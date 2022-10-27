Cuối tuần này (29 - 30/10): Tam hợp nâng đỡ, Thần Tài sát cánh, 3 con giáp đổi đời thành tỷ phú, tiền vàng bao bọc, vạn sự như ý

Tâm linh - Tử vi 27/10/2022 11:46

Trong 2 ngày cuối tuần này, 3 con giáp có tên dưới đây sẽ gặp sao may mắn chiếu mệnh, cuộc sống thăng hoa như ý.

Tuổi Mùi

Các bạn tuổi Mùi có tính cách vui vẻ, hoạt bát, đặc biệt có tấm lòng ấm áp, dù làm việc gì cũng đạt được kết quả tốt. Người khác giới cũng dễ có ấn tượng tốt với bạn, vì bạn đặc biệt nhẹ nhàng, tình cảm. Về vận may của người cầm tinh con dê vào cuối tuần này, tiền bạc sẽ có phần rủng rỉnh, đón vận khí mới, ra đường gặp quý nhân, cuộc đời bước sang một giai đoạn mới hạnh phúc hơn.

Về công việc, nếu bạn biết suy nghĩ thấu đáo về mọi thứ hơn, không để tâm chuyện vặt vãnh, bạn có thể trở nên nổi bật hơn nhờ nỗ lực của bản thân, và thu nhập của bạn sẽ tăng cao. Trong tháng này, bạn chắc chắn sẽ gặt hái được thành công trong công việc, sắp tới còn được thăng quan tiến chức, con đường sự nghiệp suôn sẻ.

Cuối tuần này (29 - 30/10): Tam hợp nâng đỡ, Thần Tài sát cánh, 3 con giáp đổi đời thành tỷ phú, tiền vàng bao bọc, vạn sự như ý - Ảnh 1
Về vận may của người cầm tinh con dê vào cuối tuần này, tiền bạc sẽ có phần rủng rỉnh, đón vận khí mới, ra đường gặp quý nhân, cuộc đời bước sang một giai đoạn mới hạnh phúc hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Các bạn cầm tinh con khỉ tính tình điềm đạm, khôn ngoan và sắc sảo, linh hoạt, dễ ứng biến, khi gặp chuyện không nóng nảy, không bốc đồng mù quáng, rất độc lập, có chí tiến thủ, thế nên phải biết nắm bắt cơ hội và phấn đấu vươn lên, có như thế thành công trong sự nghiệp không bao lâu sẽ được nâng lên tầm cao mới.

Sang cuối tuần này, người tuổi Mùi có quý nhân phù trợ, vận khí vượng phát, tài lộc dồi dào, dễ được thăng chức, dù là đầu tư hay làm việc thì cũng sẽ thu được số tiền bất ngờ mỗi lần bạn ra tay. Tháng này trúng vận đào hoa cực thịnh, các mối quan hệ của người tuổi Thân có thể tự nhiên đến, đơm hoa kết trái, tương lai đông con cháu, gia đình đề huề.

Cuối tuần này (29 - 30/10): Tam hợp nâng đỡ, Thần Tài sát cánh, 3 con giáp đổi đời thành tỷ phú, tiền vàng bao bọc, vạn sự như ý - Ảnh 2
Sang cuối tuần này, người tuổi Mùi có quý nhân phù trợ, vận khí vượng phát, tài lộc dồi dào, dễ được thăng chức, dù là đầu tư hay làm việc thì cũng sẽ thu được số tiền bất ngờ mỗi lần bạn ra tay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trong 2 ngày cuối tuần này, những cơ hội tốt xung quanh người tuổi Dậu sẽ dần xuất hiện, khiến bạn đếm tiền mỏi tay, của cải đến từ tứ hướng, cuộc sống tươi đẹp đang chờ đợi bạn ở phía trước. Đồng thời, vì giỏi đầu tư mạo hiểm và dám chấp nhận rủi ro, như người ta vẫn nói “Có bỏ ra sẽ ắt có nhận lại”, bạn không cần quá lo lắng về những khoản đầu tư của mình.

Nếu bạn có thể nhanh chóng đưa ra quyết định khi gặp sự cố, bạn sẽ đạt được những kết quả rất đáng tự hào. Vì tháng này vận may nằm trong tầm tay, chỉ cần chăm chỉ phát huy hết sở trường của mình thì bạn sẽ sớm đạt được những gì mình muốn. Nhớ rằng những người làm việc chăm chỉ sẽ được phúc tinh chiếu cố, vạn sự thuận lợi.

Cuối tuần này (29 - 30/10): Tam hợp nâng đỡ, Thần Tài sát cánh, 3 con giáp đổi đời thành tỷ phú, tiền vàng bao bọc, vạn sự như ý - Ảnh 3
Trong 2 ngày cuối tuần này, những cơ hội tốt xung quanh người tuổi Dậu sẽ dần xuất hiện, khiến bạn đếm tiền mỏi tay, của cải đến từ tứ hướng, cuộc sống tươi đẹp đang chờ đợi bạn ở phía trước - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi 8 ngày tới (25/10 - 1/11): Thần Tài nhả vía, 3 con giáp hứng tài lộc như mưa, ngã trúng kho vàng, làm 1 hưởng 10

Tử vi 8 ngày tới (25/10 - 1/11): Thần Tài nhả vía, 3 con giáp hứng tài lộc như mưa, ngã trúng kho vàng, làm 1 hưởng 10

Điều kiện thành công tiên quyết cho họ trong 8 ngày tới chính là sự kiên trì, quyết tâm. Khi ấy, dù gặp phải khó khăn cỡ nào, họ cũng luôn có quý nhân là cấp trên và cộng sự giúp đỡ hết mình, làm nên nghiệp lớn.

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