bạn.

Không phải lúc nào tài khí cũng tăng cao như 2 ngày cuối tuần này, thế nên tuổi Dần cần nhanh chóng tận dụng cơ hội, chớ nên để mình phải hối tiếc về sau.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Là một trong những con giáp phát tài cuối tuần này, vận may đang ùn ùn kéo đến với tuổi Tý ở phương diện tài chính, xua tan những nỗi lo lắng về tiền bạc của bạn trong khoảng thời gian này.

Bản mệnh được dự báo sẽ gặp may trong những vấn đề đòi hỏi sự hợp tác, thương lượng, đàm phán. Các mối quan xã giao hài hòa sẽ mang đến cho bạn nhiều cơ hội phát triển. Bạn luôn biết cách để tạo được bầu không khí dễ chịu với người đối diện, giúp quá trình trao đổi diễn ra êm đẹp.

Thời điểm này cũng rất thích hợp để Tý bắt đầu khởi nghiệp hoặc mở rộng lĩnh vực kinh doanh, cho mình cơ hội kiếm tiền ngoài thu nhập từ công việc chính. Có thể ban đầu sẽ gặp chút khó khăn nhưng nếu vượt qua được thì thành quả rất đáng mong đợi. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tuổi Mão cũng may mắn có tài tinh trợ mệnh nên vận trình tài lộc vào cuối tuần này rất vượng phát.

Hai ngày cuối tuần ngắn ngủi thôi nhưng bản mệnh có thể thu được số tiền lớn gấp mấy lần so với những ngày trong tuần cũng nên ấy chứ, không thể phủ nhận được sự may mắn về tài lộc mà con giáp này đang có được.

Đặc biệt, bản mệnh có thể được người quen, bạn bè giới thiệu cơ hội làm ăn, kinh doanh buôn bán phù hợp. Cờ đã trao tới tận tay, đừng chần chừ mà bỏ lỡ cơ hội tốt đẹp như vậy nhé.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.