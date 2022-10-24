Đúng ngày cuối cùng tháng 9 âm lịch (29/9): Thần Tài thủ thỉ, mở túi hứng tiền, sự nghiệp trải thảm hoa, tài lộc chắn cửa nhà

Tâm linh - Tử vi 24/10/2022 09:23

Tử vi 12 con giáp cho hay, 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ được Thần Tài phù trợ, giàu sang phú quý bất ngờ đúng ngày 29/9 âm lịch.

Tuổi Tý

Tử vi có nói, sang ngày 29/9 âm lịch, Tuổi Tý là con giáp may mắn bởi mọi cố gắng bỏ ra đều được đền đáp xứng đáng, bạn bắt tay vào việc gì cũng được người khác giúp đỡ, chỉ bảo, khiến công việc tiến triển hanh thông. Tài lộc cũng tăng tiến do tác động tích cực mà sự nghiệp mang lại.

Bản mệnh có thể sẽ nhận được một khoản lương và thưởng cộng dồn xứng đáng với những đóng góp của mình trong suốt một năm vừa qua. Đặc biệt, người làm kinh doanh càng trở nên tất bật với các đơn hàng, lợi nhuận tăng hơn nhiều lần so với khoảng thời gian trước đó. Bạn có thể tranh thủ triển khai thêm những dự định đã ấp ủ từ lâu, tạo dựng nền tảng vững chắc cho thời gian tới.

Đúng ngày cuối cùng tháng 9 âm lịch (29/9): Thần Tài thủ thỉ, mở túi hứng tiền, sự nghiệp trải thảm hoa, tài lộc chắn cửa nhà - Ảnh 1
Tử vi có nói, sang ngày 29/9 âm lịch, Tuổi Tý là con giáp may mắn bởi mọi cố gắng bỏ ra đều được đền đáp xứng đáng, bạn bắt tay vào việc gì cũng được người khác giúp đỡ, chỉ bảo, khiến công việc tiến triển hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ tài lộc "chảy ào ào" vào túi, vô cùng vượng phát và tốc độ kiếm tiền ngày càng nhanh đúng ngày 29/9 âm lịch. Sự nghiệp của bạn cũng rất ổn định, may mắn bủa vây và có thể thăng chức sớm hơn dự kiến.

Đồng thời, bạn sẽ lại cảm thấy mình là người may mắn khi có vô vàn cơ hội xung quanh giúp bạn đạt được mục đích của một cách dễ dàng trong thời gian tới. Ngoài ra, tuổi Tỵ còn gặt hái nhiều may mắn trong chuyện tình duyên. Người độc thân nên nhờ người xung quanh giới thiệu đối tượng cho mình, bạn có thể sẽ thoát kiếp cô đơn lẻ bóng ngay lập tức.

Đúng ngày cuối cùng tháng 9 âm lịch (29/9): Thần Tài thủ thỉ, mở túi hứng tiền, sự nghiệp trải thảm hoa, tài lộc chắn cửa nhà - Ảnh 2
Người tuổi Tỵ tài lộc "chảy ào ào" vào túi, vô cùng vượng phát và tốc độ kiếm tiền ngày càng nhanh đúng ngày 29/9 âm lịch - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Nhắc đến con giáp may mắn và thịnh vượng, không thể không nói tới người tuổi Hợi. Sinh ra đã mang số phú quý, lại được nhiều cát tinh phù trợ, nhân duyên và vận quý nhân tuổi Hợi cực vượng. Vì thế, khi khó khăn luôn có người giúp đỡ con giáp này vượt qua, cuộc sống thanh nhàn, ít khi phải phiền muộn.

Trông vẻ ngoài tuổi Hợi đủng đỉnh thế thôi nhưng họ lại rất tinh tế trong việc nhìn ra cơ hội phát triển bản thân. Đặc biệt là liên quan đến đầu tư tài chính, tuổi Hợi sẽ có những khoản thu ngoài dự kiến đầy bất ngờ. Bằng mọi cách, trong ngày 29/9 âm lịch, tuổi Hợi sẽ đạt được mục tiêu đã đề ra. Lúc đó, chẳng những có nhà lầu xe hơi, mà công danh vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, gia đình êm ấm.

Đúng ngày cuối cùng tháng 9 âm lịch (29/9): Thần Tài thủ thỉ, mở túi hứng tiền, sự nghiệp trải thảm hoa, tài lộc chắn cửa nhà - Ảnh 3
Bằng mọi cách, trong ngày 29/9 âm lịch, tuổi Hợi sẽ đạt được mục tiêu đã đề ra - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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Ai khổ thì khổ nhưng 3 con giáp này sẽ có vận may lội ngược dòng, cuộc sống sắp tới có quý nhân và thần tài chiếu cố, làm gì cũng suôn sẻ thuận lợi trong 3 ngày cuối tuần này.

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