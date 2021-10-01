Cuối tuần (2-3/10), cơ hội làm giàu gõ cửa tận nhà 3 con giáp, tiền tài sinh sôi nảy nở khiến nhiều người ghen tị

Tâm linh - Tử vi 01/10/2021 18:00

Dưới đây là 3 con giáp may mắn nhất cuối tuần này. Hãy chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để đón nhận kẻo choáng ngợp nhé!

Tuổi Ngọ

Cuối tuần sẽ mang đến cho tuổi Ngọ nhiều năng lượng sáng tạo không ngừng nghỉ. Đây cũng là lúc con giáp này lên những ý tưởng thú vị cùng với bạn bè hoặc gia đình chuẩn bị cho những cuộc vui chơi. Không chỉ vậy, tuổi Ngọ còn sẽ bắt tay vào làm những gì khiến bạn hạnh phúc. Bạn sẽ không hạn chế bản thân mình, giới hạn mình vào trong một khuôn khổ nữa, thay vào đó bạn sẽ liên tục đổi mới, sáng tạo.

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Ảnh minh họa: Internet

Chính sự cầu thị này của tuổi Ngọ cũng thu hút được rất nhiều vận may trong công việc và tiền bạc. Những cơ hội làm giàu cũng sẽ gõ cửa nhà bạn, nếu biết nắm bắt nhanh chóng thì từ thời điểm này đến cuối năm bạn sẽ không còn phải lo lắng về chuyện cơm áo gạo tiền nữa.

Bên cạnh đó, công việc của con giáp tuổi Ngọ cũng trở nên suôn sẻ, thuận lợi hơn. Những khó khăn đã lùi về sau và nhường bước cho những thành công liên tiếp. Chính Ấn chỉ đường cho con giáp tuổi Ngọ có những quyết định đúng đắn. Đôi khi những vai trò truyền thống lại mang đến cho bạn những niềm vui nhiều hơn là bạn nghĩ đấy. Đây là ngày để bạn thử thể hiện bản thân trong những vai trò như thế.  

Tuổi Tuất

Tam Hợp cho thấy trong thời gian tới là cơ hội tuyệt vời để kết nối với những người bạn ở xa. Họ nghĩ về bạn, mong muốn gặp bạn và rất hào hứng được trò chuyện với bạn đấy. Đừng bỏ lỡ cơ hội để kết nối nhé. 

Thiên Tài cho thấy, tuổi Tuất có thể được đưa tới cơ hội kiếm tiền nên bạn nhớ cân nhắc thêm. Nếu muốn làm thêm việc phụ gì để có tiền thì bạn cũng phải sắp xếp thật tốt để hoàn thành tốt công việc hiện tại đã nhé.

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Ảnh minh họa: Internet

Cuối tuần này, kể cả khi trải qua giai đoạn khó khăn, họ cũng gặp được quý nhân giúp đỡ, có thể nói rất may mắn. Người tuổi Tuất rất chăm chỉ, trung thực, có trách nhiệm khi giải quyết mọi việc thực tế và nghiêm túc. 

Vận may của những người tuổi Tuất sẽ ập đến, làm ăn phát đạt, tình duyên vượng phát, phúc báo lớn. Không chỉ vậy, con giáp tuổi Tuất còn gặp nhiều may mắn khi tài lộc như cầu vồng, dễ dàng kiếm được rất nhiều tiền.

Tuổi Hợi

Những người sinh năm Hợi được biết đến với tính cách dễ gần, lạc quan và yêu đời. Họ sở hữu trái tim nhân hậu, hay giúp đỡ người khác. Trong công việc cũng như cuộc sống, người tuổi này luôn tin rằng với sự nỗ lực bền bỉ của bản thân, họ sẽ đạt được thành công đúng như mong đợi. Người tuổi Hợi thích nghi tốt với hoàn cảnh và luôn nỗ lực vươn lên.

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Ảnh minh họa: Internet

Cuối tuần, người tuổi Hợi sẽ khổ tận cam lai, không gặp điềm xui mà còn gặp nhiều may mắn. Trong thời gian này, họ làm việc chăm chỉ, có những cải tiến, sáng tạo trong công việc nên được cấp trên khen thưởng.

Người làm kinh doanh buôn bán thì có nhiều cơ hội tiếp cận khách hàng, doanh số nhờ đó cũng tăng lên. Con giáp này làm ăn buôn bán có tài, có tâm nên được nhiều khách hàng ủng hộ. Sau nhiều khó khăn, vất vả, con giáp tuổi Hợi cũng đạt được thành quả xứng đáng với nỗ lực của bản thân mình.

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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