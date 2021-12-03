Cuối tuần (4/12 - 5/12): 3 con giáp có tài lộc bùng nổ, 'mát tay' kiếm tiền, một đường thuận lợi, dân tình nổ mắt hờn ghen

Tâm linh - Tử vi 03/12/2021 06:29

Cuối tuần này, 3 con giáp may mắn đón sự nghiệp thuận lợi, nhiều tín hiệu đáng mừng.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, tính cách người tuổi Tý khá cầu toàn. Họ đưa ra yêu cầu cao cho bản thân và những người ở bên cạnh mình. Hầu hết người này tuổi Tý đều sở hữu tài năng hơn người. Họ ham học, cầu tiến và có tham vọng trong công việc.

Cuối tuần này, người tuổi Tý nhận được thêm nhiệm vụ, dự án trong công việc. Người làm kinh doanh cũng có nhiều buổi gặp gỡ đối tác, hứa hẹn sẽ chốt được hợp đồng có giá trị.

Con giáp may mắn cần nhớ rằng tâm lý làm nghề rất quan trọng. Chỉ cần họ tin tưởng và nỗ lực trong công việc, sự nghiệp của họ sớm muộn gì cũng sẽ thành công.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi rất cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc. Họ cũng sở hữu nhãn quan tinh tường nên thường đưa ra những nhận định chính xác về vấn đề mà họ gặp phải. Con giáp này có mắt quan sát và đầu óc khá nhanh nhạy.

Bắt đầu từ cuối tuần này, vận may sẽ quay trở lại với họ. Vận thế của họ sẽ tốt hơn trước. Con giáp này được quý nhân phù trợ nên công việc của họ có tiến triển tốt. Được quý nhân giúp đỡ, họ có thể chuyển bại thành thắng.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất thông minh, chăm chỉ và ngay thẳng. Họ cũng là con giáp chí công vô tư và không dễ dàng bỏ cuộc. Cuối tuần này, tài vận của con giáp này ngày một tăng cao. Dù là sự nghiệp hay cuộc sống của họ đều suôn sẻ.

 

Họ nhận được những cơ may phát tài trong công việc kinh doanh. Đối với những người làm công ăn lương, họ được cấp trên trọng dụng, tin tưởng trao cho những nhiệm vụ mới.

Những người trồng trọt, chăn nuôi cũng có thêm thông tin về giống cây trồng, giống vật nuôi mới. Con giáp tuổi Tuất làm việc chăm chỉ, trách nhiệm, những nỗ lực của họ sẽ được ghi nhận.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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